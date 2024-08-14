Светлана Журова: «Нужно ли участвовать в этом олимпийском движении? Мы сейчас для них никто»

Светлана Журова высказалась о необходимости возвращения России в олимпийское движение.

«Нужно ли участвовать в этом олимпийском движении, в каком формате, должны ли мы туда вернуться? Действительно, как страну нас туда не приглашали, только в унизительном статусе.

Абсолютно показательно, что награждение фигуристов прошло без нас, без вручения бронзовых медалей. Наши спортсмены в Пекине выиграли под национальным олимпийским флагом, они были спортсменами из России. Но они никак не могли поднять флаг с российской символикой, которая была в Пекине.

Мы сейчас для них никто, и они не могли сейчас вручать медали.

Мы должны проводить свои соревнования. Почему МОК так боится Игр дружбы? Потому что это новый формат: с призовыми, с соревнованиями женщин против женщин, как раз с истинными принципами олимпизма, и МОК боится, потому что в итоге игры тоже превратятся в коммерческие соревнования, а Россия уже всех опередила. Так было и с Играми будущего», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту.