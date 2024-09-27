  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
2

С Эйфелевой башни в Париже демонтировали олимпийские кольца

С Эйфелевой башни в Париже демонтировали олимпийские кольца.

Об этом пишет BFMTV. Конструкция весом в 30 тонн была установлена с 7 июня по случаю проведения в городе Олимпийских и Паралимпийских игр.

Отмечается, что мэр столицы Франции Анн Идальго предложила сохранить кольца до 2028-го – года проведения следующей летней Олимпиады. В связи с этим сейчас ведется работа над созданием более легких колец, которые будут оставаться на башне.

Эйфелева башня + спорт = ❤️: светилась флагом России, видела победы Шараповой и Роналду

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: BFMTV
logoОлимпиада-2024
Анн Идальго
Рекомендуем
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Материалы по теме
Мэр Парижа заявила, что олимпийские кольца не будут убирать с Эйфелевой башни
31 сентября, 18:50
Депутат Свищев: «Олимпиада в Париже поставила рекорд, она войдет в историю как та, на которую нельзя равняться и повторять»
557 августа, 15:30
Мэр Парижа: «Нет ни одного спортсмена, который заболел или снялся с соревнований из-за купания в Сене. Это фэйк»
437 августа, 14:20
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Призер чемпионата мира в прыжках в высоту Акименко дисквалифицирован на год за нарушение антидопинговых правил
1сегодня, 12:55
Журова о Самаранче-младшем: «Он делает заявления под давлением политики. Получил много хвалебных отзывов из России, теперь будет отбиваться от этого»
5вчера, 16:10
Кандидат в президенты МОК Самаранч-младший: «Когда причины будут устранены, нам придется много работать для возвращения России»
103вчера, 14:05
WADA опубликовало список запрещенных веществ на 2025 год
17вчера, 10:10
Замминистра спорта Ростовской области Светлана Гадарова арестована по подозрению в получении взятки
3025 сентября, 10:43
Глава USADA заявил, что спортсмены, принявшие участие в Играх дружбы, не смогут выступить на Олимпиаде
6825 сентября, 07:20
«Союзмультфильм» выпустил эпизод мультсериала «Простоквашино», посвященный спорту и комплексу ГТО. В нем снялся музыкант Niletto
23 сентября, 18:14
Паралимпиец Торсунов о том, что его оскорбил украинский атлет: «Меня это не задело. Думаю, ему приходится сейчас говорить так, его вынуждают»
5623 сентября, 13:46
Министр спорта Дегтярев: «Борьба с допингом продолжает оставаться одним из важнейших направлений нашей работы»
2523 сентября, 11:55
«Встреча двух шведских гигантов». Ибрагимович и Дюплантис встретились на миланском дерби
223 сентября, 08:02Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Глава РУСАДА Вероника Логинова приняла участие во встрече Михаила Дегтярева с генсеком конференции конвенции ЮНЕСКО
123 сентября, 18:26
РУСАДА в августе взяло у спортсменов 1122 допинг-пробы
10 сентября, 12:57
Победители и призеры паралимпийских и сурдлимпийских турниров «Мы вместе. Спорт» и их тренеры получат денежные премии
8 сентября, 07:46
Двукратный олимпийский чемпион Джордж Роден ушел из жизни в возрасте 97 лет
28 августа, 07:37
РУСАДА в июле взяло у спортсменов рекордное в 2024 году количество допинг-проб
413 августа, 07:42
Чемпионат России по легкой атлетике 2024 – расписание, когда начало
213 августа, 07:14
Дмитрий Губерниев: «Зыбина – не просто символ несгибаемой стойкости российского спорта. Она символ нашей несгибаемой родины»
211 августа, 14:00
Дмитрий Чернышенко: «За 10 лет к движению ГТО присоединились 23,5 млн человек, из них почти 11 млн получили знаки отличия»
1710 августа, 09:16
Дмитрий Чернышенко: «Россия продолжает укреплять национальную систему спорта и сотрудничество с дружественными странами»
1319 июля, 18:06
Леонид Тягачев: «Дегтярев очень активный и эрудированный человек, который много знает и стремится знать еще больше»
1113 мая, 14:10