Михаил Дегтярев: «Наши новые форматы соревнований должны быть не «вместо», а «вместе» с другими международными турнирами»

Теги Владимир Путин Министерство спорта России Политика Михаил Дегтярев ТАСС Игры БРИКС Легкая атлетика

Михаил Дегтярев заявил, что турниры в России открыты для иностранных атлетов.

10 июля президент России Владимир Путин поручил Министерству спорта РФ при планировании крупных турниров, в частности Игр БРИКС, учитывать календарь других международных состязаний.

«Будем исполнять поручение главы государства. Наши новые форматы соревнований должны быть не «вместо», а «вместе» с другими международными турнирами.

Мы открыты к приглашению участников из других стран. Нам важно, чтобы в проводимых в России соревнованиях участвовали сильнейшие российские и иностранные спортсмены, чтобы была высокая конкуренция, чтобы соревнования были интересны зрителям и болельщикам», – сказал министр спорта РФ Дегтярев.

23 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ваши новые турниры - в месте. В том самом
+39
-6
+33
Ответ Bartez1986
Ваши новые турниры - в месте. В том самом
Как это у них получается - рапортовать об успехах, находясь в полной заднице?
Талант, однако...
+21
-1
+20
Про высокую конкуренцию а-ля Дегтярёв ~ Андрюса Мазеику-то нашли, который получил медаль за победу над румыном Степаном Карасени, который тоже не явился на турнир❓🧐
+14
0
+14
Ответ Olga.t
Как это у них получается - рапортовать об успехах, находясь в полной заднице? Талант, однако...
Ты количество медалей видел? Однозначно прорыв!
+8
0
+8
С вами в одном поле .... игры играть не сядут.
+7
0
+7
От создателей высокой, открытой и честной конкуренции по всей вертикали и направлениям
+3
0
+3
Ответ Olga.t
Как это у них получается - рапортовать об успехах, находясь в полной заднице? Талант, однако...
Ну елы-палы. Безталанных туда не берут. Умение лизать и говорить правильные слова, главное для чиновников России. Ах, ещё и делиться.
+2
0
+2
Ответ Геннадий Тимченко
Про высокую конкуренцию а-ля Дегтярёв ~ Андрюса Мазеику-то нашли, который получил медаль за победу над румыном Степаном Карасени, который тоже не явился на турнир❓🧐
Они через zoom, чтобы не тратить время на перелёты.
+1
0
+1
Ответ Olga.t
Как это у них получается - рапортовать об успехах, находясь в полной заднице? Талант, однако...
Так главное наверх донести, что всё хорошо в стране и предоставить декорации.
Никогда не забуду, как к 1 сентябрю у нашей школы постелили новое иск.поле, сделали разметку, повесили сетку на ворота и за ворота.
1 сентября приезжал Собянин. Всё красиво, пофоткались.
Собянин уехал. Сразу сняли сетки, всё убрали))
В итоге сами скидывались и покупали.
+1
0
+1
Ответ Olga.t
Как это у них получается - рапортовать об успехах, находясь в полной заднице? Талант, однако...
Язык- их главный рабочий инструмент...Почесать,полизать
+1
0
+1
Никакой спортсмен высокого уровня не поедет на соревнования в Россию либо по собственным убеждениям либо из-за своих болельщиков и спонсоров. Игры Брикс это подтвердили, игры Дружбы поэтому и отменили.
+1
0
+1
Все говорят, что мы в месте…
Все говорят, но немногие знают, в каком.
А из наших труб идёт необычный дым...
Стой! Опасная зона: работа мозга!..
М-м-м, Бошетунмай…
(с)
0
0
0
Вместе,в смысле параллельно? И в чём разница? Челу реально- максимум банщиком работать,а он министр,зато покорное бюджетное стадо стабильно голосует за своего "хозяина",который об них ноги вытирает
0
0
0
Вообще-то, уважающие себя сильнейшие и не только, иноземные атлеты планируют свои участия в тех или иных спортивных баталиях на годы вперёд. Так что, этому чудо нужно на пятилетку вперёд напридумать новые бриксы - турниры, дружбы - турниры, шос - турниры и что там ещё фантазия подскажет. А там уже сильнейшие, мечтать не вредно, может сделают одолжение, найдут окно или форточку.
0
0
0
Самому-то не надоело врать? Сказал бы, что рады бы международным турнирам, но сейчас основная задача - поднять интерес и усилить конкуренцию на внутренних турнирах.
0
0
0
Банное дело появится такая дисциплина?
0
0
0
У Дегтярева такая мерзкая искусственная манера говорить (смесь робота, гопника и солдафона), что невольно все его высказывания проговариваешь его голосом и они автоматически становятся неприятными (еще два аналогичных человека: Захарова и Скабеева). А так по сути все нормально сказал. Должны быть. Ваша работа - защищать спортсменов, продвигать турниры и т.д. Работайте.
0
0
0
Почему бы не назначить министром спорта ChatGPT, всего 20 долларов в месяц, эффективность такая же
0
0
0
Никто нам ничего не должен... Очередное пустословие...
0
0
0
Верните Мутко!!!!######
+1
-1
0
Не вместо, а вместе - слоган канала ОНТ
0
0
0
да да , пошел я..........
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий