Депутат Свищев: «Олимпиада в Париже поставила рекорд, она войдет в историю как та, на которую нельзя равняться и повторять»

Теги Дмитрий Свищев Олимпиада-2024 Матч ТВ Эммануэль Макрон Здоровье Питание Экология Анн Идальго еда река Сена Водные виды

Депутат Дмитрий Свищев считает, что Олимпийские игры в Париже нельзя повторять.

«Олимпиада в Париже поставила рекорд, она войдет в историю как Олимпиада, на которую нельзя равняться и которую нельзя повторять. Каждый день из Парижа приходят новости, связанные не с положительными результатами или красивыми историями, а с негативом.

И президент Франции, и мэр Парижа говорили, что Сена будет чистой, много денег потратили на ее очистку. Экоактивисты говорили, что нам не нужна эта Олимпиада, так как из‑за нее будет огромное количество проблем. Их задобрили тем, что Сена будет очищена.

По факту были обмануты не только горожане, но и спортсмены, которых заставили нырять в грязную воду. А куда им деваться? Они всю жизнь готовились к этим стартам. Немало спортсменов после заплыва в Сене обратились к врачам – у кого‑то рвота, кишечную палочку нашли. И это только начало.

На месте спортсменов и руководителей делегаций я подал бы в суд на организаторов Олимпиады. Они должны обеспечивать безопасность всех спортсменов. Это не только защита от террористов и хулиганов, но в том числе экологическая, медицинская. Не обеспечили – значит, должны нести ответственность.

Куча жалоб на организацию Игр. Спортсмены спят на коробках, жалуются на качество еды. Британские спортсмены сообщали, что в столовой Олимпийской деревни дают рыбу с червями. Это что такое? Французы с ума посходили, что ли? Если не могут нормально ничего организовать, значит, надо наказывать», – сказал член комитета Госдумы РФ по спорту Свищев.

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40 комментариев
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Обалденная олимпиада) После ковидного Токио (в чем нет его вины, конечно) смотрится на одном дыхании. Даже в стрельбе из лука триллеры были! Чего только стоит перестрелка Ву Джина и Эллисона в финале!

Много неожиданных результатов и рекордов во всех видах борьбы (истерику Уты и оставленные на ковре борцовки Михайна я запомню навсегда)

Игровые виды вообще супер! Гандбол и волейбол особенно)
+47
-1
+46
Вот у нас другое дело: власти всегда слушают экоактивистов, вспомнить хотя бы строительство через Химкинский лес! А то, что все построили, активистам и журналистам ноги переломали - это другое, издержки
+35
-1
+34
Господин Свищев хочет наказать французов . Заигрался в господина в московских свингер клубах . Максимум римминг через латексную салфетку разрешат ему делать .
+28
-2
+26
Каждый день негативные новости про Олимпиаду приходят только в российские СМИ.
+22
0
+22
«Олимпиада в Париже поставила рекорд --- Что за рекорд? Феноменальный рекорд Дюплантиса?
+22
0
+22
Ответ avolida
Обалденная олимпиада) После ковидного Токио (в чем нет его вины, конечно) смотрится на одном дыхании. Даже в стрельбе из лука триллеры были! Чего только стоит перестрелка Ву Джина и Эллисона в финале! Много неожиданных результатов и рекордов во всех видах борьбы (истерику Уты и оставленные на ковре борцовки Михайна я запомню навсегда) Игровые виды вообще супер! Гандбол и волейбол особенно)
Два феноменальных рекорда 46.40 и 6.25 вживую - это улет мозга!
+21
0
+21
Почему Свищев переживает за чистоту Сены, а не за немецкие танки под Курском?
+18
0
+18
Ответ Dizzod
С кишечной палочкой обратился 1 спортсмен. Один.
Причем, который не плавал в Сене
+17
0
+17
С кишечной палочкой обратился 1 спортсмен. Один.
+15
0
+15
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Комментарий удален модератором
Какое ему вообще дело до чужих спортивных праздников? Пусть комментирует "Всемирные игры дружбы — спортивные соревнования, которые планировали провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Екатеринбурге и Москве, однако перенесли на 2025 год" (вики).
+14
-1
+13
В Сочи экоактивисты случайно ничего не говорили..? Какая же говорящая фамилия у депутата...
+11
0
+11
Мой лучший друг Митя Свищев из-за малой образованности и развитости не в состоянии понять, что Олимпиада организована и проводится совершенно блестяще. Никаких сбоев, все четко. Нигде никогда при проведении соревнований не задействовался город как таковой. Конные состязания в Версале и стрельба из лука в самом сердце города, у Дома инвалидов, — это суперкруто.

