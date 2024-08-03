Трехкратная олимпийская чемпионка Шелли-Энн Фрейзер-Прайс не выступит на 100-метровке на Олимпиаде-2024
Ямайская бегунья Шелли-Энн Фрейзер-Прайс не выступит на стометровке в Париже-2024.
Спортсменка не вышла на старт в полуфинальном забеге.
Фрейзер-Прайс 37 лет, она является трехкратной олимпийской чемпионкой и 10-кратной чемпионкой мира в спринтерском беге.
Причина в том, что Шелли-Энн Фрейзер-Прайс приехала сама, оставив автобус своей команды в зоне. Поэтому служба безопасности не смогла обновить ее официальную запись.
Состав финалистов же определён уже
Просто так в финал не добавят, перебегать полуфиналы тоже не будут
https://x.com/iceskidect/status/1819750201919173101
https://x.com/iceskidect/status/1819765070164836485
Время?
Полуфиналы заново бежать?