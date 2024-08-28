Рожков об отказе в визах двум паралимпийцам: «Для нас это большая потеря. Для нас отсутствие каждого спортсмена это потеря»
— Имена спортсменов, которым отказали в визах, готовы озвучить?
— Нет, мы не будем этого делать.
— Это большая потеря для нашего представительства?
— Да, для нас это большая потеря. Для нас отсутствие каждого спортсмена это потеря. Мы выступаем всего в пяти видах спорта, у нас было ограничено время по квалификационным стартам, но вот, к сожалению, два спортсмена из‑за отказа в визах пропускают Паралимпийские игры.
— Что им лично скажете?
— Мы постараемся провести побольше соревнований, внутренних, чтобы у них был шанс проявить себя, — сказал Рожков «Матч ТВ».
«Мы неоднократно делали запросы по этой ситуации в IPC, были вопросы и по другим членам нашей делегации, но в итоге во въезде отказали двум спортсменам, — сказал Рожков», – цитирует Рожкова «Матч ТВ».
Паралимпийские игры в Париже стартуют 28 августа.
Двум российским паралимпийцам отказали в выдаче виз на Игры в Париже
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий