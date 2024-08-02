Дмитрий Песков: «Международное олимпийское движение становится жертвой псевдолиберальных проявлений, которые граничат иногда с извращениями»
Дмитрий Песков заявил о девальвации олимпийского движения.
«Международное олимпийское движение существенно девальвируется и становится жертвой псевдолиберальных проявлений, которые граничат иногда с извращениями», – заявил помощник президента РФ на вопрос журналистов об Олимпийских играх в Париже.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) допустил до Игр-2024 в Париже двух боксерш с повышенным тестостероном – Иман Хелиф из Алжира и Линь Юй-тин из Тайваня.
В 2023 году они не прошли гендерный тест для участия в чемпионате мира под эгидой IBA.
Или это наши "засланцы"?
Там запрещены трансы.
Запрещена хирургия по смене пола. Запрещена гормональная терапия.
И когда рождается вот такая девочка с половым расстройством то одна ей дорога в спорт.
Как в ссср, короче.
Πρезиденτ ΡΦ то своё решение не менял‼️❗‼️
А как сказали, что будут проверять что женщины, так все и пропали.