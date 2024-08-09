Ноа Лайлс завершил выступление на Олимпиаде в Париже

Американский спринтер Ноа Лайлс сообщил, что завершил выступление на Олимпиаде.

Лайлс выиграл золото на стометровке и стал третьим на дистанции 200 м. После этого он рассказал, что заразился коронавирусом.

9 августа в Париже пройдет эстафета 4х100 м.

«В первую очередь я хочу поблагодарить Бога за то, что он помог мне пройти всю эту Олимпиаду!

Во-вторых, хочу поздравить Летсиле Тебого, Кеннета Беднарека и всех остальных с потрясающим олимпийским финалом на 200 метров.

И наконец, я хочу поблагодарить всех за поддержку. Я думаю, что это будет конец моей Олимпиады-2024.

Это не те Олимпийские игры, о которых я мечтал, но они оставили в моем сердце столько радости.

Надеюсь, всем понравилось шоу. Болели вы за меня или против, признайте, вы это смотрели, не так ли?

Увидимся в следующий раз», – написал Лайлс в соцсети.

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