Экс-замглавы московской антидопинговой лаборатории Тимофей Соболевский объявлен в розыск

Экс-замглавы московской антидопинговой лаборатории объявили в розыск.

Бывший замглавы московской антидопинговой лаборатории Тимофей Соболевский объявлен в розыск в России по уголовной статье.

«Соболевский объявлен в розыск по уголовной статье», – сказал собеседник РИА Новости из правоохранительных органов.

По его словам, Соболевский переехал в США в 2015 году.

Сообщается, что Соболевский проходит по уголовному делу о воспрепятствовании осуществлению правосудия. Максимальное наказание по этой статье – полгода заключения.

По информации ТАСС, розыск экс-замглавы московской антидопинговой лаборатории может быть связан с делом о манипуляциях с базами данных российских спортсменов.

«Соболевский может быть объявлен в розыск по делу, связанному манипуляциями с базами данных российских спортсменов», – сказал собеседник агентства.