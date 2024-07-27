Глава оргкомитета ОИ-2024 о том, что тучи не разгоняли самолетами во время открытия: «Даже не было такой мысли. Мы не используем подобные технологии»

Теги открытие Олимпиада-2024 Тони Эстанге Водные виды

В оргкомитете ОИ-2024 объяснили, почему во время открытия не разгонялись тучи.

Церемония проходила накануне, 26 июля, при дождливой погоде. 

«Почему мы не разгоняли тучи с помощью самолетов? Даже не было такой мысли. Мы не используем подобные технологии», – сказал глава оргкомитета Олимпийских игр-2024 Тони Эстанге

Почему в Париже не разогнали тучи перед открытием? Вот ответ

28 комментариев
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мысли были направлены на другое: как постебаться над попами и продвинуть лгбт повестку
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Ну и правильно. Такие технологии используются в развитых государствах, для африканских стран это слишком дорогое удовольствие.
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Ответ Kerghoodoo
Тогда следующий вопрос - почему не было такой мысли, не?
Потому что это адски дорого и плохо для экологии
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Ответ Burel
во отсталые. В Москве в 90х годах уже разгоняли
В основе используемых реагентов лежат йодистое серебро, сухой лед и цементная пыль. Йодистое серебро является токсичным и может представлять опасность для людей. Вдыхание его паров способно привести к отравлению, при этом человек может чувствовать слабость и сильную головную боль.
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Ответ Юлия Гладкова
Так как они думают о здоровье людей и об экологии. А красивая картинка второстепенно.
Ведь можно сначала изучить вопрос и технологию, а потом писать.
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Во Франции используют технологии позора и кринжа как на открытии
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Ответ Vlad Sharapov
Потому что это адски дорого и плохо для экологии
Надеюсь, это стёб и ирония
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Мы заметили, когда вы не могли потушить Нотердам.
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Почему не разогнали тучи ?
Потому что нам насрать на гостей и участников Олимпиады.
Главное - заработать как можно больше денег для МОК и себя любимого.
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Тогда следующий вопрос - почему не было такой мысли, не?
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«Подобные технологии доступны лишь волшебникам!» - добавил глава оргкомитета ОИ в Париже.
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Слет экологов объявляется открытым! ))
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Ответ Трент Резнор
И правда загнивающий Запад…
во отсталые. В Москве в 90х годах уже разгоняли
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Ответ sava k
В основе используемых реагентов лежат йодистое серебро, сухой лед и цементная пыль. Йодистое серебро является токсичным и может представлять опасность для людей. Вдыхание его паров способно привести к отравлению, при этом человек может чувствовать слабость и сильную головную боль.
Ахахахах.
Если наглотаться воды, то можно задохнуться и умереть. Вода является токсичной и может представлять опасность для людей.
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Ответ Юлия Гладкова
Так как они думают о здоровье людей и об экологии. А красивая картинка второстепенно.
Воистину, мокнуть под дождем не один час очень полезно для здоровья.
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