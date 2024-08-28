Двум российским паралимпийцам отказали в выдаче виз на Игры в Париже

Двум российским паралимпийцам отказали в выдаче виз на Паралимпийские игры-2024.

Об этом сообщили в пресс-службе Паралимпийского комитета России (ПКР).

«Международный паралимпийский комитет и оргкомитет Игр Париж-2024 не смогли исполнить свои обязательства по обеспечению участия всех нейтральных спортсменов из России в Паралимпийских играх в Париже, которые прошли проверку на нейтральность и выполнили квалификационные требования по допуску к Играм.

Правительство Франции отказало Международному паралимпийскому комитету и Оргкомитету Игр в выдаче виз двум спортсменам гражданам Российской Федерации. Об этом сообщил Оргкомитет. Это является недопустимым для страны, которая проводит такие крупные спортивные мероприятия как Олимпийские и Паралимпийские игры.

Принимающая сторона всегда гарантирует решение визовых вопросов. Возникает вопрос к организаторам — зачем проводить соревнования там, где вы не можете обеспечить всем спортсменам равные возможности прибытия в ту или иную страну.

Мы рассматриваем отказ в выдаче виз спортсменам-паралимпийцам – гражданам Российской Федерации, как еще один шаг к политизации спорта. Особо печально, что это решение касается людей с ограниченными возможностями здоровья, стремящихся к высоким спортивным достижениям.

В настоящее время Паралимпийским комитетом России повторно направлены обращения в Международный паралимпийский комитет и оргкомитет Игр-2024 с просьбой обратиться к правительству Франции для пересмотра принятого решения об отказе в выдаче виз гражданам Российской Федерации», – говорится в заявлении ПКР.