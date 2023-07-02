Депутат Свищев о Родченкове: «Кураторы вспомнили про старика, чтобы вернуть его из небытия. За копеечный гонорар он теперь выпустит «сенсацию»

Теги допинг МОК Дмитрий Свищев Париж-2024 Григорий Родченков московская антидопинговая лаборатория Керлинг

Депутат Дмитрий Свищев рассказал о «кураторах» Григория Родченкова.

Ранее Родченков, который с 2005 по 2015 год возглавлял Московскую антидопинговую лабораторию, анонсировал новую книгу о допинге в России.

«Кураторы вспомнили про старика, чтобы вернуть его из небытия. За копеечный гонорар в 2 тысячи долларов он теперь выпустит «сенсацию», которую уже десятилетия мусолят.

Ничего нового мы не увидим. Это сделано по задаче его кураторов, которые решили надавить на МОК (Международный олимпийский комитет) в преддверии проведения Олимпийских игр».

Но ничего у них не получится. Все это уже дела давно минувших дней. Доставать из чулана бедного старика уже нет никакого смысла», – сказал депутат Госдумы Свищев.

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7 комментариев

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Matvey Kochetkov
Напомню, что Россия признала доклад Шмидта и выслала письмо с извинениями.
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Konstantin Riga
Кому вообще пришло в голову спрашивать мнение Свищёва?
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Olga.t
Мемуары Родченкова об ОИ-14 неактуальны.
В мире сейчас гораздо более серьёзные проблемы.
+3
0
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Сергей
Ответ Konstantin Riga
Кому вообще пришло в голову спрашивать мнение Свищёва?
Свищёву
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Рус Киссенжер
Ответ Konstantin Riga
Кому вообще пришло в голову спрашивать мнение Свищёва?
а там,как в песне:"...его никто не звал,он как-то сам пришёл..."
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Гусеконь
мощные некроманты у США
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