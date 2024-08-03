Трехкратная олимпийская чемпионка Шелли-Энн Фрейзер-Прайс не выступит на 100-метровке на Олимпиаде-2024

Теги Бег сборная Ямайки жен Шелли-Энн Фрейзер-Прайс Олимпиада-2024 Легкая атлетика

Ямайская бегунья Шелли-Энн Фрейзер-Прайс не выступит на стометровке в Париже-2024.

Спортсменка не вышла на старт в полуфинальном забеге. 

Фрейзер-Прайс 37 лет, она является трехкратной олимпийской чемпионкой и 10-кратной чемпионкой мира в спринтерском беге. 

Материалы по теме

16 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А, что случилось ? Тема не раскрыта
+13
0
+13
Если это правда насчёт не того автобуса, то это просто позор организаторам. Как можно так отнестись к великой спортсменке?
+11
0
+11
Ответ Артём Ларсон
Как сообщает Essentially Sports служба безопасности, расположенная рядом с разминочной зоной на «Стад де Франс», не позволила ямайской сопртсменке войти в зону. Причина в том, что Шелли-Энн Фрейзер-Прайс приехала сама, оставив автобус своей команды в зоне. Поэтому служба безопасности не смогла обновить ее официальную запись.
Если это так, то это прям фэйл тупейший МОК. Пусть Бах вмешается и докажет что он не мурзилка.
+11
0
+11
Ямайка слилась полным составом
+7
0
+7
Как сообщает Essentially Sports служба безопасности, расположенная рядом с разминочной зоной на «Стад де Франс», не позволила ямайской сопртсменке войти в зону.

Причина в том, что Шелли-Энн Фрейзер-Прайс приехала сама, оставив автобус своей команды в зоне. Поэтому служба безопасности не смогла обновить ее официальную запись.
+6
0
+6
Ответ Mukunku 64
А, что случилось ? Тема не раскрыта
Приехала не тем автобусом, и ее не допустили к разминке и старту.
+6
0
+6
Ответ Kikir
Если это так, то это прям фэйл тупейший МОК. Пусть Бах вмешается и докажет что он не мурзилка.
Ну, она же не американка. Скажут сама виновата, у чиновников ошибок не бывает как известно. Твари лишили 5-й олимпиады великую спортсменку.
+3
-1
+2
Ответ Kikir
Если это так, то это прям фэйл тупейший МОК. Пусть Бах вмешается и докажет что он не мурзилка.
Так а что он может сделать?
Состав финалистов же определён уже
Просто так в финал не добавят, перебегать полуфиналы тоже не будут
+1
0
+1
Ответ Evil Man
Ну, она же не американка. Скажут сама виновата, у чиновников ошибок не бывает как известно. Твари лишили 5-й олимпиады великую спортсменку.
Сейчас бы повышать свою значимость, выбрасыванием пустых обвинений про американцев. Шакерри Ричардсон приехала своим ходом и ее точно также не пустили на разминку.
+1
0
+1
Watch The Moment Shelly Ann Fraser Pryce Got Rejected Not To Enter Warm Up Area
https://x.com/iceskidect/status/1819750201919173101
0
0
0
Там ещё и Шакэрри не пускали в разминочную зону. Тоже может не тем транспортом приехала?

https://x.com/iceskidect/status/1819765070164836485
0
0
0
если это из-за каких-то логистических моментов, то это ужасный сон для нее
0
0
0
Есть такое же видео и с Ша’Кэрри. Она тоже приехла сама и ее тоже не хотели пускать. Вообще, мега странно для этой Олимпиады, где охрана доброжелательная и вообще не зверствует. Я уже где только не была, где мне по аккреду не положено 😜 Вряд ли причина только в недопуске, судя по видео, в нужную зону Шелли Энн попала даже раньше американки. Но возможно, это сказалось…
0
0
0
Ответ Under
Так а что он может сделать? Состав финалистов же определён уже Просто так в финал не добавят, перебегать полуфиналы тоже не будут
Волевым решением вернуть, а потом обсждать юр дела в суде?
0
0
0
Ответ Kikir
Волевым решением вернуть, а потом обсждать юр дела в суде?
Что именно вернуть?
Время?
Полуфиналы заново бежать?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий