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Валентин Балахничев: «Общение с Коу в сфере легкой атлетики показало, что ничего хорошего от его руководства не будет для международного спорта»

Балахничев считает, что ничего хорошего от прихода Коу на пост главы МОК не будет.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал список из семи претендентов, которые могут возглавить организацию в 2025 году. В их число вошел, в частности, глава World Athletics Себастьян Коу.

«Общение с Коу в сфере легкой атлетики показало, что ничего хорошего от его руководства не будет для международного спорта и олимпийского движения. Я абсолютно в этом убежден. Зная ментальное и другие качества Себастьяна, думаю, что ничего хорошего из его прихода на пост главы МОК не выйдет. При этом считаю, что шансы у него быть избранным невелики.

Согласно правилам Международного олимпийского комитета, членство в МОК продолжается до 70 лет, потом прекращается. Скоро Коу исполняется 68 лет. То есть есть вероятность, что после исполнения 70 лет он уже не сможет находиться на посту. По сути ему остается два года на работу. Думаю, этот фактор и его работа в МОК могут повлиять на решение.

Плюс чем больше кандидатов, тем больше разделятся голоса, учитывая, что выбирать будут чуть более 100 человек‑членов МОК всего лишь. Тогда его избрание Коу будет проблематичнее. Кроме того, голоса, как мне кажется, распределятся на основании каких‑то географических заинтересованных групп — Европа, Африка, Азия, Южная Америка, Северная Америка…

Также нельзя не учитывать интересы глубинного олимпийского комитета — имею в виду главных спонсоров, которые наверняка захотят продолжить проводимую Бахом, а до этого Самаранчем‑старшим, политику.

Мне кажется, определенную фору на данный момент имеет Самаранч‑младший. Многие члены МОК начали работать в комитете при Самаранче‑старшем, а существует генетическая память. Самаранчу многие благодарны по всему миру, если говорить о географии олимпийского движения.

Потому предполагаю, что никто не пойдет на риск. Все будет решаться более или менее демократично с опорой на интересы всех стран», — сказал бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев. 

7 претендентов на пост главы МОК: главный сюрприз – британский миллиардер, который зачехлил наши лыжи

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
logoВалентин Балахничев
logoМОК
logoСебастьян Коу
logoМатч ТВ
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