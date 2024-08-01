Леонид Тягачев: «На Олимпиаде даже не на что посмотреть, все отвратительно. Мне очень стыдно за Баха»

Теги Леонид Тягачев ОКР Хуан Антонио Самаранч Томас Бах открытие Олимпиада-2024 Политика Эммануэль Макрон Дональд Трамп Легкая атлетика

Леонид Тягачев заявил, что на Олимпиаде в Париже «все отвратительно».

«Мне ничего не нравится на Олимпийских играх в Париже, я не могу сказать ничего хорошего. И открытие Олимпиады было просто позорным. Даже бывший и (возможно) будущий президент США Дональд Трамп сказал, что это было самое позорное зрелище, которое возможно.

А для меня, как для профессионала, который провел и прошел много Олимпийских игр, это выглядит как просто пародия. Я в шоке от того, что сейчас происходит в Париже. Еще вот (президент Франции Эммануэль) Макрон в Сене проплывет, и тогда все будет нормально.

Все полностью отвратительно по всем моментам (организации и проведения) Олимпиады. И мне очень стыдно за Баха, который идет на поводу у всех политиков, в первую очередь у американцев. Он всю жизнь кричал, что спорт находится вне политики, а сейчас опозорил себя прежде всего перед Хуаном Антонио Самаранчем и всеми своими предшественниками на этом посту.

Мне за него просто стыдно. Все отвратительно, на Олимпиаде даже не на что посмотреть. Да и нет такого желания», – сказал почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР).

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35 комментариев
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Смотреть не на что, но он смотрит
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А мне стыдно за этого «господина»
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Сходил на теннис на Роллан Гаррос на Игу и на Медведева, сейчас сижу на волейболе. На пляжный очень стараюсь достать билеты но их нет.

Организованно всё нормально, волонтёры худо-бедно по-английски говорят, полиция не жестит, перекрытия все вроде бы по делу, транспортного коллапса нет, вода и мороженое продаются.

Что ему тут отвратительно, не пойму?
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+17
Бах то что натворил господи?!?! композитор умер кучу лет назад
+19
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Они противоречат сами себе в одной мысли.
Значит Бах потакает западным политикам особенно американским и тут же бывший и даже будущий аж сам американский президент Трамп недоволен. М-да..

Ну спрашивать чего же там отвратительного в соревнованиях я даже не буду.
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То есть он не смотрит, так как нет желания , но при этом знает , что ВСЁ отвратительно?? Это как?
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конечно, полулюбитель из Турции, в 51 год взял серебро в пневмопистолете, без амуниции и в мятой футболке, отмена гола чтобы фанатов успокоить, 55 летняя грузинка, выступающая но своей 10-й олимпиаде в стрельбе , Игрок по хоккею на траве, чтобы участвовать на олимпиаде отрезал себе палец. Чилийка китайского происхождения в 20 лет бросила спорт, а в 58 лет восстановила тренировки и пробилась на олимпиаду по настольному теннису и прочее и прочее, вообще не интересно...тягачев совсем другое дело, интересен и свеж
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А почему Тягачев смотрит вражескую Олимпиаду? Они же все клялись, что принципиально не будут смотреть эти "позорные соревнования".
Опять обманули...
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Никак не успокоятся, бедняги... Эта музыка будет вечной)
Не смотрите то, что неинтересно, смотрите соревнования.
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А тебя кто смотреть заставлял? Вы же все рубашку на груди рвали, что смотреть не будете. Трепачи вы, одно вам название. При Самаранче уже политика была на Олимпиадах, так что не прокатит
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Напомню мосье Тягачеву , на ОИ в Солт - Лейк Сити звездную лыжную команду России
Сборная России была явным фаворитом. Юлия Чепалова, Ольга Данилова, Лариса Лазутина , но за час до старта
Команду сняли , обнаружился допинг у Даниловой и Лазутиной ( дарбопоэтин)
А что же глава делегации Тягачев ? Его 4- часа не могли найти , он катался в другом месте на горных лыжах,
А когда объявился ошарашил всех своим заявлением : допинга не было , а у Оли и Ларисы просто пришли
,,Критические дни"( так он завуалировал слово менструация)
Скандал был неимоверный , позднее Данилова и Лазутина подавали апелляцию , но естественно проиграли
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Очередной патриотический вой очередного прикормленного чинуши! Всё плохо и постыдно там, где нас нет, а там где мы есть- всё лучшее и все нам завидуют!
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Ответ Mukunku 64
Напомню мосье Тягачеву , на ОИ в Солт - Лейк Сити звездную лыжную команду России Сборная России была явным фаворитом. Юлия Чепалова, Ольга Данилова, Лариса Лазутина , но за час до старта Команду сняли , обнаружился допинг у Даниловой и Лазутиной ( дарбопоэтин) А что же глава делегации Тягачев ? Его 4- часа не могли найти , он катался в другом месте на горных лыжах, А когда объявился ошарашил всех своим заявлением : допинга не было , а у Оли и Ларисы просто пришли ,,Критические дни"( так он завуалировал слово менструация) Скандал был неимоверный , позднее Данилова и Лазутина подавали апелляцию , но естественно проиграли
Бывшая биатлонистка и лыжница Анфиса Резцова рассказала о ситуации с положительным допинг-тестом лыжницы Ларисы Лазутиной.

