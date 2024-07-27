Глава оргкомитета ОИ-2024 о том, что тучи не разгоняли самолетами во время открытия: «Даже не было такой мысли. Мы не используем подобные технологии»
В оргкомитете ОИ-2024 объяснили, почему во время открытия не разгонялись тучи.
Церемония проходила накануне, 26 июля, при дождливой погоде.
«Почему мы не разгоняли тучи с помощью самолетов? Даже не было такой мысли. Мы не используем подобные технологии», – сказал глава оргкомитета Олимпийских игр-2024 Тони Эстанге
Почему в Париже не разогнали тучи перед открытием? Вот ответ
Потому что нам насрать на гостей и участников Олимпиады.
Главное - заработать как можно больше денег для МОК и себя любимого.
Если наглотаться воды, то можно задохнуться и умереть. Вода является токсичной и может представлять опасность для людей.