С Эйфелевой башни в Париже демонтировали олимпийские кольца
С Эйфелевой башни в Париже демонтировали олимпийские кольца.
Об этом пишет BFMTV. Конструкция весом в 30 тонн была установлена с 7 июня по случаю проведения в городе Олимпийских и Паралимпийских игр.
Отмечается, что мэр столицы Франции Анн Идальго предложила сохранить кольца до 2028-го – года проведения следующей летней Олимпиады. В связи с этим сейчас ведется работа над созданием более легких колец, которые будут оставаться на башне.
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Опубликовано: Ян Мельник
Источник: BFMTV
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