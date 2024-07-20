МОК: «Для всех делегаций, участвующих в Олимпийских играх в Париже, приняты меры безопасности. Мы доверяем французским властям»

Теги МОК Олимпийская сборная России Олимпиада-2024 ТАСС Легкая атлетика

МОК убежден, что представители всех стран будут в безопасности на Олимпиаде.

«Для всех делегаций, участвующих в Олимпийских играх 2024 года в Париже, приняты меры безопасности. Как и всегда, за меры безопасности отвечают местные власти.

Они проинформировали Международный олимпийский комитет о том, что в течение нескольких лет работали, исходя из того, что потребуются самые строгие меры безопасности.

Также существует очень тесное международное сотрудничество. Исходя из этого, МОК полностью доверяет французским властям и их тесному сотрудничеству со своими международными партнерами», – ответили в организации на вопрос об обеспечении безопасности нейтральных спортсменов из России и Беларуси.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

15 российских спортсменов выступят на Олимпиаде-2024 в Париже. МОК опубликовал окончательный список

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8 комментариев
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Пригласили комиссара Жибера из Марселя))
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Поглядим. Вокруг ои будет интереснее чем на самих играх. Они только трансгендеров интересуют
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А там разве будут спортсмены из России и Беларуси? Там будут просто русскоговорящие атлеты без страны, без флага и гимна и без прав.
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Топоры,лук,стрелы и булавы запретили в фан-зонах?
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Меры безопасности приняты наивысшие - изготовлены картонные пистолеты и картонные полицейские ( после картонных кроватей в отелях для спортсменов )
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Меры безопасности - это тысячи ограждений по всему городу, я так понимаю.
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Приняты меры безопасности - всем спортивным делегациям рекомендовано не заходить во многие районы Парижа, на этом всё пока
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