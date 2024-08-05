Экс-замглавы московской антидопинговой лаборатории Тимофей Соболевский объявлен в розыск

Теги допинг происшествия Тимофей Соболевский московская антидопинговая лаборатория Р-Спорт Легкая атлетика

Экс-замглавы московской антидопинговой лаборатории объявили в розыск.

Бывший замглавы московской антидопинговой лаборатории Тимофей Соболевский объявлен в розыск в России по уголовной статье.

«Соболевский объявлен в розыск по уголовной статье», – сказал собеседник РИА Новости из правоохранительных органов.

По его словам, Соболевский переехал в США в 2015 году.

Сообщается, что Соболевский проходит по уголовному делу о воспрепятствовании осуществлению правосудия. Максимальное наказание по этой статье – полгода заключения.

По информации ТАСС, розыск экс-замглавы московской антидопинговой лаборатории может быть связан с делом о манипуляциях с базами данных российских спортсменов.

«Соболевский может быть объявлен в розыск по делу, связанному манипуляциями с базами данных российских спортсменов», – сказал собеседник агентства.

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28 комментариев
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ахах, как только объявили инфу о готовящихся сливах от него американцам, так сразу)
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Как оперативно. 9 лет ни от кого не скрывался, а вдруг...
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9 лет проводили предварительное расследование и тут вдруг решились ?
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Ответ allivanlivanova
Крепко у них горит)). Думаю раскроют почему фигуристочки тоненькие и легонькие и как будто половое созревание у них отсрочивается почему-то))) и только с завершением карьеры вдруг начинаются нормальные женские формы расти)))
Обсудить гипертрофированных американских спортсменочек нет желания? Понимаю. Это другое)
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Что мочу у Валиевой украл и вывез?
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Московская андидопинговая лаборатория, красота, какой же замечательный коллектив был.
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Ответ Леха Нету
Тара Лепински например. У нас неестесвенной Щербакова выглядит
найди фотки 42летней Липински, малюсенький рост, астеничное телосложение, разве что лицо покруглей стало. Щербакова тоже норм выглядит, как девушка. Медведева не особо изменилась, в 20 лет стройная и подтянутая.
+6
0
+6
Ответ Бутан Пропанович
Что мочу у Валиевой украл и вывез?
Во рту
+7
-2
+5
Ответ Russ Ivan
Сейчас из этого Соболевского вёдрами польются нечистоты на наш спорт. Или уже вылились, но ещё не опубликовали...
почему сейчас? он уж 9 лет как уехал и раскрыл все тайны.
+4
0
+4
Крепко у них горит)).
Думаю раскроют почему фигуристочки тоненькие и легонькие и как будто половое созревание у них отсрочивается почему-то))) и только с завершением карьеры вдруг начинаются нормальные женские формы расти)))
+25
-22
+3
опомнились, он давно слил инфу).
+4
-1
+3
Желаешь свалить в США? Приходи к нам в Российскую антидопинговую лабораторию, есть вакансии.
+2
0
+2
Интересно, где сейчас работает тот сиадмин (муж главы лаборатории), который в новогодние праздники обнулил все жёсткие диски и перепутал даты 01.09 и 09.01 перед их передачей господам из ВАДА?
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видимость рвения
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Ответ serg wyxa
Убил кого-то или ограбил?
Если бы он убил, ограбил или торговал наркотой, то сейчас бы в РПЛ был. А так в розыске.
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Что он мог узнать, если 9 лет не в РФ? Или ему слили инфу? Тогда надо не его в розыск, а того кто сливал , если он ещё работает.
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Ответ Ajvengo
найди фотки 42летней Липински, малюсенький рост, астеничное телосложение, разве что лицо покруглей стало. Щербакова тоже норм выглядит, как девушка. Медведева не особо изменилась, в 20 лет стройная и подтянутая.
Сами себе получается противоречите. Конституция у всех разная, у меня коллега меньше меня весит кило на 15, мне чтобы форму держать в зале пахать приходится, он вообще ничего не делает, едим одинаково. Он что, по-вашему на допинге?
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Ответ Леха Нету
Тара Лепински например. У нас неестесвенной Щербакова выглядит
Валиева очень сильно в груди набрала. Прям резко и сильно. Сколько помню знакомых, у них достаточно долго по немногу расла грудь. Так что как минимум один странный момент имеется. А там хз, может автор коммента реально укурился и примеров нет таких.
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Убил кого-то или ограбил?
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Ответ Бутан Пропанович
Что мочу у Валиевой украл и вывез?
Хлябанул прямо с горлышка
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