«Я знаю, что сейчас допинг сплошь и рядом, — цитирует Резцову Sports.ru. — Почему попалась Лазутина, знаю. Я приходила к ней, она все время повышала гемоглобин до 16 — такое значение разрешалось. Я спрашивала: это че? А она: тебе не надо, у тебя и так его немерено. Ладно, не вопрос. У нее было написано: гемоглобин — надо сделать сегодня, чтобы послезавтра было 16. И еще у нее много-много чего было. Я удивлялась: зачем, нам же доктор все это делает? Тогда я не вникала, а потом стала понимать. Никого не осуждаю».

Лариса Лазутина — пятикратная олимпийская чемпионка, 11-кратная чемпионка мира. После победы в гонке на 30 километров на Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити она была уличена в применении запрещенного препарата дарбепоэтина — разновидность эритропоэтина. Ее результаты после декабря 2001 года, включая Олимпиаду, были аннулированы.
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Да нет,хорошая олимпиада.Борьба,рекорды,полные трибуны.
Всё прекрасно.
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Дядя, посмотри баскетбол - расслабься: https://youtu.be/7nVrAqTBgNQ?si=jiKgmku8rzHd3miX
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Ответ auggust
конечно, полулюбитель из Турции, в 51 год взял серебро в пневмопистолете, без амуниции и в мятой футболке, отмена гола чтобы фанатов успокоить, 55 летняя грузинка, выступающая но своей 10-й олимпиаде в стрельбе , Игрок по хоккею на траве, чтобы участвовать на олимпиаде отрезал себе палец. Чилийка китайского происхождения в 20 лет бросила спорт, а в 58 лет восстановила тренировки и пробилась на олимпиаду по настольному теннису и прочее и прочее, вообще не интересно...тягачев совсем другое дело, интересен и свеж
Полулюбитель из Турции приехал на пятую Олимпиаду и он был чемпионом мира. Вы к комментариям то подготааливайтесь
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Ты хотя бы одно соревнование смотрел? Например, матчи баскетбольного турнира, плавание, прыжки в воду. Тупо отрабатываешь повестку. Позорище.
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Поехавшим всё нет покоя. Неделя прошла с открытия, а эти всё о синих мужиках ноют )
В бассейне Маршан феерит, а они из Сены воды напиться не могут.
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Лёня как не чего смотреть. Вот я смотрю Баскетбол. Гандбол и Волейбол
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Что смотрел открытие ??
А где ?! 🤪
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Так смотри на Игры Дружбы или Дети Африки. В чем проблема?
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Мне стыдно смотреть но тянет туда мочи нет.
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Рубрика "легкая атлетика"
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Мыши кололись, но продолжали...
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Жалко человека. По сути сутками смотрит вникуда и страдает.
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Ну,конечно. На игры БРИКС насмотрелся.
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А что конкретно-то отвратительно?
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Да уж, смотреть ему Олимпиаду видно вТЯГость, а ЧË Вы🤡
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Смотреть нечего...Но знают ,что плохо. Откуда? Не читал, но осужаю ...Я это из детства помню.
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Леонид Тягачев заявил, что на Олимпиаде в Париже «все отвратительно».
Совершенно непонятны эти массовые обсуждения-осуждения того, что практически никто в РФ не видел. Нас туда не позвали. Допущенные под никаким флагом 15 спортсменов, еще не успевшие сменить спортивное гражданство, в церемонии открытия тоже не участвовали. Ни один российский телеканал церемонию не транслировал. Сами Игры тоже транслировать не собираются. Обыватели церемонию тоже не видели. Так нет же, находятся деятели, которые, подсмотрев в замочную скважину (зачем?!), потом оборачиваются к тем, кто к замочной скважине не прикладывался, и начинают громко возмущаться: "Там ТАКОООЕ показывали, ТАКОООЕ! Это ужас, это возмутительно!" Так отвернитесь уже, отойдите от этой запертой двери, не подглядывайте за чужими непотребствами. Включите РуТьюб и наслаждайтесь
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