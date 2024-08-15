Министр спорта РФ Дегтярев: «Хлопать дверью и уходить из МОК мы не будем»

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев высказался о взаимодействии с Международным олимпийским комитетом (МОК).

В октябре 2023 года МОК временно приостановил деятельность Олимпийского комитета России (ОКР).

«Дверью хлопать и уходить из МОК мы не будем», – заявил Дегтярев.

11 августа в Париже завершились летние Олимпийские игры. Там выступили лишь 15 российских спортсменов в нейтральном статусе.