Дмитрий Чернышенко: «За этот год мы уже провели более 7 тысяч спортивных событий – почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года»
Более 7 тысяч спортивных мероприятий проведено в России в 2024 году.
Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
«Президент России Владимир Путин поддержал идею сформировать единую комплексную государственную программу в сфере спорта, куда войдут крупные спортивные мероприятия и соревнования нового формата.
За этот год мы уже провели более 7 тысяч спортивных событий, что почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это серьезный рост для достижения цели, поставленной главой государства, по вовлечению россиян в занятия физической культурой и спортом. Массовые забеги, фестивали, чемпионаты и международные соревнования рассчитаны на детей и взрослых», – сказал Чернышенко.
Отмечается, что большой популярностью среди массовых событий пользуются «Лыжня России» и «Кросс нации».
«Ежегодно мы тщательно разрабатываем календарь спортивных событий, Владимир Путин поручил учитывать международный график при планировании соревнований в нашей стране, чтобы спортсмены высокого уровня могли принимать в них участие, обязательно учтем это в работе.
Для нас также важна вовлеченность населения в систематические занятия физической культурой и спортом. Отмечу, что возможность заниматься спортом имеет абсолютно каждый – взрослые, дети, подростки, любители, наши пенсионеры и люди с ограниченными возможностями здоровья.
Труд всех заинтересованных и энтузиазм наших специалистов позволяют вместе двигаться к достижению общей цели – не менее 70% жителей страны, регулярно занимающихся физической активностью, только общими усилиями мы достигнем результата», – приводит ТАСС слова министра спорта России Михаила Дегтярева.
классика, чо)
Для начала, оборудуйте для всех инвалидов и пенсов лестницы/лифты в регионах, чтоб люди смогли спортом вне дома заниматься.
(из отчет любого предприятия СССР за любой год)
зато трижды сослался на Путина. Новое только то, что надо хорошо знать график международных соревнований. Видно Игры Брикс научили думать.
/Министерство спорта России предложило признать утратившим силу указ президента РФ о проведении Всемирных игр дружбы в 2024 году. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном интернет-портале проектов нормативно-правовых актов.
Указ о проведении Игр дружбы был опубликован 19 октября 2023 года.
30 июля Международная ассоциация дружбы предложила перенести Игры дружбы на 2025 год./
У матери (бюджетницы) на работе устраивали "веселые старты" - принудительно от отдела нужно было выставить пару частников, остальные должны были прийти "болеть" - для этого даже выдали свистелки, трещалки и дудки
+ площадок построили на ДЮСШ 4, а везде пишут и отчитываются что чуть ли не 10 - каждый турник отдельно считали, наверное
Спартакиада районная сельская - еще вот вам галочки в те "7 тысяч спортивным мероприятий"