Трехкратная олимпийская чемпионка Шелли-Энн Фрейзер-Прайс не выступит на 100-метровке на Олимпиаде-2024

Ямайская бегунья Шелли-Энн Фрейзер-Прайс не выступит на стометровке в Париже-2024.

Спортсменка не вышла на старт в полуфинальном забеге.

Фрейзер-Прайс 37 лет, она является трехкратной олимпийской чемпионкой и 10-кратной чемпионкой мира в спринтерском беге.