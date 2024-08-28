Рожков об отказе в визах двум паралимпийцам: «Для нас это большая потеря. Для нас отсутствие каждого спортсмена это потеря»

Павел Рожков высказался об отказе в визах во Францию двум российским паралимпийцам.

— Имена спортсменов, которым отказали в визах, готовы озвучить?

— Нет, мы не будем этого делать.

— Это большая потеря для нашего представительства?

— Да, для нас это большая потеря. Для нас отсутствие каждого спортсмена это потеря. Мы выступаем всего в пяти видах спорта, у нас было ограничено время по квалификационным стартам, но вот, к сожалению, два спортсмена из‑за отказа в визах пропускают Паралимпийские игры.

— Что им лично скажете?

— Мы постараемся провести побольше соревнований, внутренних, чтобы у них был шанс проявить себя, — сказал Рожков «Матч ТВ».

«Мы неоднократно делали запросы по этой ситуации в IPC, были вопросы и по другим членам нашей делегации, но в итоге во въезде отказали двум спортсменам, — сказал Рожков», – цитирует Рожкова «Матч ТВ».

Паралимпийские игры в Париже стартуют 28 августа.

Двум российским паралимпийцам отказали в выдаче виз на Игры в Париже