Призер чемпионата мира в прыжках в высоту Акименко дисквалифицирован на год за нарушение антидопинговых правил

Прыгун в высоту Акименко дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.

Серебряный призер чемпионата мира-2019 в прыжках в высоту Михаил Акименко дисквалифицирован на один год за нарушение антидопинговых правил.

Причиной дисквалификации стало нарушение спортсменом порядка предоставления информации о местонахождении.

Дисквалификация отсчитывается с 25 апреля 2024 года и продлится по 24 апреля 2025-го. Все результаты Акименко с 29 октября 2023-го аннулируются.

Также за нарушение антидопинговых правил на три года дисквалифицирована бегунья Марина Кичигина.