Акименко о бане за пропуск допинг-тестов: «Все это произошло по моей собственной глупости. О завершении карьеры не думаю»

Михаил Акименко признался, что пропустил допинг-тесты по глупости.

Прыгуна в высоту дисквалифицировали на год за пропуск трех допинг-тестов.

«Меня дисквалифицировали за три «флажка», все это произошло по моей собственной глупости.

О завершении карьеры не думаю. Тренируюсь. Надеюсь, вы меня еще увидите», – рассказал Акименко.

Акименко – серебряный призер чемпионата мира-2019. Срок его дисквалификации закончится 25 апреля 2025-го.