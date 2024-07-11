Михаил Дегтярев: «Перед нами стоит системная задача создать сильнейшую в мире антидопинговую систему в спорте»

Теги допинг Министерство спорта России Политика Михаил Дегтярев ТАСС Легкая атлетика

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев высказался о нулевой терпимости к допингу.

«Главная задача государства – сберечь, сохранить здоровье людей, а физкультура и спорт являются отличным инструментом социализации и воспитания гармоничной личности, свободной от допинга и нарушения правил.

Применение допинга в спорте является одним из главных вызовов нашего времени, наша страна всегда решительна в вопросах борьбы с допингом. Мы решительно осуждаем применение спортсменами запрещенных препаратов, нарушение антидопинговых правил не может быть никак оправдано.

Перед нами с вами стоит системная задача создать сильнейшую в мире антидопинговую систему в спорте. У нас действует в министерстве межведомственная рабочая группа по обеспечению предотвращения допинга в спорте и борьбе с ним. Мы открыты к сотрудничеству, готовы всем оказать любую необходимую помощь, чистота и честность спорта должны быть аксиомой для нас всех.

Абсолютно уверен, что нам надо работать не только над совершенствованием самой процедуры допинг-контроля и системы наказаний за нарушение антидопинговых правил, но и в большей степени использовать превентивные меры по борьбе с допингом: и в спорте высших достижений, и в массовом спорте, и в обществе в целом.

Очевидно, что окончательно решить эту проблему можно методичным формированием в обществе культуры нулевой терпимости к допингу – начиная от учеников детско-юношеских школ, родителей, главных тренеров сборной команд страны и всех тренеров, вплоть до самого начинающего в удаленном поселке», – заявил Дегтярев на форуме «Спорт. Антидопинг. Здоровье» в Тамбове.

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19 комментариев
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Сильнейшая подразумевает, что уже не дырка в стене, а пневмопочта будет по доставке коктейлей?)
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Очевидно, что окончательно решить эту проблему можно методичным формированием в обществе культуры нулевой терпимости к допингу – начиная от учеников детско-юношеских школ, родителей, главных тренеров сборной команд страны и всех тренеров, вплоть до самого начинающего в удаленном поселке.

Поэтому у нас спортсмены-допингисты баллотируются в Думу?
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Государственное образование, в которой 20% школ имеют неотапливаемый туалет на улице, пытается создать сильнейшую в мире антидопинговую систему в спорте. Звучит...интригующе
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Пчелы против мёда.
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У вас действующая допингистка Валиева - национальный герой! --- в обществе культура нулевой терпимости к допингу !
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Да чего уж в мире, в России!
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Запретить десерты всякие...
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Вспоминается видос, где выступает какой-то государственный служащий и на его словах "Поборем коррупцию" его подчинённая, стоящая сзади, заржала в голос.

Как же ржали в голос мишкины подчинённые - я и не представляю.
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В слове антидопинговая первые 4 буквы лишние
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создать сильнейшую в мире антидопинговую систему --- Была уже. В базе данных мослабы сотни и сотни допингистов.
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Пока только создали сильнейшую допинговую.
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В межгалактическом пространстве
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Чтобы лучше понять, как такую обходить?
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Сильнейшая антидопинговая система антидопингу
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В РФ уголовка за допинг. Кто сел по делу Валиевой? Только она сама на коленки к деду.
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В каком мире ? Вымышленном ?
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А это очень просто сделать.
На мировые соревнования больше не зовут, значит допинг и не нужен )
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Ответ den70
Пчелы против мёда.
Рок против наркотиков
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