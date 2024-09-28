Акименко о бане за пропуск допинг-тестов: «Все это произошло по моей собственной глупости. О завершении карьеры не думаю»
Михаил Акименко признался, что пропустил допинг-тесты по глупости.
Прыгуна в высоту дисквалифицировали на год за пропуск трех допинг-тестов.
«Меня дисквалифицировали за три «флажка», все это произошло по моей собственной глупости.
О завершении карьеры не думаю. Тренируюсь. Надеюсь, вы меня еще увидите», – рассказал Акименко.
Акименко – серебряный призер чемпионата мира-2019. Срок его дисквалификации закончится 25 апреля 2025-го.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
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