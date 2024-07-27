Губерниев об Олимпиаде: «Оголтело-квасные усиленно присылают фрагменты открытия. Сами смотрят, кайфуют, пишут, огрызаются, проклинают – это же классно»

Теги Дмитрий Губерниев открытие Олимпиада-2024 контент Легкая атлетика

Дмитрий Губерниев оценил «движуху» с обсуждением открытия Олимпиады в Париже.

«Друзья, обращаюсь к умным и добрым, а не ко всяким мудакам! Я вот не выложил ни одного фрагмента открытия, но в комментах их усиленно присылают оголтело-квасные... Сами смотрят, кайфуют, пишут, огрызаются, проклинают!

Блин, это же классно! Движуха ядреная! Говноеды – фас, нормальным людям – поклон, уважение и моя большая симпатия! Обнимаю вас, дорогие мои!» – написал Губерниев.

«Неприемлемо, неуважительно, позорно!» Что так возмутило всех на открытии Олимпиады

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67 комментариев
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"Мудаки, говноеды" это видимо те кто не согласен с его мнением. А вообще высоко задрал планку отечественной спортивной журналистики.
+39
-14
+25
Ответ I. S.
Я поражён, что здесь встречаются (и немало) те, кому это ничтожество нравится.
Открытие Олимпиады или Губерниев?! Прошу прояснить позицию 😁
+28
-4
+24
У рыбки губби хорошая крыша, видимо, что решила так борзануть. А может, просто припекает, что не поехала на халяву жрать и бухать в Париж
+13
-2
+11
Я поражён, что здесь встречаются (и немало) те, кому это ничтожество нравится.
+30
-20
+10
У Губера талант в известном выборе стульев сидеть сразу на двух ;))
+9
0
+9
Я тебе одну умную весчь скажу, только ты не обижайся (с)
Всем хейтерам и всем поддерживающим Губерниева, хочется сказать одну вещь - Губерниев - это исключительно самовлюбленный нарцисс - все его выступления (за или против) - не несут по существу никакого открытого смысла. Это исключительно шанс (которым он с большим опытом использует) что бы его фамилия была на устах. За ты ОИ или против. За ты его коментов биатлона или против - главное что бы о нем говорили.
Это обыкновенное самолюбование и купание в лучах славы.
Что у него на самом деле на уме, у этого нарцисса с масляными от майонеза губками - понять нам не дано. Но о нем говорят - и он как энергетический вампир - питается этим.
Так что, те кто говорят про его адекватность (или не адекватность) - должны быть разочарованы. Нарциссам нас***ть на всех
+11
-3
+8
Спортс должны Губеру проставиться, он им столько комментов нагоняет своими набросами.
+8
-1
+7
Ответ Potapson
"Мудаки, говноеды" это видимо те кто не согласен с его мнением. А вообще высоко задрал планку отечественной спортивной журналистики.
он-то остается на своем уровне как раз

просто остальные под плинтус забились и в подвал дыру прогрызают

как говорится, "чтобы выиграть Специальную Олимпиаду - достаточно просто не быть долбанутым" (заменю одно слово)
+11
-4
+7
Лично я смотрю теннис баскетбол волейбол легкая атлетика водные виды отакое, кто за спорт тот понимает
Остальные Кому не нравится хоть усритесь
+9
-3
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Омерзительный тип страдающий от переизбытка собственной значимости усугубленной манией величия.
+9
-4
+5
Как же надоел этот пустобрёх...🙈
+5
-2
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Рискнул бы сказать это в эфире?
Жаль, попрощались бы навсегда с мним.
+5
-2
+3
Ответ Potapson
"Мудаки, говноеды" это видимо те кто не согласен с его мнением. А вообще высоко задрал планку отечественной спортивной журналистики.
Без отношения к Губе, как коментатору - просто констатация- если провластный (то же кстати говно-) канал не уберет из своих эфиров этого типуса - то это будет что- то странное
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Ответ Stanislav Tokarev
Хорошо набрасывает)) у наших квасных горит
Интересно, глава Ла Лиги тоже квасной?
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0
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Ответ Венера Виллендорфская
Рискнул бы сказать это в эфире? Жаль, попрощались бы навсегда с мним.
Ещё не вечер. Надеюсь он ответит за свои слова.
+6
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+3
Губер продолжает падать ниже Дна...И наскребает себе...
+10
-7
+3
Майонез мчит на говенно-пенной волне, хайпуя на скандале, как всегда.
+4
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Клоун
+5
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Такие как губер только ещё больше позорят страну. Чего же ждать, если таких людей показывают по тв или публикуют в СМИ?
+3
-1
+2
Ответ Potapson
"Мудаки, говноеды" это видимо те кто не согласен с его мнением. А вообще высоко задрал планку отечественной спортивной журналистики.
Тот случай, когда на дурака не обижаешься.!
+8
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У Губошлёпа уже ничего не осталось : ни человеческого . ни грожданского . ни разумного ... Как быстро люди скатываются и пробивают дно !?
+2
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Какой же он убогий.
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-1
+2
Губан усиленно нарывается на то, чтобы ему губищи в три раза больше сделали. Количество желающих растёт как на дрожжах, среди них немало людей обладающих необходимыми навыками. Губер - не сдавайся, ты идёшь к успеху!
+3
-1
+2
я понять не могу претензию тех кто говорит "а зачем вы смотрите?", смотришь - плохо, не смотришь - тоже плохо, а что делать тогда извините? я вот например человек любопытный и всегда подобные крупные спортивные мероприятия смотрю - тем более их открытие и мне не всё понравилось в открытие, дак почему я должен молчать и не смотреть? что за тупая логика
+4
-2
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Губер же сам оголтело-квасный вроде
+2
0
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Какая мерзкая рожа.
+4
-2
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Технично поджигает)
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Ответ MaaRek
Иностранная пресса это такая же помойка, как и любая другая, зачем её читать?
А кого надо читать? скабееву?
+7
-6
+1
Ответ Stanislav Tokarev
А кого надо читать? скабееву?
Да, можешь её читать если нравится.

Любые СМИ это помойка, работающая на свою аудиторию и доносящая нужное мнение. Что тут непонятного?
+2
-1
+1
Ответ БЕ
У рыбки губби хорошая крыша, видимо, что решила так борзануть. А может, просто припекает, что не поехала на халяву жрать и бухать в Париж
Может его кто-то типа митрополита Илариона по*бывает, может даже САМ. Тут не угадаешь, это ж Россия
+4
-3
+1
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