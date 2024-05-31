Американским легкоатлетам Демус и Кайнарду на Играх в Париже вручат золотые медали Олимпиады-2012, перешедшие им после аннулирования побед Антюх и Ухова

Американским легкоатлетам вручат медали Лондона-2012 после допинг-бана россиян.

Американцы Лашинда Демус (бег на 400 м с барьерами) и Эрик Кайнард (прыжки в высоту) получат золотые медали Олимпиады-2012 в , перешедшие им после аннулирования побед россиян и из-за допинга.

Церемония пройдет 9 августа в Парке чемпионов, расположенном на площади Трокадеро у подножия Эйфелевой башни в . Это будет первый в истории случай вручения перераспределенных олимпийских наград непосредственно на Играх.

В этот же день медали получат еще восемь атлетов: Беверли Макдональд (Ямайка; Сидней-2000, бег на 200 м, бронза), Челси Хэммонд-Росс (Ямайка; Пекин-2008, прыжки в длину, бронза), Тарек Абделазим (Египет; Лондон-2012, тяжелая атлетика, бронза), Дерек Друэн (Канада; Лондон-2012, прыжки в высоту, серебро), Чон Сан Гюн (Южная Корея; Лондон-2012, тяжелая атлетика, бронза), Абеба Арегави (Эфиопия; Лондон-2012, бег на 1500 м, бронза), (Чехия; Лондон-2012, бег на 400 м с/б, серебро), Калис Спенсер (Ямайка; бег на 400 м с/б, бронза).

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