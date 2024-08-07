Депутат Свищев: «Олимпиада в Париже поставила рекорд, она войдет в историю как та, на которую нельзя равняться и повторять»

Депутат Дмитрий Свищев считает, что Олимпийские игры в Париже нельзя повторять.

«Олимпиада в Париже поставила рекорд, она войдет в историю как Олимпиада, на которую нельзя равняться и которую нельзя повторять. Каждый день из Парижа приходят новости, связанные не с положительными результатами или красивыми историями, а с негативом.

И президент Франции, и мэр Парижа говорили, что Сена будет чистой, много денег потратили на ее очистку. Экоактивисты говорили, что нам не нужна эта Олимпиада, так как из‑за нее будет огромное количество проблем. Их задобрили тем, что Сена будет очищена.

По факту были обмануты не только горожане, но и спортсмены, которых заставили нырять в грязную воду. А куда им деваться? Они всю жизнь готовились к этим стартам. Немало спортсменов после заплыва в Сене обратились к врачам – у кого‑то рвота, кишечную палочку нашли. И это только начало.

На месте спортсменов и руководителей делегаций я подал бы в суд на организаторов Олимпиады. Они должны обеспечивать безопасность всех спортсменов. Это не только защита от террористов и хулиганов, но в том числе экологическая, медицинская. Не обеспечили – значит, должны нести ответственность.

Куча жалоб на организацию Игр. Спортсмены спят на коробках, жалуются на качество еды. Британские спортсмены сообщали, что в столовой Олимпийской деревни дают рыбу с червями. Это что такое? Французы с ума посходили, что ли? Если не могут нормально ничего организовать, значит, надо наказывать», – сказал член комитета Госдумы РФ по спорту Свищев.