МВД России повторно объявило в розыск Григория Родченкова
МВД России повторно объявило в розыск Григория Родченкова.
Ранее Служба внешней разведки России предупредила о готовящихся в США допинг-расследованиях: «Наиболее мощный «удар» готовится по художественной гимнастике, синхронному плаванию и фигурному катанию. Курируют проект экс-руководители Московской антидопинговой лаборатории – перебежчики Г. Родченков и Т. Соболевский».
«Григорий Михайлович Родченков, 24.10.1958. Переобъявлен. Ранее разыскивался», – следует из базы розыска МВД РФ.
Статья, по которой он вновь разыскивается, не указывается.
Родченков – бывший глава московской антидопинговой лаборатории. Живет в США с 2016 года.
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Не найти той капли в море,
Дыма в небе не сыскать.
Не найти вольного на вольной воле,
Не найти, как ветра в поле,
Да и нужно ли искать. (С)
Ищет милиция,
Ищут фотографы
В нашей столице,
Ищут давно,
Но не могут найти
Парня какого-то
Лет шестясти
Среднего роста,
Плечистый и крепкий,
Ходит он в белой
Футболке и кепке.
Орден за Дружбу
На груди у него.
Больше не знают
О нем ничего.
А нет. Прошло, получается?