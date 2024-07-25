Депутат Свищев: «Французы с внутренними проблемами не могут справиться, а берутся за Олимпийские игры. Пока не поздно, они могут обратиться к россиянам»

Теги Дмитрий Свищев Олимпиада-2024 Спорт-Экспресс Водные виды

Депутат Свищев предложил Франции обратиться к РФ насчет организации Олимпиады.

24 июля стартовал олимпийский футбольный турнир. Во время матча Аргентины и Марокко (1:2) на стадионе «Жоффруа-Гишар» в Сент-Этьене начались беспорядки – арбитр увел команды с поля, а зрителей попросили покинуть стадион. Пауза в игре продолжалась около двух часов.

«Мы много раз заявляли, что Франция, к сожалению, не готова к проведению Олимпийских игр. Каждый день все новые сюрпризы. Удивительно все это, потому что Франция – одна из известнейших спортивных стран, где знают и любят футбол.

Но мы помним события 2016 года, где участвовали наши болельщики. Французская служба безопасности не может справиться с активными болельщиками. Если они не могут обеспечить безопасность, то зачем берутся за это? А если берутся, то нужно обращаться к странам, которые профессионально это делают. Например, Россия.

Безопасность на спортивных объектах в России сейчас на высочайшем уровне. Отдельные случаи, конечно, бывают. Пока не поздно, французы могут обратиться к россиянам. Мы хотя бы советом поможем. Я думаю, мы каждый день будем комментировать подобные события. Французы со своими внутренними проблемами не могут справиться, а берутся за Олимпийские игры», – сказал депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев.

Какая дичь! На Аргентину напали фанаты, матч Олимпиады прерывали на два часа после гола на 90+16 – но ВАР его отменил!

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49 комментариев
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Чувак, ты серьёзно? У вас недавно в Крокусе терракт был, полный провал в плане безопасности. Сказочный!
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Как же нашим депутатам хочется в Европу которую на словах они ненавидят :)
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Как же нашим депутатам хочется в Европу которую на словах они ненавидят :)
У них горит из-за того, что поотжимали их особняки там, в которые они десятки миллионов долларов влили, которые нагрели на горбах своих соплеменников
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Французы со своими внутренними проблемами не могут справиться, а берутся за Олимпийские игры
---------------
🙄
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Опять свистульку достал..Что ты знаешь и опроблемах россиян и как решаешь проблемы своих избирателей,товарищ Свищев?Расскажи)
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Ответ Федя Букин
Французы со своими внутренними проблемами не могут справиться, а берутся за Олимпийские игры --------------- 🙄
А как Свищёв справился с Играми дружбы - может расскажет по подробнее ❓🤔
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В РФ же со всеми внутренними проблемами разобрались, а может их и не существовало никогда по мнению таких, как Свищ.
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Болезный ты наш... Олимпиада уже идет, если ты не знаешь... С чем обращаться? К кому, зачем... Депутат, короче, на всю голову депутат.
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"Например ко мне", добавил Свищев
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никто к тебе не обратится - хорош навязываться.
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Кого Свищев называет активными болельщиками? Футбольных хулиганов, которые готовы поубивать друг друга, фанатов, которые ломают кресла, устраивают беспорядки на трибунах и в городе. По мнению Свищева это не преступники, а просто активные болельщики. Как же плохо у него с головой.
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Я, смотрю, вы со своими внутренними проблемами "справились", что лезет во внутренние французские. Или в обязанности депутатов решение своих проблем не входит?
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Ответ Денис Шилов
Комментарий скрыт
Только в России, они в последнее время происходят постоянно, Крокус, Дагестан, захват охранников террористами в Ростовской области.
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ну давай расскажи как справляются на Северном Кавказе, где регулярные драки на футболе и других видах спорта.
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Ответ Ozz99
Ну как же, матч на 2 часа прервали, гол Аргентине отменили, еды не хватает, шведки матрасы новые купили. ))) Вам мало?
Матрас спортсмен без проблем может купить и заменить, а вот повернуть унитаз который смонтирован не в ту сторону (привет Сочи) – сомневаюсь.
На каждой Олимпиаде были, есть, и будут ляпы. Как ни крути.
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А депутат свищев не хочет рассказать про персонажей из восточноазиатских государств, которые живут в Москве как у себя дома и позволяют себе «небольшие» прихоти?
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Пора нашим министрам и депутатам открывать курсы обучения коллег в Европе "Как разобраться с внутренними проблемами страны"
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Пусть французы обращаются прямо к Свищеву!
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Россияне-то, как известно, уже решили все свои внутренние проблемы, правда же
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И покаяться, полагаю?
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Ответ Leser
Болезный ты наш... Олимпиада уже идет, если ты не знаешь... С чем обращаться? К кому, зачем... Депутат, короче, на всю голову депутат.
Ну как же, матч на 2 часа прервали, гол Аргентине отменили, еды не хватает, шведки матрасы новые купили. ))) Вам мало?
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Тяжёлый случай🤦🏼‍♂️
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Опять Свищев с утра не те таблетки принял.
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Ответ Андрей Масловский
У нас нет проблем. Забыли?
В телевизионной картинке да, никаких)) Только большие успехи)
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"Уж ты бы лучше помолчала бы, накрылась премия в квартал ..."
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свищев: обслужу любую власть. недорого.
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клован
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Да не переживай ты так.Французы отлично со всем разберутся.
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То есть в случае обращения недружественной страны, мы как бы будем помогать этой самой недружественной стране? Любопытно.
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В словах "мы каждый день будем это комментировать" - скрытая угроза аудитории Спортса
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