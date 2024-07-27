Губерниев об Олимпиаде: «Оголтело-квасные усиленно присылают фрагменты открытия. Сами смотрят, кайфуют, пишут, огрызаются, проклинают – это же классно»
Дмитрий Губерниев оценил «движуху» с обсуждением открытия Олимпиады в Париже.
«Друзья, обращаюсь к умным и добрым, а не ко всяким мудакам! Я вот не выложил ни одного фрагмента открытия, но в комментах их усиленно присылают оголтело-квасные... Сами смотрят, кайфуют, пишут, огрызаются, проклинают!
Блин, это же классно! Движуха ядреная! Говноеды – фас, нормальным людям – поклон, уважение и моя большая симпатия! Обнимаю вас, дорогие мои!» – написал Губерниев.
«Неприемлемо, неуважительно, позорно!» Что так возмутило всех на открытии Олимпиады
Всем хейтерам и всем поддерживающим Губерниева, хочется сказать одну вещь - Губерниев - это исключительно самовлюбленный нарцисс - все его выступления (за или против) - не несут по существу никакого открытого смысла. Это исключительно шанс (которым он с большим опытом использует) что бы его фамилия была на устах. За ты ОИ или против. За ты его коментов биатлона или против - главное что бы о нем говорили.
Это обыкновенное самолюбование и купание в лучах славы.
Что у него на самом деле на уме, у этого нарцисса с масляными от майонеза губками - понять нам не дано. Но о нем говорят - и он как энергетический вампир - питается этим.
Так что, те кто говорят про его адекватность (или не адекватность) - должны быть разочарованы. Нарциссам нас***ть на всех
просто остальные под плинтус забились и в подвал дыру прогрызают
как говорится, "чтобы выиграть Специальную Олимпиаду - достаточно просто не быть долбанутым" (заменю одно слово)
Остальные Кому не нравится хоть усритесь
Жаль, попрощались бы навсегда с мним.
Любые СМИ это помойка, работающая на свою аудиторию и доносящая нужное мнение. Что тут непонятного?