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Михаил Дегтярев: «Минспорт поддержал выдвижение гендиректора «РЖД» Олега Белозерова на пост главы объединенной Федерации гимнастики России»

Минспорт поддержал выдвижение Белозерова на пост главы федерации гимнастики.

«Министерство спорта России поддержало выдвижение гендиректора «РЖД» Олега Белозерова на пост главы объединенной Федерации гимнастики России. Для объявления этого решения мы не случайно выбрали площадку спортфестиваля «ЛОКО. Мы вместе», который объединяет спорт, семейные ценности и корпоративный дух.

Создание единой федерации гимнастики – давно назревшее решение, к которому мы шли несколько десятилетий. Оно необходимо для развития гимнастических видов спорта в нашей стране и укрепления позиций на международной спортивной арене.

Кандидатуру Белозерова поддержали лидеры российского спорта. Его компетенции позволят успешно пройти этап трансформации, привнесут в эту сферу свежую кровь, а спортсмены, тренеры и все гимнастическое сообщество получит от этого только преимущества.

Мы с Олегом Валентиновичем знакомы давно, в частности, вместе работали над проектом развития железных дорог Восточного полигона во время моего губернаторства в Хабаровском крае. Благодаря его личной позиции вдоль железнодорожных магистралей активно развивается спортивная инфраструктура.

Кроме того, компания «РЖД» создала самое больше в России спортивное общество «Локомотив», в котором состоят почти 300 тысяч человек.

Желаю Олегу Валентиновичу успеха в развитии российской гимнастики», – написал Дегтярев. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Михаила Дегтярева
Министерство спорта России
logoМихаил Дегтярев
Олег Белозеров
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