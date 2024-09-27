С Эйфелевой башни в Париже демонтировали олимпийские кольца.

Об этом пишет BFMTV. Конструкция весом в 30 тонн была установлена с 7 июня по случаю проведения в городе Олимпийских и Паралимпийских игр.

Отмечается, что мэр столицы Франции Анн Идальго предложила сохранить кольца до 2028-го – года проведения следующей летней Олимпиады. В связи с этим сейчас ведется работа над созданием более легких колец, которые будут оставаться на башне.

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