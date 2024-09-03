Паралимпиец Костин: «Есть желание показывать наивысшие результаты, чтобы люди в России знали, что мы остаемся самыми сильными в мире»

Паралимпиец Александр Костин заявил, что россияне остаются сильнейшими в мире

На Паралимпиаде в Париже Костин завоевал золото в беге на 1500 метров (категория T13, атлеты с нарушением зрения). Россияне выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

Ранее столица Франции также принимала летнюю Олимпиаду, до которой не допустили российских легкоатлетов.

– Да, сейчас очень мало наших спортсменов выезжает за границу. И когда это случается, то есть желание показывать наивысшие результаты. Чтобы люди в России знали, что даже несмотря на эти обстоятельства, мы остаемся самыми сильными в мире на разных дистанциях.

У нас во многих видах спорта нет наших спортсменов, есть ограничения. Но это побуждает более эффективно и качественно показывать результат, чтобы отчасти компенсировать эти потери. Хочется брать больше золотых и серебряных медалей, пусть у каждого из нашей сборной будет по несколько наград.

– Кому вы посвящаете это золото?

– Своему сыну, ему сегодня два с половиной года. Маленький день рождения. Оставлю ему на память, на будущее эту медаль. Думаю, семья смотрела трансляцию по «Матч ТВ». Кричала, болела за меня, как и в финале на 5000 м. Знаю, что за меня все безумно рады. Сбылась и их, и моя мечта.

– Что теперь, гулять по Парижу?

– Конечно, буду гулять и отдыхать. Хочу просто пройтись, посмотреть город. Зайти на Эйфелеву башню. Все‑таки такое популярное место, – сказал Костин.