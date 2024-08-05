Дмитрий Чернышенко: «За этот год мы уже провели более 7 тысяч спортивных событий – почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года»

Более 7 тысяч спортивных мероприятий проведено в России в 2024 году.

Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«Президент России Владимир Путин поддержал идею сформировать единую комплексную государственную программу в сфере спорта, куда войдут крупные спортивные мероприятия и соревнования нового формата.

За этот год мы уже провели более 7 тысяч спортивных событий, что почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это серьезный рост для достижения цели, поставленной главой государства, по вовлечению россиян в занятия физической культурой и спортом. Массовые забеги, фестивали, чемпионаты и международные соревнования рассчитаны на детей и взрослых», – сказал Чернышенко.

Отмечается, что большой популярностью среди массовых событий пользуются «Лыжня России» и «Кросс нации».

«Ежегодно мы тщательно разрабатываем календарь спортивных событий, Владимир Путин поручил учитывать международный график при планировании соревнований в нашей стране, чтобы спортсмены высокого уровня могли принимать в них участие, обязательно учтем это в работе.

Для нас также важна вовлеченность населения в систематические занятия физической культурой и спортом. Отмечу, что возможность заниматься спортом имеет абсолютно каждый – взрослые, дети, подростки, любители, наши пенсионеры и люди с ограниченными возможностями здоровья.

Труд всех заинтересованных и энтузиазм наших специалистов позволяют вместе двигаться к достижению общей цели – не менее 70% жителей страны, регулярно занимающихся физической активностью, только общими усилиями мы достигнем результата», – приводит слова министра спорта России Михаила Дегтярева.