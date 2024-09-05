Мутко об отстранении российских легкоатлетов: «Я говорил Коу: «Ты нарушаешь главный принцип – развитие легкой атлетики. В чем смысл?»
Виталий Мутко высказался об отстранении российских легкоатлетов
«Философия мирового спорта и олимпийского движения, международных спортивных федераций, самое главное – это развитие своего спорта.
Я сколько раз общался с президентом World Athletics Себастьяном Коу. Говорю ему: «Сэб, я не понимаю. У тебя в уставе прописано: развитие мировой легкой атлетики. Развитие. А ты берешь такую страну, где миллионы вовлечены в развитие, и ее закрываешь. Ты тогда нарушаешь главный принцип – развитие. В чем смысл?»
Ответа на это нет. Что-то чему-то не соответствует, наша философия не соответствует, какие-то принципы», – сказал бывший министр спорта РФ.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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