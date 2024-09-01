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Мэр Парижа заявила, что олимпийские кольца не будут убирать с Эйфелевой башни

Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что олимпийские кольца не будут убирать с Эйфелевой башни.

С 26 июля по 11 августа в столице Франции проходили летние Олимпийские игры.

«Это решение я принимаю как мэр Парижа, и Международный олимпийский комитет (МОК) дал свое согласие. Так что да, кольца останутся на Эйфелевой башне», – заявила Идальго.

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Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Quest-France
logoМОК
logoОлимпиада-2024
Анн Идальго
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