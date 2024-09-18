Олег Матыцин: «На сегодняшний день на рассмотрении комитета Госдумы по спорту 11 законопроектов»

На рассмотрении комитета Госдумы по спорту находится 11 законопроектов.

Об этом рассказал председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Олег Матыцин на первом заседании комитета под его руководством.

«На сегодняшний день у нас на рассмотрении 11 законопроектов на рассмотрении, ожидаем еще ряда. Думаю, что после заседания совета при президенте будут направлены определенные поручения и обращения.

Хотел бы еще раз поблагодарить предыдущего руководителя комитета Дмитрия Свищева. При нем проведено наибольшее количество мероприятий, которые когда‑либо были организованы профильным комитетом. Среди них выездные совещания, круглые столы, выставки и спортивные мероприятия — всего в период с 2021 по 2024 годы проведено около 120 мероприятий.

В период председательства Дмитрия Александровича комитетом было рассмотрено 23 законопроекта, 13 из которых были приняты. Отдельно отмечу, что восемь законопроектов из 13 принятых внесены депутатами Государственной думы — членами комитета», — сказал Матыцин.