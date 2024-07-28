Вячеслав Володин: «Организаторы Олимпиады во главе с Макроном, унизив весь христианский мир, дискредитировали в первую очередь себя»

Теги Государственная дума открытие Олимпиада-2024 Политика Эммануэль Макрон Вячеслав Володин религия Легкая атлетика

Вячеслав Володин заявил, что организаторы Олимпиады унизили христианский мир.

«Позор Франции. Под таким названием войдет в историю церемония открытия Олимпийских игр-2024 в Париже. Кадры, разлетевшиеся по сети, демонстрируют полнейшую деградацию европейского общества.

Они надругались над Библией и оскорбили наши чувства, чувства христиан всего мира. Сделали ключевыми участниками события представителей сексуальных меньшинств и моральных уродов, умудрились перепутать страны-участницы, заставили спортсменов против их желания участвовать во всем этом под проливным дождем, водрузили на флагшток перевернутый олимпийский флаг.

После тысяч гневных и осуждающих комментариев запись церемонии открытия удалена из официального аккаунта МОК. Но, как говорится, интернет помнит все, да и стереть такое из памяти людей уже невозможно.

Россия приняла правильное решение не проводить телевизионную трансляцию этого мракобесия. Наши взгляды на культуру, воспитание, духовные ценности отличаются от навязываемых политиками европейских государств. Все то, что мы в своей стране не приемлем, в Париже выставили напоказ как символы времени и эпохи.

Напомню, мы запретили пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, педофилию, смену пола. В настоящее время приступили к рассмотрению законопроекта, который защитит наших детей от усыновления или опекунства гражданами зарубежных стран, где разрешена смена пола.

Организаторы Олимпиады во главе с Макроном, унизив весь христианский мир, дискредитировали в первую очередь себя, растоптав память своих предков, которые многое сделали, чтобы Франция состоялась», – написал председатель Госдумы.

«Неприемлемо, неуважительно, позорно!» Что так возмутило всех на открытии Олимпиады

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70 комментариев
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Рассуждение наиболее известного представителя сексуального меньшинства из высшего эшелона власти Вячеслава Володина, с понятным негодованием в связи со своим отсутствием среди ключевых участников события в Париже!!!
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сегодня мы все созерцаем, как им всем плевать на олимпиаду, на клятый запад! никак не могут перестать ее комментировать, бедолаги. заняться что-ли нечем, все хорошо у нас?😂😂😂
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Это вы серьёзно, мирный товарищ?
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Володин - атеист и, как известно, гей. Что его могло оскорбить на церемонии открытия олимпиады? У него, скорее, были слезы радости и умиления)
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И Володин тоже смотрел? А это не предательство? Третий человек страны смотрит открытие ОИ из вражеского государства. ОИ, на которые коварные гейропейцы не пустили россиян. По моему его проверить надо на экстремизм
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Ответ Доктор Кто
Что они все привязались к этому христианскому миру? Какая им разница? Не Володину в аду гореть же 😂😂!
Спорный вопрос !
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Ответ Мистер Блин
сегодня мы все созерцаем, как им всем плевать на олимпиаду, на клятый запад! никак не могут перестать ее комментировать, бедолаги. заняться что-ли нечем, все хорошо у нас?😂😂😂
Прямо как начали игнорировать - так и не могут остановиться...
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Что они все привязались к этому христианскому миру? Какая им разница? Не Володину в аду гореть же 😂😂!
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Таблетку вынесите этому лизаболу
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Член КПСС переживает за христианский мир…
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забавно, что всё, что я слышал об Олимпиаде на данный момент, я слышал от тех, кто призывал её бойкотировать, не смотреть и не обсуждать)
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Прекрасная Олимпиада, с удовольствием смотрю
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Ответ Stanislav Tokarev
И Володин тоже смотрел? А это не предательство? Третий человек страны смотрит открытие ОИ из вражеского государства. ОИ, на которые коварные гейропейцы не пустили россиян. По моему его проверить надо на экстремизм
Ну Володин-то как раз неудивительно, что смотрел, если Вы понимаете о чем я...
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Легко болтать и обвинять всяких мракобесов и тех , кто осквернил христианский мир. Только вот сам Володин поступил совсем не по христиански, увеличил пенсионный возраст нам, ограбив всех нас за пять лет минимум на миллион с лишним .
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Спросите у этого христианина, в какую дату празднуется событие этой картины у православных. И он сразу потеряется как и большинство оскорблённых православных.
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Ответ Доктор Кто
Что они все привязались к этому христианскому миру? Какая им разница? Не Володину в аду гореть же 😂😂!
Когда Володин будет гореть в аду, ему будут постоянно подкидывать в топку.
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Ответ Джон Иваныч
Это вы серьёзно, мирный товарищ?
Это Вы ещё Киркорова с Басковым и Илариона не слышали !
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Ответ Alex.K71
Рассуждение наиболее известного представителя сексуального меньшинства из высшего эшелона власти Вячеслава Володина, с понятным негодованием в связи со своим отсутствием среди ключевых участников события в Париже!!!
Он Вам минус уже поставил , Вы поаккуратнее !
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Что то не припомню упоминание в библии леонардо да винчи.
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Берримор, что это за жуткий вой на болотах? Это в России обсуждают открытие Олимпиады, сэр.
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Заслуженный артист РФ Шейман в одном из своих клипов приезжает в село,и сразу совокупляется с местной девкой.

Это традиционные ценности?
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Ответ Stanislav Tokarev
И Володин тоже смотрел? А это не предательство? Третий человек страны смотрит открытие ОИ из вражеского государства. ОИ, на которые коварные гейропейцы не пустили россиян. По моему его проверить надо на экстремизм
Плюс тебе
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Известно ли мужественному мужчине мужского пола Вячеславу Володину, что в государстве с названием Российская Федерация имеется Конституция Российской Федерации, в первом пункте 14-й статьи каковой буквами словесными черным по белому недвусмысленно написано, что Российская Федерация - светское государство, а во втором пункте этой же статьи прямым текстом говорится о том, что религиозные объединения отделены от государства? И если он щас рассказывает нам об унижении христианского мира как госчиновник, то не нарушает ли он действующее законодательство? А если он лялякает как частное лицо, то его мнение ничуть не значимее мнения кассирши из "Пятерочки" и не может колыхать ни меня, ни иных пользователей Спорца, ни даже дорогую редакцию, не так ли?
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Ответ Гусейн Магомедрасулов
Спортс уникальный сайт . Когда европейские чиновники плюются от открытия Олимпиады , вся ветка с одобрением этого чиновника . Когда российский чиновник тоже самое говорит , уже совсем другие комментарии ))
Нормальный сайт. Если есть альтернативы иди на другой спортивный сайт, не вижу проблем
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Ответ Любезный Коссутий
Володин - это прилагательное
Володин первый раз появляется в Думе и говорит депутатам:
-Здравствуйте, я - Володин.
А депутаты в ответ:
-Это понятно. А фамилия твоя как?
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Ответ алексей любовь
Прекрасная Олимпиада, с удовольствием смотрю
👍👍👍
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наперегонки комментируют события открытия Олимпиады наши безразличные депутаты, чиновники. равнодушные ко всему на клятом западе!)
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бедолаги, то песков,то дочь Пескова, то Медведев, теперь Володин не могут справиться с эмоциями😂😂😂
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Володин - это прилагательное
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Безразличие российских чиновников к дискредитировавшей себя олимпиаде на загнивающем Западе с каждым часом напоминает "Обыкновенное чудо": "Я три дня гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны"
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