Ирина Винер: «Перевернутый олимпийский флаг – это знак, что в спортивном мире из-за западных политиков все перевернулось с ног на голову»

Теги Ирина Винер открытие Олимпиада-2024 Политика Гимнастика

Ирина Винер назвала символичным перевернутый олимпийский флаг на открытии Игр.

Церемония проходила 26 июля. В ходе нее олимпийское знамя неправильно зафиксировали на флагштоке, из-за чего оно поднялось двумя кольцами вверх, а не как в классическом варианте тремя.

«Перевернутый олимпийский флаг на церемонии открытия Игр в Париже – это знак, что в спортивном мире из-за западных политиков, включая французских, все перевернулось с ног на голову», – сказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Винер.

Флаг МОК в Париже подняли вверх ногами. А какие фэйлы еще бывали на открытиях?

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14 комментариев
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Интересно, а знаком чего было то колечко в Сочи 2014
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Западные политики на далëком Западе, а вот те политики которые рядышком успешно перевернули огромную Россию вверх ногами.
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Мозги у тебя перевернулись
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Хотелось бы спросить у бабы Иры, что означал перевернутый вверх ногами российский флаг, который выдавали за сербский, чтобы пронести его на футбольный Евро. Судя по тому, как этим восхищались любители бабы Иры, на российский флаг ейная примета не распространяется. Это так?
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А нераскрывшееся колечка на Олимпиаде в Сочи значило, что для нас это последняя полноценная Олимпиада без скандалов с допуском наших спортсменов?

Раз ищем символизмы, так до конца
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Прогуливаясь в своем районе и проходя вдоль домов, у подъездов, вот не поверите, от скамеечных бабок практически точь-в-точь то же самое доносилось..
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А замерзающие люди зимой в Подольске и Липецке это сигнал чего??? Хотя постойте гарант же обещал что Европа зимой замёрзнет, ну чем Подольск не Европа....
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нет, это знак что кто-то рукожопый))))))
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А нераскрытое кольцо в Сочи - знак, что на одном континенте в мире закончился мир и покой, и началась война с сотнями тысяч жертв близких народов?
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Образованные люди оперируют фактами и аргументами, а дремучие - знаками и суевериями.
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На закрытии обыграют этот момент, как это обычно бывает, и все будут вспоминать с улыбкой, а не зубоскальством.
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Рассуждения на уровне африканских шаманов, которые булавкой в куклы тыкают и знаки ищут на разводах колеблющейся воды, ну или где он и там их ищут
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Ну теперь вы на одной волне
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Всем чиновникам и деятелям от спорта в России настолько неинтересна Олимпиада в Париже,что готовы обсуждать каждую её деталь.
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