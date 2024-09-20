Олег Матыцин: «В России всегда была очень мощная национальная система спорта, сегодня она такой и остается, но переживает этап реформы и нового развития»

Матыцин заявил, что система спорта в РФ переживает этап реформы и нового развития.

— Взаимодействие стран БРИКС — самое перспективное направление с точки зрения того, какое давление сейчас оказывается на российский спорт?

— Уже существуют механизмы совместной работы, есть рабочие группы в комитете по физической культуре и спорту. Есть экспертный совет в Госдуме при этом комитете.

Мы уже говорили, что надо провести ревизию всего того, что было наработано, с учетом того, что сейчас федеральное и региональное законодательство требует учитывать современные реалии развития спорта.

Мы обсудили новые форматы проведения соревнований, новые форматы сотрудничества в рамках БРИКС, СНГ, ШОС. Перед тем, как сделать шаг вперед, надо оценить, на какой платформе мы находимся и какой опыт у нас есть. В том числе и опыт наших партнеров, он разнообразный, неоднозначный.

Если мы говорим о построении многополярного спортивного мира, то мы должны учитывать и достижения, и ошибки разных стран.

В России всегда была очень мощная национальная система спорта, сегодня она такой и остается, но переживает этап реформы и нового развития. Прежде чем делать какие‑то шаги к изменениям, надо посмотреть законодательную базу. Потому что основой всегда был и является закон, он регулирует организационные структуры, управленческие решения.

У нас 89 субъектов в РФ, опыт регионов очень полезен. Задача комитета по спорту — эту работу аккумулировать, вносить свои предложения через механизм рабочих групп, — сказал глава комитета Государственной думы по физической культуре и спорту.