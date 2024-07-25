Депутат Свищев: «Французы с внутренними проблемами не могут справиться, а берутся за Олимпийские игры. Пока не поздно, они могут обратиться к россиянам»

Депутат Свищев предложил Франции обратиться к РФ насчет организации Олимпиады.

24 июля стартовал олимпийский футбольный турнир. Во время матча Аргентины и Марокко (1:2) на стадионе «Жоффруа-Гишар» в Сент-Этьене начались беспорядки – арбитр увел команды с поля, а зрителей попросили покинуть стадион. Пауза в игре продолжалась около двух часов.

«Мы много раз заявляли, что Франция, к сожалению, не готова к проведению Олимпийских игр. Каждый день все новые сюрпризы. Удивительно все это, потому что Франция – одна из известнейших спортивных стран, где знают и любят футбол.

Но мы помним события 2016 года, где участвовали наши болельщики. Французская служба безопасности не может справиться с активными болельщиками. Если они не могут обеспечить безопасность, то зачем берутся за это? А если берутся, то нужно обращаться к странам, которые профессионально это делают. Например, Россия.

Безопасность на спортивных объектах в России сейчас на высочайшем уровне. Отдельные случаи, конечно, бывают. Пока не поздно, французы могут обратиться к россиянам. Мы хотя бы советом поможем. Я думаю, мы каждый день будем комментировать подобные события. Французы со своими внутренними проблемами не могут справиться, а берутся за Олимпийские игры», – сказал депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев.

Какая дичь! На Аргентину напали фанаты, матч Олимпиады прерывали на два часа после гола на 90+16 – но ВАР его отменил!