МВД России повторно объявило в розыск Григория Родченкова

Теги допинг происшествия Григорий Родченков московская антидопинговая лаборатория Р-Спорт Легкая атлетика

МВД России повторно объявило в розыск Григория Родченкова.

Ранее Служба внешней разведки России предупредила о готовящихся в США допинг-расследованиях: «Наиболее мощный «удар» готовится по художественной гимнастике, синхронному плаванию и фигурному катанию. Курируют проект экс-руководители Московской антидопинговой лаборатории – перебежчики Г. Родченков и Т. Соболевский».

«Григорий Михайлович Родченков, 24.10.1958. Переобъявлен. Ранее разыскивался», – следует из базы розыска МВД РФ.

Статья, по которой он вновь разыскивается, не указывается.

Родченков – бывший глава московской антидопинговой лаборатории. Живет в США с 2016 года.

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25 комментариев
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А зачем переобъявлять в розыск человека, который уже и так разыскивается?😂
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Можно еще и троекратно объявить его в розыск, как говориться, Бог любит троицу
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И не найти снова ветра в чистом поле,
Не найти той капли в море,
Дыма в небе не сыскать.
Не найти вольного на вольной воле,
Не найти, как ветра в поле,
Да и нужно ли искать. (С)
+3
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Ищут пожарные,
Ищет милиция,
Ищут фотографы
В нашей столице,
Ищут давно,
Но не могут найти
Парня какого-то
Лет шестясти
Среднего роста,
Плечистый и крепкий,
Ходит он в белой
Футболке и кепке.
Орден за Дружбу
На груди у него.
Больше не знают
О нем ничего.
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Переобъявлен:) А Чикунову можно переобъявить олимпийской чемпионкой.
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Видимо, Колокольцев тщетно старался сочинить про Олимпиаду что-нибудь новое и яркое, способное затмить предыдущих ораторов, а потом решил не мучиться и пойти своим путем.
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Опять Васе Рогову с Плаховым в Лос Анджелес переться)
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Ответ sashafan2
А зачем переобъявлять в розыск человека, который уже и так разыскивается?😂
А чтобы не забыть, кого надо искать))
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Казалось бы : объявляешь в розыск , нужно разыскивать . Нет , можно просто объявлять
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Шо опять!!!
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Ответ marchellinos
Есть срок действия, как я понимаю. Да и он вроде как поменял лицо.
так он вроде и документы поменял 🙄
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Ответ sashafan2
А зачем переобъявлять в розыск человека, который уже и так разыскивается?😂
Есть срок действия, как я понимаю. Да и он вроде как поменял лицо.
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Ответ #nikon
Как можно найти того, кого нет?
А вдруг ещё жив здоров. Ну надежда умирает последней 🙏🙏🙏
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Ответ Yurij Zhemchuzhnikov
Казалось бы : объявляешь в розыск , нужно разыскивать . Нет , можно просто объявлять
Да они вообще работают 🤔🤔🤔
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Ответ sashafan2
А зачем переобъявлять в розыск человека, который уже и так разыскивается?😂
А может они и Красикова начнут опять искать? Откуда вам знать? :)
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Ответ ыеем
Repetitio est mater studiorum(c)👍
Qui est pater?
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Решили переобъявить, а то информация устарела и все никак не отыщется)))
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Я так понимаю, Жора не планирует возвращаться на родину, поэтому искать будут долго. Сколько бумаги переведут напрасно, впрочем бюджет у этих товарищей резиновый.
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Не прошло и 10 лет...
А нет. Прошло, получается?
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Возможно оффтоп, но все-таки. А Родченкова лишили государственной награды, которую вручал президент РФ? Или это будет признанием ошибки?
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Как можно найти того, кого нет?
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