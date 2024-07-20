МОК утвердил переход Анны Пракатень в Узбекистан. Она взяла серебро Токио-2020 за сборную России

Теги МОК академическая гребля сборная России жен Олимпиада-2024 Марк Адамс Анна Пракатень Женская сборная Узбекистана Гребля

МОК утвердил переход экс-российской спортменки Анны Пракатень в Узбекистан.

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) одобрил смену спортивного гражданства серебряного призера Игр-2020 в академической гребле Анны Пракатень с российского на узбекистанское.

Об этом сообщил директор МОК по коммуникациям Марк Адамс.

«Утвердили смену гражданства Анны Пракатень с российского на узбекистанское. Исполком МОК удовлетворил запрос о снятии необходимости отбытия трехлетнего карантина, спортсменка может представлять новую страну на Олимпийских играх в Париже», – сказал Адамс.

В мае 2023 года переход Пракатень одобрила Международная федерация гребного спорта (World Rowing).

Пракатень 31 год. До 2016-го спортсменка представляла Беларусь.

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23 комментария
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Ответ Юра Г
это уже на проституцию похоже.
Почему ? У спортсменов одна карьера и век короткий. Все правильно она сделала
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+14
Ответ Dizzod
Узбекистонга хуш келибсиз - Добро пожаловать в Узбекистан.
Одну в сырном пожалуйста
+13
-3
+10
Обожаю узбекские лепешки, самсу с мясом и катламу.
+13
-4
+9
и Россию и Беларусь она прокатень, та еще она прокатень.
+9
-3
+6
Еще 2 года изоляции и останутся только спортивные чиновники. Бюджет осваивать.
+8
-2
+6
Мы им призера олимпийских игр, а они нам пару тысяч «иностранных специалистов» с семьями отправят в знак благодарности, для культурного обмена, так сказать
+6
-3
+3
Ответ Duck Nightingale
Я конечно понимаю, путриотизм и все такое. Но американцы же не переходят в другие сборные. Норвежцы, голландцы. Да много кто, гораздо более бедные страны чем эти. Может проблему не в тех кто переходит надо поискать?
Незнание приводит к заблуждению. Какой американец и кореец пополнили копилку сборной России на Олимпиаде в Сочи?
+3
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+2
Ответ Alex1104
Узбекистан тоже кинет? Я всë понимаю про краткую карьеру, жизнь и т.. д., но это некрасиво совсем. Космополиты безродные, честное слово
С каких пор космополитизм - это что-то некрасивое?
+1
0
+1
Ответ Alex1104
Узбекистан тоже кинет? Я всë понимаю про краткую карьеру, жизнь и т.. д., но это некрасиво совсем. Космополиты безродные, честное слово
Вы написали так, как будто это что-то плохое
+1
0
+1
Ответ KillFish
Мы им призера олимпийских игр, а они нам пару тысяч «иностранных специалистов» с семьями отправят в знак благодарности, для культурного обмена, так сказать
Так если у вас своих специалистов не хватает, в чём проблема?
+3
-2
+1
Главное, что это единичный случай и никакой тенденции к утечки мышц из страны за период санкций не наблюдается...
+2
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Попрыгунья стрекоза...
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Ответ Больное животное
Обожаю узбекские лепешки, самсу с мясом и катламу.
а мигрантов тоже?
+8
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Вообще в чем смысл международного соперничества, если спортивное гражданство можно сменить по щелчку пальцев?
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Ответ Спартаковец навсегда
Незнание приводит к заблуждению. Какой американец и кореец пополнили копилку сборной России на Олимпиаде в Сочи?
Вик Уайлд и Виктор Ан.
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Ответ Спартаковец навсегда
Незнание приводит к заблуждению. Какой американец и кореец пополнили копилку сборной России на Олимпиаде в Сочи?
Но есть нюанс: амер и кореец просто не попали в основу своих сборных, как и десятки кенийских бегунов и китайских пинг-понгистов.
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Ответ rumov.rus
Еще 2 года изоляции и останутся только спортивные чиновники. Бюджет осваивать.
Если еще и спортивные чиновники исчезнут в след за ними, то будет круто. Нынешний спорт изжил себя и не выполняет своей главной функции.
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Узбекистонга хуш келибсиз - Добро пожаловать в Узбекистан.
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