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«Думаю, Господь отвел нас. Для меня этой Олимпиады не было». Мамиашвили о Париже-2024

Михаил Мамиашвили заявил, что для него Олимпийских игр в Париже «не было»

Соревнования проходили с 26 июля по 11 августа. Международный олимпийский комитет (МОК) допустил до участия в нейтральном статусе 10 борцов из России, но в списке не было нескольких лидеров сборной. Федерация страны по этому виду спорта отказалась отправлять атлетов на Игры.

– Какую бы вы поставили оценку Играм в Париже в связи со всеми скандалами вокруг и около российских спортсменов?

– Здесь масса вопросов. Те условия, которые были предложены для российской команды, думаю, Господь отвел нас от этого. Потому что наше присутствие там – это подтверждение тому, что мы разделяем позицию МОК и тех, кто диктует ее этой организации. А это, честно говоря, игра уже не по правилам. Мы это категорически не разделяем.

Тем более никто не уполномочивал МОК определять составы команд. Как можно нормально относиться к мерзости, которую устроили, начиная с церемонии открытия Олимпиады? Какую дать оценку Играм в Париже? Для меня этой Олимпиады не было, – сказал президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Мамиашвили.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoОлимпийская сборная России
logoМихаил Мамиашвили
ФСБР
открытие
logoОлимпиада-2024
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