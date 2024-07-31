Лысенко о допинг-деле: «Я до сих пор должен огромную сумму западным юристам. А как и где я могу заработать, чтобы рассчитаться? Никак и нигде»
Легкоатлет Данил Лысенко заявил об огромном долге перед западными юристами.
Лысенко – призер чемпионата мира 2017 года по прыжкам в высоту. С 2018 по 2022 год он отбывал дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил – пропуск тестов и подделку медицинской справки.
– Когда ваша дисквалификация только начиналась, да и потом, когда вы возобновили тренировки, наверняка рассчитывали на несколько другое продолжение карьеры. Отстранение от международных стартов сильно подкосило мотивацию?
– Знаете, с того момента, как начался отсчет дисквалификации, я три года вообще не тренировался. Мне ведь поначалу грозила десятка. Во всяком случае именно этим сроком меня пугали люди из World Athletics. А что такое десять лет? Однозначно окончание карьеры. О каких бы то ни было прыжках можно было просто забыть.
Но через три года у меня появились швейцарские адвокаты, потом российские. На самом деле во всей этой истории больше всего мне помогли именно они. Совсем молодые ребята, которые сначала работали с Евгением Загорулько, а потом подключились к моему делу. Они и добились того, что мне дали всего четыре года.
– Кто оплачивал услуги западных юристов?
– Никто. Я до сих пор должен им огромную сумму. Мы изначально договаривались, что все долги я буду погашать частями, как только выйду на международные старты. Сейчас адвокаты периодически продолжают мне писать, требуют оплату, а как и где я могу заработать денег, чтобы с ними рассчитаться? Никак и нигде, – рассказал Лысенко.
Прыгун Лысенко вернулся после бана за выдуманную больницу. В эти 4 года он поработал шофером и доставщиком, а теперь – побеждает!
Здоровый, молодой парень... Было бы желание, давно бы работу нашёл.
Лысенко, не благодари!
Если б 2,5 года назад кое-чë не началось, косил бы себе призовые на международке.
Дарю совет бесплатно , поскольку Данила спортсмен и ни фига не умеет , выбор ограничен , либо на стройку , либо ..
Максимальный недельный доход пешего курьера, сотрудничающего с Dostavista в Москве, составляет около 40 тысяч рублей, автокурьера — 60 тысяч рублей, курьера на грузовом авто — до 100 тысяч рублей.
А в сентябре 2023 мы посчитали максимальные доходы за месяц, и вот что получилось: лучший пеший курьер получил 155 тысяч рублей, самый успешный автокурьер — 194 тысячи рублей, а занявшая первую строчку в топ-15 курьеров на грузовике заработала 306 тысяч рублей.
Но я бы Даниле посоветовал идти пешим курьером , к концу дисквалификации расплатится и не растеряет форму !))