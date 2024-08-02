Леонид Тягачев: «Выступать на такой Олимпиаде нам было бы просто стыдно. Все организовано отвратительно»

Леонид Тягачев назвал правильным решение россиян отказаться от Олимпиады.

«Мы правильно сделали, что многие наши федерации и ведущие спортсмены отказались от участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Выступать на такой нам было бы просто стыдно. Все организовано просто отвратительно.

Но ничего, наступят и наши времена», – заявил почетный президент Олимпийского комитета России.

На Играх в Париже выступают 15 российских спортсменов. Они допущены к соревнованиям в индивидуальном нейтральном статусе.