Паралимпиец Ревенко об олимпийской деревне Парижа-2024: «Матрас очень жесткий, болят бока. Хоть на пол ложись, на свои вещи»

Российские паралимпийцы рассказали об условиях проживания в олимпийской деревне.

Паралимпийские игры в Париже пройдут с 28 августа по 8 сентября.

«Какой день бегаю, решаю вопросы по поводу матраса... Очень жесткий, болят бока. Хоть на пол ложись, на свои вещи», – сказал легкоатлет Иван Ревенко.

«Прям обычный наш ЖК. Если обычно [есть] какая‑нибудь детская площадка, тот тут в центре столовая, здоровенная, на всех нас», – добавил Андрей Вдовин.