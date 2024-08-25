Костомаров – паралимпийцам: «Могу пожелать показывать свою силу, терпение и побеждать, побеждать и еще раз побеждать»

Роман Костомаров пожелал побед российским паралимпийцам на Играх-2024 в Париже.

«Они все прошли через преодоление. Могу им только пожелать, конечно же, доказывать, показывать свою силу, терпение и побеждать, побеждать и еще раз побеждать. Они и так все красавцы.

Насколько это будет возможно, насколько это будет транслироваться, конечно, наверное, что-то посмотрю», – сказал олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Костомаров.

Паралимпийские игры пройдут с 28 августа по 8 сентября. Российские спортсмены выступят в нейтральном статусе.