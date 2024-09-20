Михаил Дегтярев: «Мы будем делать Спартакиаду сильнейших открытой. Ждем спортсменов из Беларуси и других стран»
«Сегодня в Минске на совместном заседании коллегий Министерства спорта России и Министерства спорта и туризма Республики Беларусь подробно рассмотрели вопросы организации совместных соревнований.
Ежегодно с 2003 года у нас проводится Спартакиада Союзного государства для детей и юношества. С большим успехом в июле прошла матчевая встреча по легкой атлетике.
Сейчас работаем над организацией соревнований по хоккею на траве, легкой атлетике, биатлону.
В 2021 году было всего 21 совместное соревнование. В этом году в нашем календаре – 430. В России мы проведем Спартакиаду сильнейших спортсменов по зимним и летним видам спорта в 2025 году в десятках регионов от Смоленской области до Красноярского края.
Ждем спортсменов из Беларуси и других стран. Мы будем делать Спартакиаду сильнейших открытой», – написал Михаил Дегтярев.
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