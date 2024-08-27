Паралимпиец Ревенко об олимпийской деревне Парижа-2024: «Матрас очень жесткий, болят бока. Хоть на пол ложись, на свои вещи»

Теги Паралимпийские игры паралимпийская сборная России Андрей Вдовин Легкая атлетика

Российские паралимпийцы рассказали об условиях проживания в олимпийской деревне.

Паралимпийские игры в Париже пройдут с 28 августа по 8 сентября.

«Какой день бегаю, решаю вопросы по поводу матраса... Очень жесткий, болят бока. Хоть на пол ложись, на свои вещи», – сказал легкоатлет Иван Ревенко.

«Прям обычный наш ЖК. Если обычно [есть] какая‑нибудь детская площадка, тот тут в центре столовая, здоровенная, на всех нас», – добавил Андрей Вдовин.

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