Светлана Журова: «Нужно ли участвовать в этом олимпийском движении? Мы сейчас для них никто»
Светлана Журова высказалась о необходимости возвращения России в олимпийское движение.
«Нужно ли участвовать в этом олимпийском движении, в каком формате, должны ли мы туда вернуться? Действительно, как страну нас туда не приглашали, только в унизительном статусе.
Абсолютно показательно, что награждение фигуристов прошло без нас, без вручения бронзовых медалей. Наши спортсмены в Пекине выиграли под национальным олимпийским флагом, они были спортсменами из России. Но они никак не могли поднять флаг с российской символикой, которая была в Пекине.
Мы сейчас для них никто, и они не могли сейчас вручать медали.
Мы должны проводить свои соревнования. Почему МОК так боится Игр дружбы? Потому что это новый формат: с призовыми, с соревнованиями женщин против женщин, как раз с истинными принципами олимпизма, и МОК боится, потому что в итоге Олимпийские игры тоже превратятся в коммерческие соревнования, а Россия уже всех опередила. Так было и с Играми будущего», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту.
Все на стройку!
Как можно бояться того, чего нет, и скорее всего не будет?
Это когда для массовости на Игры Дружбы сгоняют студентов из Российского университета Дружбы Народов
Бюджет тех же РПЛ и АПЛ будем сравнивать для примера?