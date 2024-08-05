Дмитрий Чернышенко: «За этот год мы уже провели более 7 тысяч спортивных событий – почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года»

Теги Дмитрий Чернышенко Михаил Дегтярев ТАСС массовый спорт Легкая атлетика

Более 7 тысяч спортивных мероприятий проведено в России в 2024 году.

Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«Президент России Владимир Путин поддержал идею сформировать единую комплексную государственную программу в сфере спорта, куда войдут крупные спортивные мероприятия и соревнования нового формата.

За этот год мы уже провели более 7 тысяч спортивных событий, что почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это серьезный рост для достижения цели, поставленной главой государства, по вовлечению россиян в занятия физической культурой и спортом. Массовые забеги, фестивали, чемпионаты и международные соревнования рассчитаны на детей и взрослых», – сказал Чернышенко.

Отмечается, что большой популярностью среди массовых событий пользуются «Лыжня России» и «Кросс нации».

«Ежегодно мы тщательно разрабатываем календарь спортивных событий, Владимир Путин поручил учитывать международный график при планировании соревнований в нашей стране, чтобы спортсмены высокого уровня могли принимать в них участие, обязательно учтем это в работе.

Для нас также важна вовлеченность населения в систематические занятия физической культурой и спортом. Отмечу, что возможность заниматься спортом имеет абсолютно каждый – взрослые, дети, подростки, любители, наши пенсионеры и люди с ограниченными возможностями здоровья.

Труд всех заинтересованных и энтузиазм наших специалистов позволяют вместе двигаться к достижению общей цели – не менее 70% жителей страны, регулярно занимающихся физической активностью, только общими усилиями мы достигнем результата», – приводит ТАСС слова министра спорта России Михаила Дегтярева. 

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36 комментариев
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классика, чо)
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+47
Хрустеть огурцами будем ещё интенсивнее через год
+43
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+43
Ответ aslvowk@mail.ru
Качество не важно? Важно количество? Первенство двора тоже в статистике?
По-твоему, кросс в КБ до 23:00 не заслуживает внимания?)
+38
0
+38
Качество не важно? Важно количество? Первенство двора тоже в статистике?
+31
0
+31
Уроки физкультуры в школе входят в статистику?
+17
-1
+16
А ещё у нас рекордные урожаи и надои! Троекратное ура вождю и партии!
+14
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+13
Ответ Marat_NJL
По-твоему, кросс в КБ до 23:00 не заслуживает внимания?)
Это гражданский долг каждого... этот кросс! /s
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+9
Как многабукв, чтоб попиарить свои ЧСВ и стату, нарисованную РосСтатом, на фоне Олимпиады. Кмк, вы больше пытаетесь вовлечь россиян в ваши военные авантюры, или в забеги - кто от кого и как далеко убежит.
Для начала, оборудуйте для всех инвалидов и пенсов лестницы/лифты в регионах, чтоб люди смогли спортом вне дома заниматься.
+8
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Мы вот с ребятами по пятницам вечером в футбол играем, потом пивко и баня, интересно нас посчитали?) Да, кстати, у нас там еще пара иностранцев есть, они вошли в список лучших иностранных спортсменов приглашенных на соревнования?)
+6
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В частности, грандиозным успехом российского спортсмена закончились соревнования по синхронному плаванию среди мужчин на играх брикс
+6
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Двести тысяч единиц уже готовы, и еще миллион на подходе (с)
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"В этом году мы надоили молока на 40% больше, надолбили угля на 70% больше и отлили чугуна на 126% больше чем в прошлом году".
(из отчет любого предприятия СССР за любой год)
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Ни одной цифры по занятости населения, ни где и как молодежь и дети участвуют в этой " занятости".
зато трижды сослался на Путина. Новое только то, что надо хорошо знать график международных соревнований. Видно Игры Брикс научили думать.
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Пустословие
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Ответ Гриззли
Мы вот с ребятами по пятницам вечером в футбол играем, потом пивко и баня, интересно нас посчитали?) Да, кстати, у нас там еще пара иностранцев есть, они вошли в список лучших иностранных спортсменов приглашенных на соревнования?)
Нас точно с вами посчитали по 2 раза ))) мы только в летний период пятницы перенесли на четверги. Все таки много спортсменов предпочитают вечер пятницы на дачах проводить в дисциплине литробол участвуют. Но уверен это тоже идет в статистику.
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Ответ Аркус
Уроки физкультуры в школе входят в статистику?
По словам Димона и физкультура и дворовые первенство входят 😏😏😏
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бэкинюэсэса... пу одобрил, пу поручил.. тьфу мля..
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Да. И кубок мясокомбината по литроболу тоже однозначно
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А по сравнению с 1913 годом?
+4
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Где поучаствовало более 7 миллиардов жителей РФ
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Ну дайте вы уже ему Героя труда и премию по жизненно.
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А если посчитать первенства всех водокачек и школ с детсадами, так и вообще страшно сказать что получится...
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Ответ Marat_NJL
По-твоему, кросс в КБ до 23:00 не заслуживает внимания?)
Ну вы что, К&Б до 22;05 работает в любом регионе страны, это же база)
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Это считая сельские игры(сельская летняя Олимпиада )или не считая?
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Они так старались,а мы этого не заметили,что соревнований стало вдвое больше.Может в каких нибудь дальних аулах их стало больше.
+2
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Чернышенко с###а , б###ь , где Игры Дружбы !))
/Министерство спорта России предложило признать утратившим силу указ президента РФ о проведении Всемирных игр дружбы в 2024 году. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном интернет-портале проектов нормативно-правовых актов.
Указ о проведении Игр дружбы был опубликован 19 октября 2023 года.
30 июля Международная ассоциация дружбы предложила перенести Игры дружбы на 2025 год./
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Расскажу пример

У матери (бюджетницы) на работе устраивали "веселые старты" - принудительно от отдела нужно было выставить пару частников, остальные должны были прийти "болеть" - для этого даже выдали свистелки, трещалки и дудки

+ площадок построили на ДЮСШ 4, а везде пишут и отчитываются что чуть ли не 10 - каждый турник отдельно считали, наверное

Спартакиада районная сельская - еще вот вам галочки в те "7 тысяч спортивным мероприятий"
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...ой... (тру-ля) ...ля
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А Художественная гимнастика с женой!
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"Отмечу, что возможность заниматься спортом имеет абсолютно каждый – взрослые, дети, подростки, любители, наши пенсионеры и люди с ограниченными возможностями здоровья." (с) А взрослые и любители это разные люди??? Чернышенко даже здесь не соизволил категории нормально озвучить.
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