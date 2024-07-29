Вице-премьер Словакии: «Эта Олимпиада для нормального мира всегда будет отвратительным символом извращенного упадка, злоупотребившего красотой спорта»

Теги Олимпиада-2024 Политика Легкая атлетика

Вице-премьер Словакии Томаш Тараба отказался ехать на закрытие Олимпийских игр.

26 июля прошла церемония открытия Олимпиады-2024, после которой организаторы столкнулись с критикой и обвинениями в оскорблении чувств верующих. 

«Я должен был представлять Словакию на церемонии закрытия, однако эта Олимпиада для нормального мира всегда будет отвратительным символом извращенного упадка, злоупотребившего красотой спорта и сделавшего из этого прогрессивный политический театр.

Поэтому я принял решение не участвовать в церемонии закрытия», – написал Тараба на своей странице в соцсети.

«Неприемлемо, неуважительно, позорно!» Что так возмутило всех на открытии Олимпиады

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103 комментария
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Попробовали бы организаторы устроить что-то оскорбляющее религиозные чувства мусульман, на следующий же день Париж был бы разрушен до основания. А с христианами можно, проглотят. Так вероятно рассуждали эти засранцы.
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Попробовали бы организаторы устроить что-то оскорбляющее религиозные чувства мусульман, на следующий же день Париж был бы разрушен до основания. А с христианами можно, проглотят. Так вероятно рассуждали эти засранцы.
шутки и насмешки над религией в основном про христиан. потому что шутники знают, что ничего за это не будет. попробуй стендапер шуткануть про ислам - может и без головы остаться.
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Ждём в рф на играх брикс! 🫶
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Сразу видно агент Кремля
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Наш слон
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Попробовали бы организаторы устроить что-то оскорбляющее религиозные чувства мусульман, на следующий же день Париж был бы разрушен до основания. А с христианами можно, проглотят. Так вероятно рассуждали эти засранцы.
пора возрождать инквизицию?
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+15
2 года назад была одна Венгрия, теперь их две. По чуть-чуть, но лечатся.
+25
-14
+11
Ответ ыеем
Чего вы ждали от страны, президент которой гей🤔
Женатый на кобле-трансгендере
+15
-5
+10
Все на этом открытии получили профит.
Не очень умные руководители оргкомитета и режиссер-гей продвинули свое миропредставление. А правые политики и консерваторы могут теперь на этом заработать лишние баллы. И все довольны.
+11
-3
+8
Красавчик! Уважение за адекватность !
+30
-23
+7
Ответ Alex Rhea
Хотя бы запомнится открытие. Я если честно ничего не помню с церемоний после сочинской, всё стало скучно и однообразно, а тут взяли да и обделались, весело зато! В конце концов, когда-то и постельные сцены и поцелуи в фильмах были табу, а сейчас в каждом почти есть!
Олимпиады вообще перестали быть каким особеным мероприятием одни убытки от него из видов спорта только ЧМ по футболу приносит доход и славу на многие годы вперёд
+8
-2
+6
Ответ diogoogogo
шутки и насмешки над религией в основном про христиан. потому что шутники знают, что ничего за это не будет. попробуй стендапер шуткануть про ислам - может и без головы остаться.
В 2012 году французское сатирическое издание Charlie Hebdo опубликовало карикатуру на пророка Мухаммеда. Конечно делать этого не следовало, но реакция мусульман была совершенно неадекватной, в результате нападения террористов на редакцию было убито 12 и ранено 11 сотрудников. Убивали всех без разбора, правых и виноватых.
+7
-1
+6
Ответ Георгий Большаков
Жаль, что христиане не отстаивают веру, как мусульмане
Исключено, христианство религия миротворческая и всепрощающая, ислам религия воинственная.
+6
0
+6
Ответ BearS
Лечатся? Ты же в курсе, что союзниками Гитлера были как раз Словакия и Венгрия, а не Италия, которая, в общем-то, присоединилась через год.
Ты же не в курсе, где находится родина фашизма ? Я и не сомневаюсь
+6
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+5
Ответ Minsk Belarus
Комментарий скрыт
Напомню, что «Киев за 3 дня» придумал Марк Милле, американец.
Думала, уже до самых отсталых слоев населения дошло…
+13
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+5
Ответ Ozz99
Хорошо что в России Володин не гей.
Я могу портянку тут выложить всех геев в Европе и США, котрые у власти. Ну хватит и двоих французов . Макрон и назначенный им 34 летний премьер министр.
