Вячеслав Володин: «Организаторы Олимпиады во главе с Макроном, унизив весь христианский мир, дискредитировали в первую очередь себя»

Вячеслав Володин заявил, что организаторы Олимпиады унизили христианский мир.

«Позор Франции. Под таким названием войдет в историю церемония открытия Олимпийских игр-2024 в Париже. Кадры, разлетевшиеся по сети, демонстрируют полнейшую деградацию европейского общества.

Они надругались над Библией и оскорбили наши чувства, чувства христиан всего мира. Сделали ключевыми участниками события представителей сексуальных меньшинств и моральных уродов, умудрились перепутать страны-участницы, заставили спортсменов против их желания участвовать во всем этом под проливным дождем, водрузили на флагшток перевернутый олимпийский флаг.

После тысяч гневных и осуждающих комментариев запись церемонии открытия удалена из официального аккаунта МОК. Но, как говорится, интернет помнит все, да и стереть такое из памяти людей уже невозможно.

Россия приняла правильное решение не проводить телевизионную трансляцию этого мракобесия. Наши взгляды на культуру, воспитание, духовные ценности отличаются от навязываемых политиками европейских государств. Все то, что мы в своей стране не приемлем, в Париже выставили напоказ как символы времени и эпохи.

Напомню, мы запретили пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, педофилию, смену пола. В настоящее время приступили к рассмотрению законопроекта, который защитит наших детей от усыновления или опекунства гражданами зарубежных стран, где разрешена смена пола.

Организаторы Олимпиады во главе с Макроном, унизив весь христианский мир, дискредитировали в первую очередь себя, растоптав память своих предков, которые многое сделали, чтобы Франция состоялась», – написал председатель Госдумы.

«Неприемлемо, неуважительно, позорно!» Что так возмутило всех на открытии Олимпиады