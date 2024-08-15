Министр спорта РФ Дегтярев: «Хлопать дверью и уходить из МОК мы не будем»

Теги МОК Министерство спорта России Матч ТВ Михаил Дегтярев Фехтование

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев высказался о взаимодействии с Международным олимпийским комитетом (МОК).

В октябре 2023 года МОК временно приостановил деятельность Олимпийского комитета России (ОКР).

«Дверью хлопать и уходить из МОК мы не будем», – заявил Дегтярев.

11 августа в Париже завершились летние Олимпийские игры. Там выступили лишь 15 российских спортсменов в нейтральном статусе.

Материалы по теме

40 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Министра спорта РФ Дегтярева давно научили не хлопать дверью - а то пар из парной выходит!
+62
-10
+52
как можно хлопнуть дверью находясь снаружи?😆
+17
-3
+14
Ответ Ебздрогыч
Министра спорта РФ Дегтярева давно научили не хлопать дверью - а то пар из парной выходит!
Это гениально)
Только вижу новость, пока открываю, думаю, нужно придумать что-то связанное с баней
А тут уже и без меня)
+13
-1
+12
Ответ Иван Иванов
Лучше будем под ней стоять и ждать когда откроется😄 Мишаня, она закрыта навсегда давно пора понять и принять это😁
Ничего не бывает "навсегда"... но эта история с российским спортом надолго.
+11
0
+11
"Хлопать дверью и уходить из МОК мы не будем"

А вот поливать этот МОК грязью и надеяться, что нас вернут, это мы пожалуйста.
И никакого диссонанса у человека...
+11
-2
+9
Конечно, не будете.
+6
-1
+5
Конечно, не будете. Иначе ОКР надо расформировывать и убирать всех чинуш от кормушки
+5
0
+5
Лучше будем под ней стоять и ждать когда откроется😄
Мишаня, она закрыта навсегда давно пора понять и принять это😁
+12
-7
+5
Что так? В МОК же всё протухло, прогнило и т.д. Последнее крупное соревнование олимпиадой именуемое - худшее в истории, президенты один хуже другого, и переспектив к изменениям не видать...
Аргументов для "валить из МОК" побратимы Дегтярёва наговорили тучу...
+7
-2
+5
Ха. А можно без громких слов? Никто не ждёт.
+5
-1
+4
Выгнать вас надо оттуда ссаными тряпками! Только гадите на МОК! Зачем Вам такая плохая международная организация? Создайте свою Дружбу!
+5
-1
+4
Ответ человек умелый
Комментарий скрыт
Мы в Олимпиадах не участвуем, а цирк мы сами устраиваем (провели двое никому не нужных Игр, третьи (Дружбы) - отменили)
+4
-1
+3
сплошь аллегории: кто-то дверьми не хочет хлопать, другой - извиняется за то, что ошибся дверью....а у меня тоже есть вопрос-аллегория: а нафига вообще двери ставить?
+3
0
+3
Можно и хлопнуть, но до этого вложить туда пальцы Фет-сова, Мил-нова, Свищ-ва
+3
-1
+2
Ага, будем стоять за закрытой дверью и в щель проталкивать конвертики с членскими взносами, в надежде, что хоть что-то приоткроют :)
+4
-2
+2
Мы будем продолжать решительно утираться.
+3
-2
+1
Для того, чтобы дверью хлопнуть - дверь должна быть. Она есть? Пока у наших чиновников только авторучки в руках и кресло мягкое перед столом. И авторучками они хлопают по столу перед собой. И от этого уходить не планируют похоже. Что серьёзно значимое делать могут?
+1
0
+1
Не сыпь мне соль на рану,не говори навзрыд,не сыпь мне соль на рану,она еще болит!
+1
0
+1
Вам границу-то не захлопнуть
+2
-1
+1
как жы так ??? а как жы создание параллельной спортивной парадигмы крикс фрикс брикс и вот это вот всё ???
+3
-2
+1
Потерпеть, подождать, не хлопать...
+1
0
+1
Кто же сомневался? Главное изобразить Моську.
+2
-1
+1
Если хлопнем дверью - обратно никогда не примут.
+2
-1
+1
Дегтярев и в бане то дверью не хлопал, куда ему в МОК хлопнуть.)
+3
-2
+1
Ответ Tursus
Ага, будем стоять за закрытой дверью и в щель проталкивать конвертики с членскими взносами, в надежде, что хоть что-то приоткроют :)
Членские взносы в МОК символические, а вот МОК из своих миллиардов много передаёт в НОКи.
+1
-1
0
Ответ Андрей Масловский
Можно и хлопнуть, но до этого вложить туда пальцы Фет-сова, Мил-нова, Свищ-ва
Ничего себе.. Такие себе мысли)
+1
-1
0
Ответ Ротенберг
Выгнать вас надо оттуда ссаными тряпками! Только гадите на МОК! Зачем Вам такая плохая международная организация? Создайте свою Дружбу!
Создали. Называется пила Дружба. Пилит бюджетные бабки на раз.
+1
-1
0
Ответ человек умелый
В условия боевых действий как бы странно игры проводить. Ну а то, что вы устраиваете цирк - это конечно дело ваше, и наверное это хорошо.
А Вы имели в виду персонально себя, что в цирке не участвуете? Ну, это, безусловно, Ваше дело участвовать там или не участвовать.
Признаюсь честно. В организации Игр и игрищ на территории РФ лично участия не принимал
0
0
0
Ответ Olga.t
Ничего не бывает "навсегда"... но эта история с российским спортом надолго.
Я бы сказал, на неопределённое время. Всё зависит от сроков пребывания на троне одной конкретной тушки.
+2
-2
0
Наколенники покупай Михаил
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий