Ноа Лайлс завершил выступление на Олимпиаде в Париже

Теги Бег сборная США Олимпиада-2024 Ноа Лайлс Легкая атлетика

Американский спринтер Ноа Лайлс сообщил, что завершил выступление на Олимпиаде.

Лайлс выиграл золото на стометровке и стал третьим на дистанции 200 м. После этого он рассказал, что заразился коронавирусом. 

9 августа в Париже пройдет эстафета 4х100 м. 

«В первую очередь я хочу поблагодарить Бога за то, что он помог мне пройти всю эту Олимпиаду!

Во-вторых, хочу поздравить Летсиле Тебого, Кеннета Беднарека и всех остальных с потрясающим олимпийским финалом на 200 метров.

И наконец, я хочу поблагодарить всех за поддержку. Я думаю, что это будет конец моей Олимпиады-2024.

Это не те Олимпийские игры, о которых я мечтал, но они оставили в моем сердце столько радости.

Надеюсь, всем понравилось шоу. Болели вы за меня или против, признайте, вы это смотрели, не так ли? 

Увидимся в следующий раз», – написал Лайлс в соцсети. 

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19 комментариев
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Тебого конечно кремень. Спокойно, молча вышел,посмотрел на прыгающего клоуна, всех приделал. И практически так же молча ушел. Уважуха!
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Вообще я конечно жду момента, когда авторы Спортса, наряду с текстами "Ноа Лайлс - новый Болт" начнут писать и статьи прославляющие себя. типа "Глеб Чернявский - новый Дудь"?

Или "Почему Никита Петухов - это надолго"
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На нового Болта ты точно не потянул. Нет у тебя этой харизмы Молнии, только кривляния
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Стоило Спортсу окрестить его новым Болтом, как человек сломался.. совпадение?
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наркоман
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Ответ Александр Степанов
Только кривляния? Парень Олимпийский чемпион)
Ну и? Спирос Луис тоже. Вы знаете кто такой Спирос Луис?

А Болта знают все.
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То, что сдела Лайлс - просто фантастика. С ковидом бежать 19.70. Правда это может ему стоить дорого.
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Главное, чтобы остальные участники 200 м смогли выйти на эстафету. Ковид, конечно, не от, что раньше, но сам Лайлс едва закончил 200. А после они там все тесно общались...
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Ответ Данзан Басаев
Стоило Спортсу окрестить его новым Болтом, как человек сломался.. совпадение?
Крестил лично Черданцев
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Ответ Alex1104
Комментарий удален пользователем
Имел ввиду 19.70, спасибо, исправил
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Ответ иг1171
То, что сдела Лайлс - просто фантастика. С ковидом бежать 19.70. Правда это может ему стоить дорого.
Комментарий удален пользователем
Ответ Savardus
Вообще я конечно жду момента, когда авторы Спортса, наряду с текстами "Ноа Лайлс - новый Болт" начнут писать и статьи прославляющие себя. типа "Глеб Чернявский - новый Дудь"? Или "Почему Никита Петухов - это надолго"
Новые Дудь и Петухов - где они сейчас
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Ответ Savardus
Ну и? Спирос Луис тоже. Вы знаете кто такой Спирос Луис? А Болта знают все.
Речь не идет о том, что Лайлс величайший и все его знают. Меня приколола фраза «у него только кривляния». Фигасе, только кривляния. Он на дорожке доказал, что он топ.
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Ответ Новак Шпагатович
На нового Болта ты точно не потянул. Нет у тебя этой харизмы Молнии, только кривляния
Вы давно следите за лёгкой атлетикой или вообще не следите, а так... только одна у вас с ней ассоциация - Усейн Болт?
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Ответ And Justice for All
Ноа Лайлс - новый Болт?
забил
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Жалко. Беднарек, Керли, Найтон и Лайлз- с таким составом можно было на мировой рекорд замахнуться, тем более дорожка быстрая.
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Болт украл манеру поведения перед стартом у кумира своей юности Бернарда Уильямса, по сравнению с тем, как Уильямс выделывался перед камерами и заводил зрителей, Болт выглядел жалким кривлякой. Но это помнят и знают знатоки лёгкой атлетики, а не те, кто узнал о спринтерском беге из-за Болта. На самом деле Болт лишь подражатель, укравший образ у Уильямса, хоть и куда более успешный в спортивном плане, чем Бернард Уильямс по прозвищу "Голливуд", который с молодости выступал в комедийных шоу с монологами, а также записывал собственные песни. Бернард Уильямс был олимпийским чемпионом 2000 года в эстафете 4х100м, победил на Панамериканских играх 1998 в беге на 100м, выиграл серебряные медали на чемпионате мира 2001 года в беге на 100м и на Олимпиаде 2004 в беге на 200м, выиграл финал аналога теперешней Бриллиантовой лиги в 2003. Зачем Лайлз тоже пытается так заводиться перед стартом, лично мне не очень понятно. Для Уильямса это было естественно, как дышать, Болт лишь подражатель, при этом неуклюжий, а Лайлз мог бы что-то получше придумать с его-то творческим умом.
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