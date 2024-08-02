Леонид Тягачев: «Выступать на такой Олимпиаде нам было бы просто стыдно. Все организовано отвратительно»

Теги Леонид Тягачев Олимпийская сборная России Олимпиада-2024 Р-Спорт Легкая атлетика

Леонид Тягачев назвал правильным решение россиян отказаться от Олимпиады.

«Мы правильно сделали, что многие наши федерации и ведущие спортсмены отказались от участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Выступать на такой Олимпиаде нам было бы просто стыдно. Все организовано просто отвратительно.

Но ничего, наступят и наши времена», – заявил почетный президент Олимпийского комитета России. 

На Играх в Париже выступают 15 российских спортсменов. Они допущены к соревнованиям в индивидуальном нейтральном статусе. 

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19 комментариев
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"3 дня я гналась за вами, что бы сказать как вы мне безразличны".
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Интересно откуда Тягачев, который с его слов не смотрит Олимпиаду, это знает ? :)
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Не стыдно быть бедным.
Стыдно быть продажным.
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2 с половиной года мрака и разрушений - повод для гордости, участие в ОИ - стыдно. Все, что нужно знать, о мире, в котором они живут.
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Выступать на олимпиаде не стыдно, стыдно читать мнение Леонида Тягачева, который всю свою жизнь, сначала был Леней Эльбрусом, потом жрал, пил в русских домах на олимпиаде и никакой другой деятельности не делал
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А что, на олимпиаду едут только ради комфорта и организации?
Вот думаю для большинства спортсменов профессиональных пожить даже не в лучших условиях ради возможности завоевать медаль олимпиады, гораздо важнее удобства и комфорта.
Хотя спорить, что с организацией игр французы облажались, тоже глупо. Но это не самое главное все равно.
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Вам вроде никто не запрещает отели снимать и в ресторанах питаться, если что-то не устраивает. На Олимпиаду вроде за медалями едут, а не в отель 7Звёзд оллинклюзив
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И эта перхоть туда же, я видел его на 10тилетие в Сочи, еле жабрами шевелил. Но всё таки пукну, вдруг услышат и оценят.
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У дедушки таблеточки закончились, надо бы прописать.
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Лучшим решеним было бы не замечать Олимпиаду, а у них всё наоборот, не смолкают.
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Угомонись, бывший,почетный и никому не нужный.
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Старые, пропахшие нафталином деды, стремительно движущиеся к деменции решают, как правильнее проживать свою спортивную карьеру молодым спортсменам.
Когда-то уже проходили такое, не?
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Ответ Sergei Listopad
"3 дня я гналась за вами, что бы сказать как вы мне безразличны".
Абсолютно гениальный ответный комментарий, мои аплодисменты))👏
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Интересно откуда Тягачев, который с его слов не смотрит Олимпиаду, это знает ? :)
Ну если он знал когда у Лазутиной месячные, то и это ему не сложно узнать.
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Дядя, в каком виде ты бы там выступил со своим тройным подбородком
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Ответ Dr. Heisenberg
2 с половиной года мрака и разрушений - повод для гордости, участие в ОИ - стыдно. Все, что нужно знать, о мире, в котором они живут.
Пусть лучше расскажет, как организованы первые летние Всемиρные игρы дρужбы, которые, согласно решению Πρезиденτа ΡΦ должны пройти через месяц, в сентябре 2024 года в Москве [cообщение ΤΑCC 16 ноября, 11:57 обновлено 12:24]⁉️
Πρезиденτа ΡΦ своё решение не менял - Леонид Тягачев всё же расскажет, как всё организовано❓🤔
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