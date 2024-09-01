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  • Яремчук о победе на Паралимпиаде: «Самочувствие последние три дня подвело, организм дал сбой. Забег был тяжелый, но справился, смог выиграть»
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Яремчук о победе на Паралимпиаде: «Самочувствие последние три дня подвело, организм дал сбой. Забег был тяжелый, но справился, смог выиграть»

Параатлет Александр Яремчук прокомментировал свою победу на Играх в Париже

Накануне Яремчук выиграл забег на 1500 м в категории Т46 (атлеты с дефицитом конечности).

«Забег прошел хорошо, сейчас эмоции уже улеглись, и уже можно хорошо о нем думать. Самочувствие последние три дня подвело, организм немножко дал сбой, поэтому забег был достаточно тяжелый в физическом плане.

Но я справился с головой и смог выиграть. Посвящаю, как и всегда, своей семье, очень их люблю, очень скучаю.

Немножко отдохнуть и готовиться к новому сезону. Эта победа уже в прошлом, надо двигаться дальше к новым вершинам», – сказал паралимпийский чемпион.

«Сыну сказал, что руку откусила акула». Интервью с чемпионом Паралимпиады в Токио, который на равных соревнуется со здоровыми спортсменами

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Бег
logoПаралимпийские игры
Александр Яремчук
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