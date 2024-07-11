Михаил Дегтярев: «Наши новые форматы соревнований должны быть не «вместо», а «вместе» с другими международными турнирами»
Михаил Дегтярев заявил, что турниры в России открыты для иностранных атлетов.
10 июля президент России Владимир Путин поручил Министерству спорта РФ при планировании крупных турниров, в частности Игр БРИКС, учитывать календарь других международных состязаний.
«Будем исполнять поручение главы государства. Наши новые форматы соревнований должны быть не «вместо», а «вместе» с другими международными турнирами.
Мы открыты к приглашению участников из других стран. Нам важно, чтобы в проводимых в России соревнованиях участвовали сильнейшие российские и иностранные спортсмены, чтобы была высокая конкуренция, чтобы соревнования были интересны зрителям и болельщикам», – сказал министр спорта РФ Дегтярев.
Талант, однако...
Никогда не забуду, как к 1 сентябрю у нашей школы постелили новое иск.поле, сделали разметку, повесили сетку на ворота и за ворота.
1 сентября приезжал Собянин. Всё красиво, пофоткались.
Собянин уехал. Сразу сняли сетки, всё убрали))
В итоге сами скидывались и покупали.
Все говорят, но немногие знают, в каком.
А из наших труб идёт необычный дым...
Стой! Опасная зона: работа мозга!..
М-м-м, Бошетунмай…
(с)