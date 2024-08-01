Леонид Тягачев: «На Олимпиаде даже не на что посмотреть, все отвратительно. Мне очень стыдно за Баха»
Леонид Тягачев заявил, что на Олимпиаде в Париже «все отвратительно».
«Мне ничего не нравится на Олимпийских играх в Париже, я не могу сказать ничего хорошего. И открытие Олимпиады было просто позорным. Даже бывший и (возможно) будущий президент США Дональд Трамп сказал, что это было самое позорное зрелище, которое возможно.
А для меня, как для профессионала, который провел и прошел много Олимпийских игр, это выглядит как просто пародия. Я в шоке от того, что сейчас происходит в Париже. Еще вот (президент Франции Эммануэль) Макрон в Сене проплывет, и тогда все будет нормально.
Все полностью отвратительно по всем моментам (организации и проведения) Олимпиады. И мне очень стыдно за Баха, который идет на поводу у всех политиков, в первую очередь у американцев. Он всю жизнь кричал, что спорт находится вне политики, а сейчас опозорил себя прежде всего перед Хуаном Антонио Самаранчем и всеми своими предшественниками на этом посту.
Мне за него просто стыдно. Все отвратительно, на Олимпиаде даже не на что посмотреть. Да и нет такого желания», – сказал почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР).
Организованно всё нормально, волонтёры худо-бедно по-английски говорят, полиция не жестит, перекрытия все вроде бы по делу, транспортного коллапса нет, вода и мороженое продаются.
Что ему тут отвратительно, не пойму?
Значит Бах потакает западным политикам особенно американским и тут же бывший и даже будущий аж сам американский президент Трамп недоволен. М-да..
Ну спрашивать чего же там отвратительного в соревнованиях я даже не буду.
Опять обманули...
Не смотрите то, что неинтересно, смотрите соревнования.
Сборная России была явным фаворитом. Юлия Чепалова, Ольга Данилова, Лариса Лазутина , но за час до старта
Команду сняли , обнаружился допинг у Даниловой и Лазутиной ( дарбопоэтин)
А что же глава делегации Тягачев ? Его 4- часа не могли найти , он катался в другом месте на горных лыжах,
А когда объявился ошарашил всех своим заявлением : допинга не было , а у Оли и Ларисы просто пришли
,,Критические дни"( так он завуалировал слово менструация)
Скандал был неимоверный , позднее Данилова и Лазутина подавали апелляцию , но естественно проиграли
«Я знаю, что сейчас допинг сплошь и рядом, — цитирует Резцову Sports.ru. — Почему попалась Лазутина, знаю. Я приходила к ней, она все время повышала гемоглобин до 16 — такое значение разрешалось. Я спрашивала: это че? А она: тебе не надо, у тебя и так его немерено. Ладно, не вопрос. У нее было написано: гемоглобин — надо сделать сегодня, чтобы послезавтра было 16. И еще у нее много-много чего было. Я удивлялась: зачем, нам же доктор все это делает? Тогда я не вникала, а потом стала понимать. Никого не осуждаю».
Лариса Лазутина — пятикратная олимпийская чемпионка, 11-кратная чемпионка мира. После победы в гонке на 30 километров на Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити она была уличена в применении запрещенного препарата дарбепоэтина — разновидность эритропоэтина. Ее результаты после декабря 2001 года, включая Олимпиаду, были аннулированы.
Всё прекрасно.
В бассейне Маршан феерит, а они из Сены воды напиться не могут.
А где ?! 🤪
Совершенно непонятны эти массовые обсуждения-осуждения того, что практически никто в РФ не видел. Нас туда не позвали. Допущенные под никаким флагом 15 спортсменов, еще не успевшие сменить спортивное гражданство, в церемонии открытия тоже не участвовали. Ни один российский телеканал церемонию не транслировал. Сами Игры тоже транслировать не собираются. Обыватели церемонию тоже не видели. Так нет же, находятся деятели, которые, подсмотрев в замочную скважину (зачем?!), потом оборачиваются к тем, кто к замочной скважине не прикладывался, и начинают громко возмущаться: "Там ТАКОООЕ показывали, ТАКОООЕ! Это ужас, это возмутительно!" Так отвернитесь уже, отойдите от этой запертой двери, не подглядывайте за чужими непотребствами. Включите РуТьюб и наслаждайтесь