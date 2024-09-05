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Михаил Дегтярев: «Олимпийская семья скоро ощутит нашу любовь. Мы туда вернемся, никаких сомнений в этом нет»

Министр спорта Михаил Дегтярев рассказал о возвращении России на мировые турниры

«Хочу вас всех сориентировать на дружбу. Спорт должен объединять все народы Земли. Сегодня, к сожалению, он иногда разделяет, наша страна под баном МОК, абсолютно незаслуженно наши спортсмены страдают. Но мы отстаиваем и будем отстаивать их права.

С чем связана атака на Россию? С тем, что наши спортсмены являются конкурентами для атлетов ряда западных стран. Таким образом организуется недобросовестная конкуренция с их стороны.

Мы ведем работу по новым форматам в рамках БРИКС и ШОС. Все новые Игры — дополнение к олимпийской системе для создания возможностей конкурировать нашим спортсменам.

Олимпийская семья в скором времени ощутит нашу любовь, любовь России. Мы туда вернемся, никаких сомнений в этом нет. Спортсмены не должны страдать ни по политическим, ни по национальным, ни по каким другим признакам. Дискриминация в спорте недопустима», – сказал Дегтярев.

«Вы там шуры-муры, а надо высказываться за Родину». Министр спорта Дегтярев – за дружбу с МОК и ВАДА

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Матч ТВ
logoМОК
logoОлимпийская сборная России
logoМихаил Дегтярев
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