Возможно, Мите не понравилось прекрасное открытие Олимпиады? Ну так это именно из-за упомянутой выше малой образованности и развитости этого депутана Госмуды. Кто он, болезный, такой, чтобы оценивать художественные постановки? Пусть себе тащится от Газманова и Шамана и не отсвечивает тут.

А может Митя страдает, что не может скатать на Олимпиаду за госчет и покушать икорки в Русском доме на халяву? Ну, пускай в кои-то веки с зарплаты прикупит себе баночку, чай не разорится при депутанской зарплате. Я уж умолчу о прочих егойных доходах - не пришло еще время о них рассказывать. Но придёт.
+14
-3
+11
У Геленджикского дворца экоактивисты ходили, где они теперь?
+10
0
+10
Сами распространяют "новости" , сами читают, ну-ну
+7
0
+7
Некоторым эту Олимпиаду трудно найти, легко потерять и невозможно забыть. Хоть ее и не показывают.
+6
0
+6
Олимпиада как олимпиада, нормальная. Просто у Свищева бомбит, что их не позвали, ни о чем не спрашивают и никто этого не заметил, никто не страдает, вопреки их воплям. Более того, это не где-то, а в европе, которая должна была замёрзнуть и вообще. Плюс это на фоне того, что у самих спартакиады и прочие игры брикс, это полный провал
+6
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+6
Войдёт в историю как худшая Олимпиада в голове у Свищева и ему подобных.
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+5
Ответ Отличник Ослов
Господин Свищев хочет наказать французов . Заигрался в господина в московских свингер клубах . Максимум римминг через латексную салфетку разрешат ему делать .
Господин Свищев для западного мира никто и звать его никак, если бы он с этой речью обратился к столбу, эфект был бы тот же, а вся его пламенная речь для внутреннего пользования и лишь дублирует официальные сми и тв России.
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Ответ United
У Геленджикского дворца экоактивисты ходили, где они теперь?
Делаю тебе строгое замечание. Нету никаких Геленджикских дворцов. Есть апарт-отель, построенный гражданином Роттенбергом за свои собственные заработанные непосильным трудом денежки. Любой российский пенсионер может в нем снять на неделю номер и отдохнуть на берегу самого синего в мире моря. И золотым ёршиком сможет, покакав, воспользоваться. Что в этом плохого? Нет, ты скажи!
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+4
Вот тут как никогда уместна пословица: собаки лают, караван идет.
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Москва будет поухоженнее и почище Парижа. Но туристы миллионами рвутся в город на Сене. Наверное потому что там нет милоновых и свищевых ,которые решили, что знают как должно быть)
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Мэр Парижа Свищеву: «Нет ни одного спортсмена, который заболел или снялся с соревнований из-за купания в Сене.
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В историю вляпалась одна страна и её "депутаты", причём по уши.
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Можем не повторить
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Тоже из серии "не смотрел,но осуждаю"? Или всё-таки смотрел?
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А мне много всего интересного. Кто что ищет.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Комментарий удален модератором
На то он и депутат. Свою зарплату отрабатывает.
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А почему Свищев приводит в пример бритсов? Это же недружественная страна. Разве можно им верить? Прокол.
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Прекрасная Олимпиада, с удовольствием смотрю 👍
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А тебя-то что так эта "никому не нужная" олимпиада возбуждает, никому не известный бздипутат Свищев?
Сиди в баньке, парь какого молодого протеже, или сам парься у кого повыше должностью, жри в три горла и ни за что не отвечай, нафиг тебе эта олимпиада?
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