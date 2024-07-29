Вице-премьер Словакии: «Эта Олимпиада для нормального мира всегда будет отвратительным символом извращенного упадка, злоупотребившего красотой спорта»

Вице-премьер Словакии Томаш Тараба отказался ехать на закрытие Олимпийских игр.

26 июля прошла церемония открытия Олимпиады-2024, после которой организаторы столкнулись с критикой и обвинениями в оскорблении чувств верующих.

«Я должен был представлять Словакию на церемонии закрытия, однако эта Олимпиада для нормального мира всегда будет отвратительным символом извращенного упадка, злоупотребившего красотой спорта и сделавшего из этого прогрессивный политический театр.

Поэтому я принял решение не участвовать в церемонии закрытия», – написал Тараба на своей странице в соцсети.

«Неприемлемо, неуважительно, позорно!» Что так возмутило всех на открытии Олимпиады