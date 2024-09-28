  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Легкая атлетика
  • Новости
  • Акименко о бане за пропуск допинг-тестов: «Все это произошло по моей собственной глупости. О завершении карьеры не думаю»
0

Акименко о бане за пропуск допинг-тестов: «Все это произошло по моей собственной глупости. О завершении карьеры не думаю»

Михаил Акименко признался, что пропустил допинг-тесты по глупости.

Прыгуна в высоту дисквалифицировали на год за пропуск трех допинг-тестов.

«Меня дисквалифицировали за три «флажка», все это произошло по моей собственной глупости.

О завершении карьеры не думаю. Тренируюсь. Надеюсь, вы меня еще увидите», – рассказал Акименко.

Акименко – серебряный призер чемпионата мира-2019. Срок его дисквалификации закончится 25 апреля 2025-го.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
logoдопинг
logoсборная России
прыжки в высоту
logoМихаил Акименко
Рекомендуем
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Материалы по теме
Призер чемпионата мира в прыжках в высоту Акименко дисквалифицирован на год за нарушение антидопинговых правил
1вчера, 12:55
Лысенко о допинг-деле: «Я до сих пор должен огромную сумму западным юристам. А как и где я могу заработать, чтобы рассчитаться? Никак и нигде»
4031 июля, 14:21
Американским легкоатлетам Демус и Кайнарду на Играх в Париже вручат золотые медали Олимпиады-2012, перешедшие им после аннулирования побед Антюх и Ухова
2931 мая, 09:53
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
С Эйфелевой башни в Париже демонтировали олимпийские кольца
2вчера, 17:00
Призер чемпионата мира в прыжках в высоту Акименко дисквалифицирован на год за нарушение антидопинговых правил
1вчера, 12:55
Журова о Самаранче-младшем: «Он делает заявления под давлением политики. Получил много хвалебных отзывов из России, теперь будет отбиваться от этого»
526 сентября, 16:10
Кандидат в президенты МОК Самаранч-младший: «Когда причины будут устранены, нам придется много работать для возвращения России»
10526 сентября, 14:05
WADA опубликовало список запрещенных веществ на 2025 год
1726 сентября, 10:10
Замминистра спорта Ростовской области Светлана Гадарова арестована по подозрению в получении взятки
3025 сентября, 10:43
Глава USADA заявил, что спортсмены, принявшие участие в Играх дружбы, не смогут выступить на Олимпиаде
6825 сентября, 07:20
«Союзмультфильм» выпустил эпизод мультсериала «Простоквашино», посвященный спорту и комплексу ГТО. В нем снялся музыкант Niletto
23 сентября, 18:14
Паралимпиец Торсунов о том, что его оскорбил украинский атлет: «Меня это не задело. Думаю, ему приходится сейчас говорить так, его вынуждают»
5623 сентября, 13:46
Министр спорта Дегтярев: «Борьба с допингом продолжает оставаться одним из важнейших направлений нашей работы»
2523 сентября, 11:55
Ко всем новостям
Последние новости
Глава РУСАДА Вероника Логинова приняла участие во встрече Михаила Дегтярева с генсеком конференции конвенции ЮНЕСКО
123 сентября, 18:26
РУСАДА в августе взяло у спортсменов 1122 допинг-пробы
10 сентября, 12:57
Победители и призеры паралимпийских и сурдлимпийских турниров «Мы вместе. Спорт» и их тренеры получат денежные премии
8 сентября, 07:46
Двукратный олимпийский чемпион Джордж Роден ушел из жизни в возрасте 97 лет
28 августа, 07:37
РУСАДА в июле взяло у спортсменов рекордное в 2024 году количество допинг-проб
413 августа, 07:42
Чемпионат России по легкой атлетике 2024 – расписание, когда начало
213 августа, 07:14
Дмитрий Губерниев: «Зыбина – не просто символ несгибаемой стойкости российского спорта. Она символ нашей несгибаемой родины»
211 августа, 14:00
Дмитрий Чернышенко: «За 10 лет к движению ГТО присоединились 23,5 млн человек, из них почти 11 млн получили знаки отличия»
1710 августа, 09:16
Дмитрий Чернышенко: «Россия продолжает укреплять национальную систему спорта и сотрудничество с дружественными странами»
1319 июля, 18:06
Леонид Тягачев: «Дегтярев очень активный и эрудированный человек, который много знает и стремится знать еще больше»
1113 мая, 14:10