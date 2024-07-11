Михаил Дегтярев: «Наши новые форматы соревнований должны быть не «вместо», а «вместе» с другими международными турнирами»

Михаил Дегтярев заявил, что турниры в России открыты для иностранных атлетов.

10 июля президент России Владимир Путин поручил Министерству спорта РФ при планировании крупных турниров, в частности Игр БРИКС, учитывать календарь других международных состязаний.

«Будем исполнять поручение главы государства. Наши новые форматы соревнований должны быть не «вместо», а «вместе» с другими международными турнирами.

Мы открыты к приглашению участников из других стран. Нам важно, чтобы в проводимых в России соревнованиях участвовали сильнейшие российские и иностранные спортсмены, чтобы была высокая конкуренция, чтобы соревнования были интересны зрителям и болельщикам», – сказал министр спорта РФ Дегтярев.