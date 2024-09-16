Кандидатура Олега Матыцина предложена на пост главы комитета Госдумы по спорту
Фракция «Единая Россия» выдвинула кандидатуру Олега Матыцина на пост главы комитета Госдумы по физической культуре и спорту.
Об этом сообщил глава фракции Владимир Васильев.
Матыцин с 2020 по 2024 год занимал должность министра спорта России, после чего его сменил Михаил Дегтярев.
Ранее также стало известно об уходе Дмитрия Свищева с поста председателя комитета Госдумы по физкультуре и спорту.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: РИА Новости
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