Светлана Журова: «Нужно ли участвовать в этом олимпийском движении? Мы сейчас для них никто»

Теги Светлана Журова МОК Олимпийская сборная России Олимпиада-2024 Фигурное катание

Светлана Журова высказалась о необходимости возвращения России в олимпийское движение.

«Нужно ли участвовать в этом олимпийском движении, в каком формате, должны ли мы туда вернуться? Действительно, как страну нас туда не приглашали, только в унизительном статусе.

Абсолютно показательно, что награждение фигуристов прошло без нас, без вручения бронзовых медалей. Наши спортсмены в Пекине выиграли под национальным олимпийским флагом, они были спортсменами из России. Но они никак не могли поднять флаг с российской символикой, которая была в Пекине.

Мы сейчас для них никто, и они не могли сейчас вручать медали.

Мы должны проводить свои соревнования. Почему МОК так боится Игр дружбы? Потому что это новый формат: с призовыми, с соревнованиями женщин против женщин, как раз с истинными принципами олимпизма, и МОК боится, потому что в итоге Олимпийские игры тоже превратятся в коммерческие соревнования, а Россия уже всех опередила. Так было и с Играми будущего», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту.

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32 комментария
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Игры дружбы - это когда один спортсмен в виде спорта? Я просто не разбираюсь.
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Ты, старая мандавошь - никто, да
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Правильно вопрос поставлен. Не нужно! Выйти, хлопнув калиткой. Все связи с демократическим Западом закрыть. Прикрыть, наконец-то все соц.сети, а, через некоторое время вообще прихлопнуть интернет. Зачем он нужен нам! Зачем! Мне хочется, чтобы у нас как можно быстрее стало как в Корейской Демократической.
Все на стройку!
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Почему МОК так боится Игр дружбы? --- Потому что они Всемирные? Или потому что их нет?
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Игры дружбы видел? Нет. А они есть.
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Почему МОК так боится Игр дружбы?

Как можно бояться того, чего нет, и скорее всего не будет?
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Ответ apossym
Игры дружбы - это когда один спортсмен в виде спорта? Я просто не разбираюсь.
Не совсем
Это когда для массовости на Игры Дружбы сгоняют студентов из Российского университета Дружбы Народов
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Нужна ли нам Журова...мы никто для неё
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Ох и д.....а!
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Испугавшиеся проводить Игры дружбы уличили МОК в страхе перед оными...
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Ответ Виктория Обер
Правильно вопрос поставлен. Не нужно! Выйти, хлопнув калиткой. Все связи с демократическим Западом закрыть. Прикрыть, наконец-то все соц.сети, а, через некоторое время вообще прихлопнуть интернет. Зачем он нужен нам! Зачем! Мне хочется, чтобы у нас как можно быстрее стало как в Корейской Демократической. Все на стройку!
Поддерживаю! Побыстрей бы уже в концлагерь. Там все четко, по расписанию, все равны, макароны на обед дают.
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Эта амёба всерьёз думает (а может ли она думать?), что Дюплантис приедет на Всемирные игры дружбы, вместо олимпиады, как только объявят о призовых?
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Мы сейчас для них никто». И Журовы для нас никто. Клоуны, смешат своей безграмотностью и пропаган донством.
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После каждой фразы этой тетки должен звучать джингл из Ералаша
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Сейчас вы для нас никто
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Нужны ли такие депутаты? Мы сейчас для них никто!
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Игры будущего запомнились только тем, что допингистка сидела рядом с ВВП. если журова об этом.
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Кого там Россия опередила и опередит по формату и призовым игр?)

Бюджет тех же РПЛ и АПЛ будем сравнивать для примера?
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Ответ maks44
Поддерживаю! Побыстрей бы уже в концлагерь. Там все четко, по расписанию, все равны, макароны на обед дают.
И чай! Иногда даже с заваркой)
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Вообще пох на спорт, пока идет война.
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Баба с возу, кобыле легче
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Журова: «Нужно ли участвовать в этом олимпийском движении? --- Мы так и не услышали от начальника транспортного цеха.
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Мы уже кого-то опередили?
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Это у них там уже началась сходка про политические итоги Олимпиады? Держите в курсе
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МОК испугавшись игр Дружбы и семь лет назад назначил ОИ в Париже.
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Игры дружбы это поиграть в дружбу?
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Почему никто? Сама Журова - олимпийский чемпион. Даже если сама откажется, то как раз-таки НИКТО у нее этого не отнимет.
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Ответ Remy Cabella
Ты, старая мандавошь - никто, да
один минус поставила журова. но кто второй??
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Ответ apossym
Игры дружбы - это когда один спортсмен в виде спорта? Я просто не разбираюсь.
моноигры))
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А выходить из олимпийского движения будете до Паралимпиады или после? То есть, если пустили - то сходим, а потом сразу как выйдем!..
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