МВД России повторно объявило в розыск Григория Родченкова.

Ранее Служба внешней разведки России предупредила о готовящихся в США допинг-расследованиях: «Наиболее мощный «удар» готовится по художественной гимнастике, синхронному плаванию и фигурному катанию. Курируют проект экс-руководители Московской антидопинговой лаборатории – перебежчики Г. Родченков и Т. Соболевский».

«Григорий Михайлович Родченков, 24.10.1958. Переобъявлен. Ранее разыскивался», – следует из базы розыска МВД РФ.

Статья, по которой он вновь разыскивается, не указывается.

Родченков – бывший глава московской антидопинговой лаборатории. Живет в США с 2016 года.

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