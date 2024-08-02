Леонид Тягачев: «Выступать на такой Олимпиаде нам было бы просто стыдно. Все организовано отвратительно»
Леонид Тягачев назвал правильным решение россиян отказаться от Олимпиады.
«Мы правильно сделали, что многие наши федерации и ведущие спортсмены отказались от участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже.
Выступать на такой Олимпиаде нам было бы просто стыдно. Все организовано просто отвратительно.
Но ничего, наступят и наши времена», – заявил почетный президент Олимпийского комитета России.
На Играх в Париже выступают 15 российских спортсменов. Они допущены к соревнованиям в индивидуальном нейтральном статусе.
Стыдно быть продажным.
Вот думаю для большинства спортсменов профессиональных пожить даже не в лучших условиях ради возможности завоевать медаль олимпиады, гораздо важнее удобства и комфорта.
Хотя спорить, что с организацией игр французы облажались, тоже глупо. Но это не самое главное все равно.
Когда-то уже проходили такое, не?
Πρезиденτа ΡΦ своё решение не менял - Леонид Тягачев всё же расскажет, как всё организовано❓🤔