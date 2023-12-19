Коу о допуске россиян и белорусов: «Нет никаких изменений. Мы создали рабочую группу, которая следит за ситуацией и будет давать рекомендации»

Теги сборная России сборная России жен Сборная Беларуси сборная Беларуси жен World Athletics (IAAF) Себастьян Коу Легкая атлетика

Себастьян Коу высказался о возможности возвращения россиян и белорусов.

Ранее глава World Athletics заявил, что российские и белорусские легкоатлеты не будут допущены к Олимпиаде-2024 в Париже даже в нейтральном статусе, несмотря на рекомендации МОК. 

«Нет никаких изменений. Самостоятельность и независимость международных федераций при вынесении таких решений действительно важны. Мы приняли решение, которое, по нашему мнению, отвечает интересам нашего спорта.

Вижу ли я какие-либо перемены в обозримом будущем? Не знаю. Мир меняется каждые пять минут, ситуация может стать иной. У нас есть рабочая группа, которая следит за ситуацией и будет давать советы и рекомендации по ходу обстоятельств», – сказал Коу. 

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий