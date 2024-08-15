Министр спорта РФ Дегтярев: «Хлопать дверью и уходить из МОК мы не будем»
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев высказался о взаимодействии с Международным олимпийским комитетом (МОК).
В октябре 2023 года МОК временно приостановил деятельность Олимпийского комитета России (ОКР).
«Дверью хлопать и уходить из МОК мы не будем», – заявил Дегтярев.
11 августа в Париже завершились летние Олимпийские игры. Там выступили лишь 15 российских спортсменов в нейтральном статусе.
Только вижу новость, пока открываю, думаю, нужно придумать что-то связанное с баней
А тут уже и без меня)
А вот поливать этот МОК грязью и надеяться, что нас вернут, это мы пожалуйста.
И никакого диссонанса у человека...
Мишаня, она закрыта навсегда давно пора понять и принять это😁
Аргументов для "валить из МОК" побратимы Дегтярёва наговорили тучу...
Признаюсь честно. В организации Игр и игрищ на территории РФ лично участия не принимал