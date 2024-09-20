Физкультуру в школе будут учить по-новому – без Олимпиад, иностранных легенд и толерантности

Министерство просвещения опубликовало проект приказа с изменениями, которые планируется внедрить в школьные программы.

Физкультура в деле – здесь произойдут важные перемены, которые, по словам реформаторов, «приведут содержание образовательных программ в соответствие с основными принципами реализуемой государственной политики и федеральными нормами закона».

Разберем эти новаторские предложения подробнее.

1. Гольф и чир-спорт угодили в черный список и больше не будут изучаться в школах – как виды спорта, «практикуемые за рубежом и не соответствующие отечественному историческому опыту и традициям, национальным нравственно-этическим нормам» (цитата из пояснительной записки Минпросвещения). Забавно, что эти виды спорта попали в школьную программу совсем недавно – министр просвещения Сергей Кравцов в апреле подписал приказ с иными формулировками:

● «гольф как средство воспитания формирует у обучающихся чувство патриотизма, нравственные качества (честность, доброжелательность, дисциплинированность, самообладание, терпимость, коллективизм)»;

● «при изучении модуля чир-спорт у обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России».

Нет-нет, министр все тот же. Но в гольфе и чир-спорте что-то изменилось.

2. Элементы массажа и банных процедур теперь вне школьной программы «в связи с возрастной психофизиологией» – так в пояснительной записке аргументирует их исключение Минпросвещения.

Правда, элементы массажа и самомассажа появлялись в программе лишь однажды – среди способов восстановления после физических нагрузок в модуле тенниса. Но теперь их не будет и там.

Теннису еще повезло, что удалили только массаж, а не весь модуль – тоже ведь довольно нетрадиционный для России вид спорта.

3. Достижения сборных России теперь абстрактны, а слова «на мировых первенствах, чемпионатах Европы, Олимпийских играх» исключат из программы.

Если раньше при изучении большинства модулей среди личностных результатов обучающихся предусматривались «проявление чувства гордости за Родину, российский народ и историю России через достижения сборной на мировых первенствах, чемпионатах Европы, Олимпийских играх», то теперь школьники будут гордиться достижениями сборных без привязки к конкретным турнирам.

Пояснение «на мировых первенствах, чемпионатах Европы, Олимпийских играх» исключено из модулей по всем видам спорта.

Странно, что пока не предлагают гордиться достижениями на Играх БРИКС и ШОС, но, возможно, все еще впереди.

4. Слово «толерантность» вычеркивается из программы, хотя прежде этот личностный результат всегда указывался как ориентир при занятии каждым видом спорта – наряду с патриотизмом, культурой общения и терпимостью

Лишь в модуле бокса словосочетание «чувство толерантности» почему-то заменят на «уважение». Из остальных просто сотрут.

5. Словосочетание «гендерные особенности» тоже больше не в ходу – его поменяют на привычное слово «пол».

Минпросвещения объяснил отказ от терминов «гендерный», «толерантность», «буллинг», «семейное насилие» их «заменой на понятные и нейтральные формулировки, доступные для понимания обучающимися».

6. Наконец, на примере футбола Минпросвещения настаивает, чтобы его история изучалась вне контекста мировых событий и зарубежных легенд.

«Изменения в части исключения из федеральных рабочих положений о зарубежных игроках, тренерах и соревнованиях вносятся в целях формирования осознанного отношения учащихся к истории, опыту и ценностям именно отечественной физической культуры и спорта», – аргументация из пояснительной записки министерства.

Теперь в содержании модуля футбол школьники будут изучать историю его появления только в РФ (про зарождение в Китае и становление в Англии – тишина), разбирать исключительно легендарных отечественных игроков и тренеров (Пеле, Марадона и Месси сразу мимо) и вспоминать достижения сборных, только не очень понятно, на каких турнирах – слова «на чемпионатах Европы, мира и Олимпийских играх» из этого абзаца исключены.

Так что о победах на Евро-1960, Олимпиадах в 1956-м и 1988-м, европейских медалях в 1964-м, 1972-м и 1988-м наши дети в школах не узнают.

О запретах футболок с иностранными фамилиями на спине не сообщается – и то неплохо.

В заключение – еще одна цитата из пояснительной записки Минпросвещения:

«Проектом приказа предполагается возврат системы образования ‎к национальному воспитательному идеалу, что является одной из приоритетных государственных задач, направленных на укрепление общероссийской гражданской и культурной идентичности, являющихся важнейшими условиями обеспечения национальной безопасности России в сферах образования и культуры».

Сейчас проект находится на этапе общественных обсуждений, а в силу вступит с 1 сентября 2025 года.

Фото: РИА Новости /Константин Михальчевский; East News /AP Photo;