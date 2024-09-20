Физкультуру в школе будут учить по-новому – без Олимпиад, иностранных легенд и толерантности
Министерство просвещения опубликовало проект приказа с изменениями, которые планируется внедрить в школьные программы.
Физкультура в деле – здесь произойдут важные перемены, которые, по словам реформаторов, «приведут содержание образовательных программ в соответствие с основными принципами реализуемой государственной политики и федеральными нормами закона».
Разберем эти новаторские предложения подробнее.
1. Гольф и чир-спорт угодили в черный список и больше не будут изучаться в школах – как виды спорта, «практикуемые за рубежом и не соответствующие отечественному историческому опыту и традициям, национальным нравственно-этическим нормам» (цитата из пояснительной записки Минпросвещения). Забавно, что эти виды спорта попали в школьную программу совсем недавно – министр просвещения Сергей Кравцов в апреле подписал приказ с иными формулировками:
● «гольф как средство воспитания формирует у обучающихся чувство патриотизма, нравственные качества (честность, доброжелательность, дисциплинированность, самообладание, терпимость, коллективизм)»;
● «при изучении модуля чир-спорт у обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России».
Нет-нет, министр все тот же. Но в гольфе и чир-спорте что-то изменилось.
2. Элементы массажа и банных процедур теперь вне школьной программы «в связи с возрастной психофизиологией» – так в пояснительной записке аргументирует их исключение Минпросвещения.
Правда, элементы массажа и самомассажа появлялись в программе лишь однажды – среди способов восстановления после физических нагрузок в модуле тенниса. Но теперь их не будет и там.
Теннису еще повезло, что удалили только массаж, а не весь модуль – тоже ведь довольно нетрадиционный для России вид спорта.
3. Достижения сборных России теперь абстрактны, а слова «на мировых первенствах, чемпионатах Европы, Олимпийских играх» исключат из программы.
Если раньше при изучении большинства модулей среди личностных результатов обучающихся предусматривались «проявление чувства гордости за Родину, российский народ и историю России через достижения сборной на мировых первенствах, чемпионатах Европы, Олимпийских играх», то теперь школьники будут гордиться достижениями сборных без привязки к конкретным турнирам.
Пояснение «на мировых первенствах, чемпионатах Европы, Олимпийских играх» исключено из модулей по всем видам спорта.
Странно, что пока не предлагают гордиться достижениями на Играх БРИКС и ШОС, но, возможно, все еще впереди.
4. Слово «толерантность» вычеркивается из программы, хотя прежде этот личностный результат всегда указывался как ориентир при занятии каждым видом спорта – наряду с патриотизмом, культурой общения и терпимостью
Лишь в модуле бокса словосочетание «чувство толерантности» почему-то заменят на «уважение». Из остальных просто сотрут.
5. Словосочетание «гендерные особенности» тоже больше не в ходу – его поменяют на привычное слово «пол».
Минпросвещения объяснил отказ от терминов «гендерный», «толерантность», «буллинг», «семейное насилие» их «заменой на понятные и нейтральные формулировки, доступные для понимания обучающимися».
6. Наконец, на примере футбола Минпросвещения настаивает, чтобы его история изучалась вне контекста мировых событий и зарубежных легенд.
«Изменения в части исключения из федеральных рабочих положений о зарубежных игроках, тренерах и соревнованиях вносятся в целях формирования осознанного отношения учащихся к истории, опыту и ценностям именно отечественной физической культуры и спорта», – аргументация из пояснительной записки министерства.
Теперь в содержании модуля футбол школьники будут изучать историю его появления только в РФ (про зарождение в Китае и становление в Англии – тишина), разбирать исключительно легендарных отечественных игроков и тренеров (Пеле, Марадона и Месси сразу мимо) и вспоминать достижения сборных, только не очень понятно, на каких турнирах – слова «на чемпионатах Европы, мира и Олимпийских играх» из этого абзаца исключены.
Так что о победах на Евро-1960, Олимпиадах в 1956-м и 1988-м, европейских медалях в 1964-м, 1972-м и 1988-м наши дети в школах не узнают.
О запретах футболок с иностранными фамилиями на спине не сообщается – и то неплохо.
В заключение – еще одна цитата из пояснительной записки Минпросвещения:
«Проектом приказа предполагается возврат системы образования к национальному воспитательному идеалу, что является одной из приоритетных государственных задач, направленных на укрепление общероссийской гражданской и культурной идентичности, являющихся важнейшими условиями обеспечения национальной безопасности России в сферах образования и культуры».
Сейчас проект находится на этапе общественных обсуждений, а в силу вступит с 1 сентября 2025 года.
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский; East News/AP Photo;
Но вообще да, не помню ни урока, ни пары где физрук вместо занятий устраивал лекции о достижениях сборных.
Для трансляций вполне подходит, при желании можно соревнования на уровне какого-нибудь дартса устроить.
к слову предмет "физкультура" уже давно стоит менять и убрать наконец таки оценки за этот предмет. Детей 11 лет заставляют сдавать нормативы которые большинство детей просто не умеют делать, а потом эти дети получают за это еще двойки и тройки. В моем детстве физкультура была раз в неделю, иногда два раза в неделю, приходишь на урок и физрук говорит "сегодня сдаем подтягивание", ты условный 5-классник, который никогда в жизни на турниках не висел и не умеешь подтягиваться, но физруку плевать, он говорит иди пробуй и сдавай, по итогу висишь как вобла и подтягиваешь 1-2 раза от силы из-за отсутствия практики, ибо тебя никто этому никогда не учил и дома турника нет, но по итогу ТЫ виноват и получаешь тройку в журнал. Или тот же условный прыжок в длину, у нас в классе были супер маленькие люди и конечно же с короткими ногами и из-за полного отсутствия и умения прыгать, они прыгали хуже всех и по итогу получали 2-3 в журнал, я 10 лет учился в школе и каждый раз офигевал от такой системы и было обидно за условного Ерохова Сашу, который был у нас самый толстый в классе и он вообще все нормативы проваливал (я с ним с 1 по 9 класс учился, 8 лет считай, без 4-го класса)
Это да, такие сложные слова, конечно. Школьнику не понять.
Ну а достижения будут не на международных соревнованиях, а признанные президентом и Минспорта.
Пишу, чтобы спародировать, но уже никакому повороту событий не удивлюсь...
Благодаря НКРЯ нашел цитату:
"что такое Москва, мальчик узнает после того, как голова его набьется разными капами и гольфами; он не знает, когда жил Петр Великий" (К. Д. Ушинский "О необходимости сделать русские школы русскими", 1867 год)
Остальное - исконно русское и православное