Дмитрий Песков: «Международное олимпийское движение становится жертвой псевдолиберальных проявлений, которые граничат иногда с извращениями»

Дмитрий Песков заявил о девальвации олимпийского движения.

«Международное олимпийское движение существенно девальвируется и становится жертвой псевдолиберальных проявлений, которые граничат иногда с извращениями», – заявил помощник президента РФ на вопрос журналистов об Олимпийских играх в Париже.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) допустил до Игр-2024 в Париже двух боксерш с повышенным тестостероном – Иман Хелиф из Алжира и Линь Юй-тин из Тайваня.

В 2023 году они не прошли гендерный тест для участия в чемпионате мира под эгидой IBA.