Леонид Тягачев: «На Олимпиаде даже не на что посмотреть, все отвратительно. Мне очень стыдно за Баха»

Леонид Тягачев заявил, что на Олимпиаде в Париже «все отвратительно».

«Мне ничего не нравится на Олимпийских играх в , я не могу сказать ничего хорошего. И открытие Олимпиады было просто позорным. Даже бывший и (возможно) будущий президент США Дональд Трамп сказал, что это было самое позорное зрелище, которое возможно.

А для меня, как для профессионала, который провел и прошел много Олимпийских игр, это выглядит как просто пародия. Я в шоке от того, что сейчас происходит в Париже. Еще вот (президент Франции Эммануэль) в Сене проплывет, и тогда все будет нормально.

Все полностью отвратительно по всем моментам (организации и проведения) Олимпиады. И мне очень стыдно за , который идет на поводу у всех политиков, в первую очередь у американцев. Он всю жизнь кричал, что спорт находится вне политики, а сейчас опозорил себя прежде всего перед и всеми своими предшественниками на этом посту.

Мне за него просто стыдно. Все отвратительно, на Олимпиаде даже не на что посмотреть. Да и нет такого желания», – сказал почетный президент Олимпийского комитета России ( ).