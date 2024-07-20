МОК: «Для всех делегаций, участвующих в Олимпийских играх в Париже, приняты меры безопасности. Мы доверяем французским властям»

МОК убежден, что представители всех стран будут в безопасности на Олимпиаде.

«Для всех делегаций, участвующих в Олимпийских играх 2024 года в Париже, приняты меры безопасности. Как и всегда, за меры безопасности отвечают местные власти.

Они проинформировали Международный олимпийский комитет о том, что в течение нескольких лет работали, исходя из того, что потребуются самые строгие меры безопасности.

Также существует очень тесное международное сотрудничество. Исходя из этого, МОК полностью доверяет французским властям и их тесному сотрудничеству со своими международными партнерами», – ответили в организации на вопрос об обеспечении безопасности нейтральных спортсменов из России и Беларуси.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

15 российских спортсменов выступят на Олимпиаде-2024 в Париже. МОК опубликовал окончательный список