+11
-6
+5
Ответ valderoma
Нормальный мир для него - пара-тройка изгоев. В том числе нынешняя словацкая власть...
Китай и Индия - это почти половина населения мира. Как половина может быть "изгоями"?
+10
-6
+4
Ответ Чебурашка от Гены
Венгрии выкручивают руки, замораживания денежки из Брюсселя. Про Словакию не в курсе. Но уверен, там тоже давление.
Давление? Там в премьер-министра стреляли. Это не просто давление, это даже не угрозы, а преступление.
+4
0
+4
Респект и уважуха!
+23
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+4
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Попробовали бы организаторы устроить что-то оскорбляющее религиозные чувства мусульман, на следующий же день Париж был бы разрушен до основания. А с христианами можно, проглотят. Так вероятно рассуждали эти засранцы.
Напротив, когда Шарли эбдо делают карикатуры оскорбляющие мусульман. Для прогрессивного мира это норм, а мусульмане не понимают юмора и сатиры.
Как коснулось христианства, то это оскорбление верующих, сатанизм и садомия. Двойные стандарты во всей красе.
А пошутили бы над евреями то весь мир сейчас кричал бы об антисемитизме
+4
-1
+3
Ответ Иван Стрелков
Тайная Вечеря Леонардо, которую спародировали на открытии ОИ и те образы, которые он создал, - ценность, принадлежащая не только верующим, это вообще великое произведение искусства, и на этот капустник в Париже противно смотреть не только религиозным людям. Я вот атеист, и на мой взгляд, сцена была просто отвратительная.
Ну, сцена действительно отвратительная. И? Это одна из сотен сцен открытия и вовсе не самая значимая. Сцену из Тайной вечери кто только не пародировал, например в известном новогоднем мультфильме "Падал прошлогодний снег": https://news.store.rambler.ru/img/b702b573b63a538215b7e9245f91db56?img-1-resize=width%3A1280%2Cheight%3A720%2Cfit%3Acover&img-format=auto
+4
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+3
Надо же, стали вдруг прозревать в какие ценности они вляпались
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-5
+3
Ответ Anderdogonly
А как показ ЛГБТ-фриков и политика взаимосвязаны? Я что-то не видел у них плакатов "каждому по ж*пе" или "Голосуй или вагина".
Так это вы без плаката ничего понять не можете. Образованным людям плакаты в помощь не нужны.
+3
0
+3
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Исключено, христианство религия миротворческая и всепрощающая, ислам религия воинственная.
Крестовые походы сейчас: ну да, пошли мы на фиг.
+3
0
+3
Ответ Alarich
А выйти им слабо? Ну, раз так Евросоюз надоел Просто Орбан сидит на двух стульях. Нефть из России, деньги - из ЕС
Всякий нормальный лидер страны делает всё, что бы его страна была в порядке. Не обязательно кого то любить или дружить. Европа под давлением США сама себя хоронит, отказываясь от дешёвой энергии и огромного рынка России. Одному сложно против машины переть . Потому и создали ЕС, что бы легче было давить и подавлять. Англичане не дураки. Слиняли из этого обкома партии.А Германия, вообще, дура. Одна была бы в полном порядке. А так донор всех этих ненужных Молдавий,да прибалтов.
+3
-1
+2
Ответ Роман Миловидов
Вариант избавления от предрассудков человек 21 века не рассматривает?
То есть, неприятие трансов, педо&илов и прочей нечисти - это предрассудки, оказывается?…
+9
-7
+2
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Попробовали бы организаторы устроить что-то оскорбляющее религиозные чувства мусульман, на следующий же день Париж был бы разрушен до основания. А с христианами можно, проглотят. Так вероятно рассуждали эти засранцы.
Мы, мусульмане, тоже обеспокоены этим. Это оскорбление апостолов, оскорбление и нас, мусульман. И выставление антихриста тоже беспокоит. Мир уже не тот. Это во Франции во власти сатанисты. Всё это их религия.
+4
-2
+2
Тайная Вечеря Леонардо, которую спародировали на открытии ОИ и те образы, которые он создал, - ценность, принадлежащая не только верующим, это вообще великое произведение искусства, и на этот капустник в Париже противно смотреть не только религиозным людям. Я вот атеист, и на мой взгляд, сцена была просто отвратительная.
+5
-3
+2
Ответ Чебурашка от Гены
Венгрии выкручивают руки, замораживания денежки из Брюсселя. Про Словакию не в курсе. Но уверен, там тоже давление.
А выйти им слабо? Ну, раз так Евросоюз надоел
Просто Орбан сидит на двух стульях. Нефть из России, деньги - из ЕС
+5
-3
+2
Словак опасается увидеть каким способом может быть потушен олимпийский огонь.
+1
0
+1
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