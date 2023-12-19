Коу о допуске россиян и белорусов: «Нет никаких изменений. Мы создали рабочую группу, которая следит за ситуацией и будет давать рекомендации»

Себастьян Коу высказался о возможности возвращения россиян и белорусов.

Ранее глава World Athletics заявил, что российские и белорусские легкоатлеты не будут допущены к Олимпиаде-2024 в Париже даже в нейтральном статусе, несмотря на рекомендации МОК.

«Нет никаких изменений. Самостоятельность и независимость международных федераций при вынесении таких решений действительно важны. Мы приняли решение, которое, по нашему мнению, отвечает интересам нашего спорта.

Вижу ли я какие-либо перемены в обозримом будущем? Не знаю. Мир меняется каждые пять минут, ситуация может стать иной. У нас есть рабочая группа, которая следит за ситуацией и будет давать советы и рекомендации по ходу обстоятельств», – сказал Коу.