Губерниев об Олимпиаде: «Оголтело-квасные усиленно присылают фрагменты открытия. Сами смотрят, кайфуют, пишут, огрызаются, проклинают – это же классно»

Дмитрий Губерниев оценил «движуху» с обсуждением открытия Олимпиады в Париже.

«Друзья, обращаюсь к умным и добрым, а не ко всяким мудакам! Я вот не выложил ни одного фрагмента открытия, но в комментах их усиленно присылают оголтело-квасные... Сами смотрят, кайфуют, пишут, огрызаются, проклинают!

Блин, это же классно! Движуха ядреная! Говноеды – фас, нормальным людям – поклон, уважение и моя большая симпатия! Обнимаю вас, дорогие мои!» – написал Губерниев.

«Неприемлемо, неуважительно, позорно!» Что так возмутило всех на открытии Олимпиады