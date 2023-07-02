Депутат Свищев о Родченкове: «Кураторы вспомнили про старика, чтобы вернуть его из небытия. За копеечный гонорар он теперь выпустит «сенсацию»

Депутат Дмитрий Свищев рассказал о «кураторах» Григория Родченкова.

Ранее Родченков, который с 2005 по 2015 год возглавлял Московскую антидопинговую лабораторию, анонсировал новую книгу о допинге в России.

«Кураторы вспомнили про старика, чтобы вернуть его из небытия. За копеечный гонорар в 2 тысячи долларов он теперь выпустит «сенсацию», которую уже десятилетия мусолят.

Ничего нового мы не увидим. Это сделано по задаче его кураторов, которые решили надавить на МОК (Международный олимпийский комитет) в преддверии проведения Олимпийских игр».

Но ничего у них не получится. Все это уже дела давно минувших дней. Доставать из чулана бедного старика уже нет никакого смысла», – сказал депутат Госдумы Свищев.

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