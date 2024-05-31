Американским легкоатлетам Демус и Кайнарду на Играх в Париже вручат золотые медали Олимпиады-2012, перешедшие им после аннулирования побед Антюх и Ухова

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Американским легкоатлетам вручат медали Лондона-2012 после допинг-бана россиян.

Американцы Лашинда Демус (бег на 400 м с барьерами) и Эрик Кайнард (прыжки в высоту) получат золотые медали Олимпиады-2012 в Лондоне, перешедшие им после аннулирования побед россиян Натальи Антюх и Ивана Ухова из-за допинга.

Церемония пройдет 9 августа в Парке чемпионов, расположенном на площади Трокадеро у подножия Эйфелевой башни в Париже. Это будет первый в истории случай вручения перераспределенных олимпийских наград непосредственно на Играх.

В этот же день медали получат еще восемь атлетов: Беверли Макдональд (Ямайка; Сидней-2000, бег на 200 м, бронза), Челси Хэммонд-Росс (Ямайка; Пекин-2008, прыжки в длину, бронза), Тарек Абделазим (Египет; Лондон-2012, тяжелая атлетика, бронза), Дерек Друэн (Канада; Лондон-2012, прыжки в высоту, серебро), Чон Сан Гюн (Южная Корея; Лондон-2012, тяжелая атлетика, бронза), Абеба Арегави (Эфиопия; Лондон-2012, бег на 1500 м, бронза), Зузана Гейнова (Чехия; Лондон-2012, бег на 400 м с/б, серебро), Калис Спенсер (Ямайка; бег на 400 м с/б, бронза).

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13 комментариев
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Если дисквалифицировать Симону Байлз, 200 человек выстроятся за медалями...
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Цырк🤡
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+4
И Ваня тоже....??? Ну просто п...ц
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Ответ babai4304
Кому это важно теперь? Праздник состоялся уже.
Важно напомнить любителям туринабола, что на Олимпиадах им не место🤷‍♂️
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Полная лашинда.
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Беверли Макдональд (Ямайка; Сидней-2000, бег на 200 м, бронза)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
После аннулирования результатов Мэрион Джонс. Медаль получила ещё в конце нулевых, по почте, а теперь уже на официальной церемонии вручат.
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Спорта больше нет
ОИ=политика
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Эхх, были времена. За Ухова тогда так радовался. Но те эмоции уже не отнимешь!
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Ответ Russ Ivan
Если дисквалифицировать Симону Байлз, 200 человек выстроятся за медалями...
А на каком основании дисквалифицировать?
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