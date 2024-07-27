Депутат Свищев: «Все жители Парижа против Олимпиады, гости жалуются – пока это провал. На улицах усилилась преступность, люди сталкивались с бомжами и полчищами крыс»

Теги происшествия МОК Дмитрий Свищев Олимпиада-2024 ТАСС Водные виды

Депутат Дмитрий Свищев назвал провалом старт Олимпиады-2024 в Париже.

26 июля проходила церемония открытия соревнований.

«Церемония открытия не была мне интересна. Все жители Парижа против Олимпиады, гости постоянно жалуются – пока это провал. На улицах усилилась преступность, одновременно с проведением церемонии открытия во всех частях Парижа люди сталкивались с бомжами и полчищами крыс. Если не можете организовать на высоком уровне, зачем беритесь за это?

Отвратительные кадры с улиц Парижа во время церемонии открытия – это состояние, в котором находится Международный олимпийский комитет (МОК) и олимпийское движение. И все это символизирует перевернутый олимпийский флаг, символизм которого всем понятен», – сказал член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Свищев.

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130 комментариев
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Тебе какое дело до жителей Парижа??
+183
-9
+174
Это уже очень смешно))
Мне кажется, все эти персонажи уже десять раз переплюнули времена совка со своей желчью и завистью. Тогда хоть было в каких-то рамках, держали хоть какой-то уровень пропаганды и не скатывались в такое обсуждение, сейчас просто сплошной словесный понос от официальных лиц и госслужащих. Дичь
+140
-4
+136
Ответ Sanan1908
Видимо жители Парижа лично писали ему)))
На голову?)
+106
0
+106
Видимо жители Парижа лично писали ему)))
+101
-3
+98
Ответ Hardy
Тебе какое дело до жителей Парижа??
"Ярко светит солнце над Парижем, но не радует оно простых парижан" (с) Международная панорама, СССР, 1975 год
+87
-1
+86
Вроде Франция нам не сосед, а за их коровой посматриваем)
+70
-3
+67
Все жители России против госдумы и таких как ты
+55
-2
+53
Ему еще надо было добавить, что он лично навалил кучу во всех подъездах Парижу))
+36
-1
+35
Депутат весь в работе, успел всех жителей Парижа опросить... Браво, не зря человек свой хлеб ест
+30
0
+30
до Парижа есть дело, до Украины есть, а до Орска , где затопило людей нет, до Белгородской области нет, до того, что творится в собственном подъезде и дворе нет....Уникально, конечно.
+30
-1
+29
На какаю же ******** часть населения работает эта убогая пропаганда.

И она работает.
+30
-1
+29
С обочины праздника спорта опять лают
+26
0
+26
Чего ещё ожидать от депутата. А Песков, выходит, вообще ужасный отец, свою "бедную" Лизу в такую дыру отправил, вместо цветущей Москвы)
+19
0
+19
Даже во времена Брежнева пропаганда бала умнее.
+16
0
+16
Не знал, что в Париж приехало так много российский депутатов, что они образовали полчища.
+16
0
+16
Но не веселы лица простых парижан ... (с) 2024, Свищев
+17
-3
+14
Ответ Мукунку хороший
На голову?)
Сначала не понял, а потом понял ахха
+16
-2
+14
Почему русский депутат комментирует проблемы Франции?
+17
-3
+14
Ответ карабашка
Вот ты сказочник)
поправьте пожалуйста. сказочный)
+9
0
+9
Быстро же Свищ по Парижу пробежался и успел опросить всех его жителей. У нас примерно так выборы проводятся в стране.
+8
0
+8
Почему депутат Госдумы РФ настолько озабочен проблемами жителей Парижа??
+8
0
+8
У нас в депутаты только ушлпеки попадают что ли, не могу понять. Вот как этот кадр.
+9
-1
+8
Ответ Мы любим трансов, а наши отцы из Африки
Комментарий скрыт
Ты прямо из Парижа, с места события вещаешь?
+9
-1
+8
Поэтому все жены дети чиновников прямо сейчас сидят в италии, испании, португалии и франции, именно потому, что там полчища африканцев
+7
0
+7
У всех одна методичка про полчища крыс. Видимо, кто-то ляпнул и все эти депутатские «крысы» подхватили.
+6
0
+6
Вот ты сказочник)
+8
-2
+6
Перепутал Тверь с Парижем
+5
0
+5
Первое, какое дело депутату Госдумы РФ Дмитрию Свищеву до спортивного (!) события, проходящего в другой стране (!!), на которое РФ даже не пригласили (!!!)? Второе, какого фига спортивный ресурс публикует мнение не спортсмена, не спортивного комментатора, а какого-то функционера? Ей богу, надоели уже. Эти новости никто не читает - сразу идут в комменты изгаляться над тупостью/наглостью власти
+5
0
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Свищев в отпуск в Париж видать уехал, очень надеюсь, что его лечащий врач предписал ему как можно быстрее увидеть Париж )
+6
-1
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"На улицах усилилась преступность, одновременно с проведением церемонии открытия во всех частях Парижа люди сталкивались с бомжами и полчищами крыс." --- Свищев репортаж ведёт с места событий? Он там под видом бомжа или крысы?
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