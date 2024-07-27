Ирина Винер: «Перевернутый олимпийский флаг – это знак, что в спортивном мире из-за западных политиков все перевернулось с ног на голову»
Ирина Винер назвала символичным перевернутый олимпийский флаг на открытии Игр.
Церемония проходила 26 июля. В ходе нее олимпийское знамя неправильно зафиксировали на флагштоке, из-за чего оно поднялось двумя кольцами вверх, а не как в классическом варианте тремя.
«Перевернутый олимпийский флаг на церемонии открытия Игр в Париже – это знак, что в спортивном мире из-за западных политиков, включая французских, все перевернулось с ног на голову», – сказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Винер.
Флаг МОК в Париже подняли вверх ногами. А какие фэйлы еще бывали на открытиях?
Раз ищем символизмы, так до конца