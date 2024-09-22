Михаил Дегтярев: «Лучший для нас кандидат на пост главы МОК должен быть независимой фигурой, преданной олимпийским принципам»
«Названные кандидаты на пост главы МОК – выходцы из разных стран и спортивных семей. Свои программы они представят в закрытом режиме на встрече, которая состоится в Лозанне только в январе 2025 года, поэтому пока рано называть фаворита.
Решение проблемы недопуска на Олимпиаду атлетов по национальному принципу находится вне спортивной плоскости. Это политический вопрос и дискриминация в чистом виде.
В мире одновременно идут несколько вооруженных конфликтов, однако санкции применяются исключительно к России и Белоруссии, дискриминации подвергаются исключительно российские и белорусские спортсмены, но в перспективе она может распространиться и на другие народы и страны, если МОК и дальше будет отказываться противостоять политическому давлению со стороны коллективного Запада.
Поэтому лучший для нас кандидат на пост главы МОК, прежде всего, должен быть самостоятельной, независимой фигурой, преданной олимпийским принципам. Только тогда мы сможем вернуть олимпийское движение к традиционным стандартам, когда спортсмены состязаются вне политики, когда спорт объединяет народы, а не разъединяет», – сказал Дегтярев.
7 претендентов на пост главы МОК: главный сюрприз – британский миллиардер, который зачехлил наши лыжи
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий