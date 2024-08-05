Экс-замглавы московской антидопинговой лаборатории Тимофей Соболевский объявлен в розыск
Экс-замглавы московской антидопинговой лаборатории объявили в розыск.
Бывший замглавы московской антидопинговой лаборатории Тимофей Соболевский объявлен в розыск в России по уголовной статье.
«Соболевский объявлен в розыск по уголовной статье», – сказал собеседник РИА Новости из правоохранительных органов.
По его словам, Соболевский переехал в США в 2015 году.
Сообщается, что Соболевский проходит по уголовному делу о воспрепятствовании осуществлению правосудия. Максимальное наказание по этой статье – полгода заключения.
По информации ТАСС, розыск экс-замглавы московской антидопинговой лаборатории может быть связан с делом о манипуляциях с базами данных российских спортсменов.
«Соболевский может быть объявлен в розыск по делу, связанному манипуляциями с базами данных российских спортсменов», – сказал собеседник агентства.
Думаю раскроют почему фигуристочки тоненькие и легонькие и как будто половое созревание у них отсрочивается почему-то))) и только с завершением карьеры вдруг начинаются нормальные женские формы расти)))