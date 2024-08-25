Олимпийский призер в барьерном беге ямаец Леви дисквалифицирован за допинг
Ямайский легкоатлет Рональд Леви дисквалифицирован на четыре года за допинг.
Об этом сообщает Television Jamaica со ссылкой на решение национального антидопингового комитета от 21 августа.
Срок дисквалификации отсчитывается с 1 ноября 2023 года – с момента временного отстранения. Ранее Леви сдал положительный тест на сульфон и сульфоксид во внесоревновательный период.
Спортсмен имеет право обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Леви 31 год, он бронзовый призер Олимпиады-2020 в Токио в беге на 110 метров с барьерами.
Лол, шучу я. Возрадуемся, что закрыли допингиста. Нынче такое стало редкостью.))