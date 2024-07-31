Лысенко о допинг-деле: «Я до сих пор должен огромную сумму западным юристам. А как и где я могу заработать, чтобы рассчитаться? Никак и нигде»

Теги допинг сборная России прыжки в высоту World Athletics (IAAF) Евгений Загорулько Данил Лысенко деньги Легкая атлетика

Легкоатлет Данил Лысенко заявил об огромном долге перед западными юристами.

Лысенко – призер чемпионата мира 2017 года по прыжкам в высоту. С 2018 по 2022 год он отбывал дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил – пропуск тестов и подделку медицинской справки.

– Когда ваша дисквалификация только начиналась, да и потом, когда вы возобновили тренировки, наверняка рассчитывали на несколько другое продолжение карьеры. Отстранение от международных стартов сильно подкосило мотивацию?

– Знаете, с того момента, как начался отсчет дисквалификации, я три года вообще не тренировался. Мне ведь поначалу грозила десятка. Во всяком случае именно этим сроком меня пугали люди из World Athletics. А что такое десять лет? Однозначно окончание карьеры. О каких бы то ни было прыжках можно было просто забыть.

Но через три года у меня появились швейцарские адвокаты, потом российские. На самом деле во всей этой истории больше всего мне помогли именно они. Совсем молодые ребята, которые сначала работали с Евгением Загорулько, а потом подключились к моему делу. Они и добились того, что мне дали всего четыре года.

– Кто оплачивал услуги западных юристов?

– Никто. Я до сих пор должен им огромную сумму. Мы изначально договаривались, что все долги я буду погашать частями, как только выйду на международные старты. Сейчас адвокаты периодически продолжают мне писать, требуют оплату, а как и где я могу заработать денег, чтобы с ними рассчитаться? Никак и нигде, – рассказал Лысенко.

Прыгун Лысенко вернулся после бана за выдуманную больницу. В эти 4 года он поработал шофером и доставщиком, а теперь – побеждает!

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32 комментария
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А если найти новую работу? 🤔
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А ты не пробовал сдавать тесты вовремя и не нарушать правила, и возможно тогда не пришлось бы тратиться на юристов?
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Ответ Федя Букин
А если найти новую работу? 🤔
А смысл❓чувак "развёл" адвокатов из "недружественных стран" ☝🏻 по классике: как О.Бендер Коробейникова🤣🤣🤣
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"а как и где я могу заработать денег, чтобы с ними рассчитаться? Никак и нигде"
Здоровый, молодой парень... Было бы желание, давно бы работу нашёл.
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Сегодня великий геополитик поднял сумму единовременной выплаты при подписании контракта с МО РФ на службу в СВО до 400 к. Еще столько же рекомендовали выплачивать из регионального бюджета.
Лысенко, не благодари!
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Жрал допинг, развел адвокатов, но виноват кто угодно, только не он!
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Он реально рассчитывал после 4-летней паузы на что-то?
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Ответ Федя Букин
Ну например иногда хочется кушать и без адвокатов. Он ведь жалуется что ему негде денег заработать
Он как бы не жалуется, что есть нечего... А говорит именно о том, что адвокатам собирался отдавать исключительно за счёт призовых с международных стартов☝🏻🤣
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Чувак пострадал из-за собственной тупости и безответственности, чего тогда жаловаться?
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А я знаю как и где)) "Президент России Владимир Путин установил разовую выплату 400 тыс. рублей для подписавших контракт с Минобороны с 1 августа по 31 декабря."
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Ответ Юрий Плотников
Он реально рассчитывал после 4-летней паузы на что-то?
А почему не должен был рассчитывать?
Если б 2,5 года назад кое-чë не началось, косил бы себе призовые на международке.
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Ответ Геннадий Тимченко
А смысл❓чувак "развёл" адвокатов из "недружественных стран" ☝🏻 по классике: как О.Бендер Коробейникова🤣🤣🤣
Ну например иногда хочется кушать и без адвокатов. Он ведь жалуется что ему негде денег заработать
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Люди работали. Не отдал долг-фуфлыжник.
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Странные адвокаты - в долг работали? С парнем, который документы подделывает:)
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Что значит где? Руки, ноги есть, тем более спортсмен ВД, значит здоровьем не обижен, в стране вакансий полно, на стройку с радостью возьмут.
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Лысенко вообще не жалко. Допинг, подделка документов. Жаль, не 10 лет дали в итоге.
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баран
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А что же Брикс и разные другие внутренние? Вроде там обещенны деньги больше, чем на международных?
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Надо проконсультироваться с Валиевой. Она не плачет.
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Легкая Атлетика не просто уничтожена в России, ей абсолютно до одного места судьба тех, кто выступал за ее сборную.
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Путь один - госдума
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, а как и где я могу заработать денег, чтобы с ними рассчитаться?
Дарю совет бесплатно , поскольку Данила спортсмен и ни фига не умеет , выбор ограничен , либо на стройку , либо ..
Максимальный недельный доход пешего курьера, сотрудничающего с Dostavista в Москве, составляет около 40 тысяч рублей, автокурьера — 60 тысяч рублей, курьера на грузовом авто — до 100 тысяч рублей.
А в сентябре 2023 мы посчитали максимальные доходы за месяц, и вот что получилось: лучший пеший курьер получил 155 тысяч рублей, самый успешный автокурьер — 194 тысячи рублей, а занявшая первую строчку в топ-15 курьеров на грузовике заработала 306 тысяч рублей.
Но я бы Даниле посоветовал идти пешим курьером , к концу дисквалификации расплатится и не растеряет форму !))
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Данил , адвокатам скажи так - Кому я должен , всем прощаю .
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Ответ sihotetiger@vladivostok.com
Я правильно понимаю, что ты уже контракт подписал?
У меня нет проблемы с работой
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Ответ papadok
Странные адвокаты - в долг работали? С парнем, который документы подделывает:)
"таких не грех и кинуть", - могут подумать некоторые соображалистые люди
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