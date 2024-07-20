МОК утвердил переход Анны Пракатень в Узбекистан. Она взяла серебро Токио-2020 за сборную России

МОК утвердил переход экс-российской спортменки Анны Пракатень в Узбекистан.

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) одобрил смену спортивного гражданства серебряного призера Игр-2020 в академической гребле Анны Пракатень с российского на узбекистанское.

Об этом сообщил директор МОК по коммуникациям .

«Утвердили смену гражданства Анны Пракатень с российского на узбекистанское. Исполком МОК удовлетворил запрос о снятии необходимости отбытия трехлетнего карантина, спортсменка может представлять новую страну на Олимпийских играх в Париже», – сказал Адамс.

В мае 2023 года переход Пракатень одобрила Международная федерация гребного спорта (World Rowing).

Пракатень 31 год. До 2016-го спортсменка представляла Беларусь.