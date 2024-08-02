Дмитрий Песков: «Международное олимпийское движение становится жертвой псевдолиберальных проявлений, которые граничат иногда с извращениями»

Теги Олимпиада-2024 Дмитрий Песков Р-Спорт Легкая атлетика

Дмитрий Песков заявил о девальвации олимпийского движения.

«Международное олимпийское движение существенно девальвируется и становится жертвой псевдолиберальных проявлений, которые граничат иногда с извращениями», – заявил помощник президента РФ на вопрос журналистов об Олимпийских играх в Париже.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) допустил до Игр-2024 в Париже двух боксерш с повышенным тестостероном – Иман Хелиф из Алжира и Линь Юй-тин из Тайваня.

В 2023 году они не прошли гендерный тест для участия в чемпионате мира под эгидой IBA.

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37 комментариев
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Странно что Песков хоть что-то сказал. Обычно он не в курсе, не знает или не комментирует
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Но когда попы освящают космические ракеты - это значительно хуже псевдолиберальных проявлений.
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Как же Песков отправил своих детей в эти псевдолиберальные западные страны, где извращенцы могут плохо повлиять на них?
Или это наши "засланцы"?
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Граждане Российской Федерации становятся жертвой псевдопатриотических проявлений, которые граничат иногда с извращениями.
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Алжир сложно заподозрить в либерализме.
Там запрещены трансы.
Запрещена хирургия по смене пола. Запрещена гормональная терапия.
И когда рождается вот такая девочка с половым расстройством то одна ей дорога в спорт.
Как в ссср, короче.
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Медали "cестер" Пресс и Чудиной и ко уже вернули в МОК видим.
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Псевдосекретарь со своими "я не знаю" рассуждает об организации, которая к нему никаким боком)
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Сейчас он поливает МОК грязью, а как только ( и если ) России опять разрешат учавствовать в ОИ то МОК сразу станет лучшей спортивной организацией в мире.
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так псевдолиберал - это второе имя усов
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Так вот кто на спортсе комменты анти-олимпийские пишет, прям один-в-один)
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Песков как обычно нагнал всякой мути. Куча терминов и прочей хрени. А вот может этот человек понятным языком объяснить кто такие "псевдолибералы"? Раз есть псевдо, значит должны быть и обычные либералы. Чем они отличаются друг от друга и главное назвать фамилии? Уверен, что не сможет ничего толком объяснить. Стало быть тупо балаболит , зная о том, что никто не будет разбирать его бред. Пора ему сбрить один ус, будет одноусым.
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А вот когда Тамара и Ирина Пресс приносили олимпийское золото Советскому Союзу, всё было хорошо.
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Ответ Olga.t
Как же Песков отправил своих детей в эти псевдолиберальные западные страны, где извращенцы могут плохо повлиять на них? Или это наши "засланцы"?
Вы не понимаете, это другое!
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Следует понимать так, что там псевдолиберализм, а истинный либерализм у нас. Так? Тогда почему либералов у нас так не любят? Почему либерастами обзывают? Это же покушение на наше истинное скрепное и посконное.
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Ответ DimaNN
Странно что Песков хоть что-то сказал. Обычно он не в курсе, не знает или не комментирует
ну для них этот скандал как манна небесная, бальзам на душу
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Ответ DimaNN
Странно что Песков хоть что-то сказал. Обычно он не в курсе, не знает или не комментирует
Пусть лучше расскажет, как организованы первые летние Всемиρные игρы дρужбы, которые, согласно решению Πρезиденτа ΡΦ должны пройти через месяц, в сентябре 2024 года в Москве [cообщение ΤΑCC 16 ноября, 11:57 обновлено 12:24]⁉️
Πρезиденτ ΡΦ то своё решение не менял‼️❗‼️
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Ответ Olga.t
Как же Песков отправил своих детей в эти псевдолиберальные западные страны, где извращенцы могут плохо повлиять на них? Или это наши "засланцы"?
Спящие агенты, цикады:)
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Понимает человек в извращениях.
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Ответ Trappy D
А вот когда Тамара и Ирина Пресс приносили олимпийское золото Советскому Союзу, всё было хорошо.
не только они, там целая группа была.
А как сказали, что будут проверять что женщины, так все и пропали.
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Ответ Честный контроль
Комментарий удален модератором
Да тут ещё один и внёс меня в чс. Ну я не знаю., каждому своё, но если ты вступаешь в дискуссию, а потом банишь собеседника. Это говорит лишь о слабой позиции. Ну да ладно. Не важно)
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Ох, усатый...
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А представлять к гос.наградам киллера и хакеров это не извращение?
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"А пока готовьтесь к девальвации рубля".
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И вода у них, в этой, как его, не очень
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Так-то идиотизм, конечно, но сестер Пресс можно тоже вспомнить.
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Дмитрий Песков заявил о девальвации...😥
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Похоже знает о чём говорит
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Ответ allivanlivanova
Алжир сложно заподозрить в либерализме. Там запрещены трансы. Запрещена хирургия по смене пола. Запрещена гормональная терапия. И когда рождается вот такая девочка с половым расстройством то одна ей дорога в спорт. Как в ссср, короче.
Так вот если бы были разрешены - наверняка бы уже давно боксерша стала боксером
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Ответ Verhovn
Ну тут и либералом махровым быть не нужно, чтобы признать, что открытие игр провальное. Для меня Песков не моральный камертон, но он же сейчас истину глаголит!
Комментарий удален модератором
Похоже знает о чём говорит
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