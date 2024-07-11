Михаил Дегтярев: «Перед нами стоит системная задача создать сильнейшую в мире антидопинговую систему в спорте»

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев высказался о нулевой терпимости к допингу.

«Главная задача государства – сберечь, сохранить здоровье людей, а физкультура и спорт являются отличным инструментом социализации и воспитания гармоничной личности, свободной от допинга и нарушения правил.

Применение допинга в спорте является одним из главных вызовов нашего времени, наша страна всегда решительна в вопросах борьбы с допингом. Мы решительно осуждаем применение спортсменами запрещенных препаратов, нарушение антидопинговых правил не может быть никак оправдано.

Перед нами с вами стоит системная задача создать сильнейшую в мире антидопинговую систему в спорте. У нас действует в министерстве межведомственная рабочая группа по обеспечению предотвращения допинга в спорте и борьбе с ним. Мы открыты к сотрудничеству, готовы всем оказать любую необходимую помощь, чистота и честность спорта должны быть аксиомой для нас всех.

Абсолютно уверен, что нам надо работать не только над совершенствованием самой процедуры допинг-контроля и системы наказаний за нарушение антидопинговых правил, но и в большей степени использовать превентивные меры по борьбе с допингом: и в спорте высших достижений, и в массовом спорте, и в обществе в целом.

Очевидно, что окончательно решить эту проблему можно методичным формированием в обществе культуры нулевой терпимости к допингу – начиная от учеников детско-юношеских школ, родителей, главных тренеров сборной команд страны и всех тренеров, вплоть до самого начинающего в удаленном поселке», – заявил Дегтярев на форуме «Спорт. Антидопинг. Здоровье» в Тамбове.