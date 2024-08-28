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Двукратный олимпийский чемпион Джордж Роден ушел из жизни в возрасте 97 лет

Двукратный олимпийский чемпион ямаец Джордж Роден скончался на 98-м году жизни.

Об этом сообщает сайт Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics).

Роден ушел из жизни 24 августа. 

В 1950 году Роден установил мировой рекорд на дистанции 400 м, преодолев ее за 45,8 секунды.

На Олимпиаде-1952 в Хельсинки он выиграл две золотые медали – в беге на 400 метров и эстафете 4х400 метров.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: World Athletics
Бег
logoсборная Ямайки
Джордж Роден
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