Россиянин Федор Рудаков из-за падения не смог финишировать в предварительном забеге на 1500 м на Паралимпиаде
Российский спортсмен Федор Рудаков не смог финишировать в предварительном забеге на дистанции 1500 м на Паралимпийских играх в Париже.
Соревнования проходили 2 сентября. На одном из поворотов Рудаков зацепился за ногу соперника и упал. Российская сторона подала апелляцию на результаты забега, заявив, что спортсмена толкнули.
В забеге на 5000 м, который прошел 30 августа, россиянин также не финишировал – там он упал, зацепившись ногой за бровку.
Рудаков является бронзовым призером Паралимпиады в Токио в беге на 1500 м среди спортсменов с нарушением зрения. Спортсмен не смог поехать в Париж со своим многолетним напарником, так как тот не прошел проверку на нейтральность.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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