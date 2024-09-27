Призер чемпионата мира в прыжках в высоту Акименко дисквалифицирован на год за нарушение антидопинговых правил
Прыгун в высоту Акименко дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.
Серебряный призер чемпионата мира-2019 в прыжках в высоту Михаил Акименко дисквалифицирован на один год за нарушение антидопинговых правил.
Причиной дисквалификации стало нарушение спортсменом порядка предоставления информации о местонахождении.
Дисквалификация отсчитывается с 25 апреля 2024 года и продлится по 24 апреля 2025-го. Все результаты Акименко с 29 октября 2023-го аннулируются.
Также за нарушение антидопинговых правил на три года дисквалифицирована бегунья Марина Кичигина.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ВФЛА
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