Олимпийский призер в барьерном беге ямаец Леви дисквалифицирован за допинг

Теги Бег допинг сборная Ямайки CAS Рональд Леви Легкая атлетика

Ямайский легкоатлет Рональд Леви дисквалифицирован на четыре года за допинг.

Об этом сообщает Television Jamaica со ссылкой на решение национального антидопингового комитета от 21 августа.

Срок дисквалификации отсчитывается с 1 ноября 2023 года – с момента временного отстранения. Ранее Леви сдал положительный тест на сульфон и сульфоксид во внесоревновательный период.

Спортсмен имеет право обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Леви 31 год, он бронзовый призер Олимпиады-2020 в Токио в беге на 110 метров с барьерами.

 

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3 комментария
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Это была ошибка. Уверен, что Леви никогда не стал бы сознательно принимать запрещённые вещества. Думаю, последние месяцы выдались для него трудными. Не надо его судить и подвергать буллингу. Это и так трудный момент для него.

Лол, шучу я. Возрадуемся, что закрыли допингиста. Нынче такое стало редкостью.))
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Прочитал сначала в"Браконьерном беге"???
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